Едем в Крым: что поесть, куда сходить, и чем заняться на черноморском побережье

СЕГОДНЯ 20:05 2018-10-29T20:11:28+03:00

В Крыму можно весело и интересно провести время в любое время года. Фото из личного архива Шуни БАЛАШОВОЙ.

Даже в межсезонье курорты полуострова могут предлолжить туристам много интересного

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Крым сегодня - одно из популярнейших направлений среди российских туристов. В первую очередь полуостров привлекает гостей прекрасным климатом, теплым морем, разнообразными природными ландшафтами, а также объектами национального и исторического наследия. Экскурсию по Крыму и его достопримечательностям для читателей "КП" провела вокалистка absolute soul группы SHOO Шуня Балашова, для которой Евпатория является родным городом. Певица поделилась самой актуальной информацией о кухне, пляжах, развлечениях и других трэвэл-лайфхаках.

ЕВПАТОРИЯ

- Мой родной и любимый город, который таит в себе множество красивых и загадочных мест, наполнен творчеством и искусством, мечтательными и добрыми людьми, которые, возможно, сами не всегда осознают это, сказками и детством.

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ

1. Караимские кенасы

Храмовый комплекс караимов в Евпатории. несколько молитвенных домов, дворики, столовая и другие религиозные постройки.

2. Текие Дервишей

Единственная на территории Крыма обитель нищенствующих монахов мусульманского вероисповедания, дервишей.

3. Эти и другие храмы и религиозные постройки объединил новый маршрут Малый Иерусалим, который позволяет показать множество построек, относящихся к разным религиям, собранным в одном городе.

3. Раскопки древнего городища и древнегреческие артефакты под стеклянным куполом на Дувановской улице.

Караимские кенассы в Евпатории.Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

ПЛЯЖИ

1. От Московской улицы и вдоль набережной тянется полоса пляжей санаториев и пансионатов с большой полоской песка (которого вы почти не найдёте на центральном пляже).

2. Одним из самых цивилизованных пляжей Евпатории можно назвать Беловодье в конце улицы Франко. Тут и дадут лежак, и зарезервируют место под навесом. Вход в воду плавный и чистый. Если хочется романтики вам на дикий пляж. Самый приятный рядом с пляжем пансионата Планета. Не для купания и отдыха, а для романтического вечера, можно отправиться после заката на пляж у скульптуры Геракла (Наб. Горького).

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

1. Обязательно прогуляйтесь по улице Дувановская

2. Если вы путешествуете летом, то загляните на фестиваль Летние вечера на Караимской (на Караимской улице) тут и оркестры, и народные песнопения, и другие артисты фестиваль бесплатный и проходит в течение всего туристического сезона.

3. Устройте себе экскурсию Литературная Евпатория и поразитесь, как тесно этот город связан в великими именами литературы.

4. Сходите в старый советский тир (их осталось совсем немного, один расположен неподалеку от порта).

Вокалистка absolute soul группы SHOO Шуня Балашова родилась и выросла в Крыму, ее родной город - Евпатория. Фото: из личного архива.

ЕДА

1. Город Евпатория постепенно преображается, что не может не радовать. Вместе с этим преображением приходят и новые, необычные для этого города, места, где можно и пообедать всей семьей, и поужинать с друзьями. Таким местом стал новый ресторан мадам Жужу. Отличительной особенностью этого места является то, что сыры, молочные продукты и другие ингредиенты владельцы этого ресторана производят сами. Для тех, кто прибыл из больших городов, столиц, или даже Европы, бояться нечего: уровень кухни очень высокий, десерты отличного качества, кофе варят отменно. Всё это удачно дополнено симпатичным светлым интерьером, прекрасным доброжелательным персоналом. В общем, для жителей города Евпатория это место настоящая гордость.

2. Красиво, вкусно и приятно можно поесть в Литературном Кафе Анна Ахматова. Кафе располагается в доме, в котором семья Горенко проживала целый год в 1905, а сама великая поэтесса встречала свое 16-летие. Тут для вас будет играть пианист, приготовят изысканные блюда, десерты вообще сказка. Стены украшены артефактами, связанными с Анной Ахматовой и ее семьёй. Летом на улицу перед кафе выставляют столики, и трамвай проезжает практически вплотную к гостям кафе, что придает этому кафе особый шарм.

Что попробовать в Евпатории обязательно:

1. Крымский (караимский) пирожок

2. Лагман и другие традиционные блюда в Караимских кенасах

3. Кофе по-кезлевски на маршруте Малый Иерусалим вприкуску с парвардой (в кофейне Гезлевских Ворот)

ЯЛТА

Ялта - одно из самых фешенебельных направлений в Крыму. Городу недавно был придуман фирменный стиль, и аккуратные палатки с мороженым и водой в фирменной таре теперь соседствуют с традиционными развлечениями на набережной: кто сильнее ударит, тир, заберись по лестнице и другими.

Но это пока, чувствуется, что Ялта намерена вернуть себе звание самого крутого курорта Крыма; кроме того и утвердиться в роли главного курорта России. Тут уже начинают появляться дорогие отели, которые готовы каждый вечер радовать своих гостей уникальной музыкальной программой, необычными экскурсиями, поездками по воде и другими невероятными развлечениями, которыми, казалось бы, мы пока ещё даже не пахло в Крыму.

Памятник героям чеховского рассказа "Дама с собачкой" на набережной Ялты.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

КУЛЬТУРА И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

1. В Ялте огромное количество красивейших дворцов, усадеб и других построек невероятного масштаба. К ним относится Массандровский дворец во французском стиле, который изначально принадлежал графу Воронцову, а потом на него обратил внимание и сам император Александр III, Дача Кичкине Бывшее имение великого князя Дмитрия Романова, и знаменитое, известное, пожалуй, всем Ласточкино Гнездо и другие.

2. Стоит посетить дом-музей Антона Павловича Чехова, где были написаны лучшие произведения писателя.

3. Никакая экскурсия по Ялте не обходится без посещения винзавода Массандра, где можно устроить большую дегустацию вина, что, вне всякого сомнения, положительно отразится на настроении всех участников путешествия.

4. Зоопарк и крокодиляриум места , куда важно попасть путешественникам с детьми.

5. Конечно, никак не обойтись без поездки на Ай-Петри. Вам предстоит преодолеть небольшое расстояние на стареньком фуникулёре, Будьте аккуратны местные водители и дельцы придумали 1001 схему, как обмануть туриста, который пытается добраться до Ай Петри, поэтому старайтесь быть на острие атаки в процессе поездки До путешествия на фуникулере. Кроме того, внимательно следите за расписанием поездок ветер, дождь и другие природные неполадки часто останавливают работу канатной дороги.

Даже в дождь можно покататься в Ялте на канатной дороге. Фото из личного архива Ксении Кавериной - бэк-вокалистки группы SHOO.

6. На счастье почти всегда открыта маленькая канатная дорога Ялта горка. Это старая Ялтинская канатная дорога, протяженность которой всего 600 м. Наверху вас не ожидает ровным счётом ничего, но подъем занимает примерно 10 минут. Поэтому оцените сам колорит и историю этих кабинок. Раньше эта канатная дорога называлась Ялта Чайная горка. Чайная, потому, что супруга Николая II в качестве места для чайной церемонии выбрала именно этот холм, куда гости могли добраться в маленьких кабинках.

Очень рекомендую просто погулять по городу, так как среди магазинов, палаток, кафе и скверов можно найти внезапно притаившуюся Католическую церковь Римско-католический храм Непорочного Зачатия Святой Девы Марии. В ней, например, за пожертвование можно услышать концерт органной музыки, пение хора, или просто посмотреть на внутреннее убранство.

Ялта. Массандровский дворец.Фото: Мария БЕРК

ЕДА

Ресторанов в Ялте, слава Богу, достаточно.

1. Если вы гуляете по туристической набережной, почти в каждом месте вы найдёте сносный обед по достойной цене.

2. Много мест для богатой публики. Например, в отеле Вилла Елена вы можете каждый вечер услышать уникальную музыкальную программу, которую хозяева отеля привозят из разных уголков России и всего Мира.

3. Для тех, кто хочет выпить пару роксов приятного коктейля посоветую кофейню под названием Bookman тут очень приятная атмосфера, недорого, а пароль от вайфая зашифрован датами рождения и смерти нашего всего. Александра Сергеевича Пушкина.

КОКТЕБЕЛЬ

Удивительное место посёлок Коктебель. Здесь проводится, пожалуй, самое большое количество музыкальных фестивалей во всём Крыму.

Этот посёлок буквально пропитан музыкой разных жанров и стилей.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛЬТУРА

1. Прогуливаясь по набережной, по сути являющиеся одной большой улицей посёлка, вы точно встретите кавер-группу, которая традиционно, каждое лето ежевечерне играет пятичасовые концерты прямо у памятника Волошину, и вокруг них собираются все туристы и местные, подпевают, танцуют, радуются, услышав любимые песни. В репертуаре группы ВСЁ. Выступление можно послушать абсолютно бесплатно, но ребята музыканты всегда рады небольшому вознаграждению на ваше усмотрение.

2. Также в Коктебеле с недавних пор открыли кинотеатр под открытым небом. Билеты стоят копейки, показывают фильмы, как из тех, что в прокате, так и старые любимые киноленты.

3. Каждую осень в начале сентября здесь проводится фестиваль Live in Blue Bay. Сюда, невзирая на то, что фестиваль каждый год проводится в День Города Москва, приезжают лучшие джазовые музыканты Москвы и других крупных городов, а также звезды из-за рубежа, которых организаторы разыскивают и приглашают. На большую площадь перед пансионатом Голубой Залив собираются все жители и туристы Коктебеля. Сцена оборудована не хуже, чем на крупнейших европейских фестивалях, это создает удивительный по своему размаху фестиваль и делает его неподражаемым. Вторая полуакустическая сцена традиционно располагается прямо на главном пляже Коктебеля тут выступают местные артисты в более камерном формате, однако публики тоже собирается немало.

4. Кроме того на территории посёлка Коктебель действует клуб джазовый и околоджазовой музыки Богема, Где каждый день проводится небольшие джазовые, блюзовые и соул концерты. Билеты стоит всего ничего: от 150 до 500 руб., есть своя кухня и бар.

5. На маленькой аллее, ведущей от набережной к пансионату Голубой Залив, можно встретить дуэты и трио музыкантов, исполняющие любимые всеми песни групп Cплин, 5nizza и других. Можно остановиться, присесть на лавочку или прямо на тротуар и подпевать знакомым с юности песням. Само собой, это абсолютно бесплатно, но музыканты, как я уже и говорила, всегда рады небольшому вознаграждению.

Что еще стоит посетить в Коктебеле

1. Обязателен к посещению дом-музей Максимилиана Волошина, расположенный прямо на набережной в Коктебеле. Помимо дома-музея поэта и художника Максимилиана Волошина, который, несомненно, будет интересно посетить и узнать подробности жизни мастера, во дворике дома-музея часто проходят литературные поэтические вечера, концерты бардовской песни, небольшие классические концерты, билеты на которые продаются, либо за очень небольшие деньги, либо вход на них совершенно бесплатный.

2. Также можно посетить завод марочных вин Коктебель. Тут, само собой, можно устроить небольшую или даже большую дегустацию вин, что, наверняка, понравится всем участникам путешествия.

3. Ну и конечно, обязателен к посещению знаменитый нудистский пляж Коктебеля. По традиции прямо на этом пляже устанавливается одна из сцен самого знаменитого фестиваля джазовой музыки, проводящегося в Коктебеле Коктебель JazzParty (бывший Koktebel Jazz Festival).

4. Набережная Коктебеля одно из самых творческих мест всего Крыма. Сюда съезжаются мастера со всех уголков полуострова и привозят с собой свои творения: украшения, картины, поделки для дома, детали интерьера и многое другое. Все это туристы могут купить за небольшие деньги, cохраняя тем самым память о поездке в этот удивительный посёлок.

Романтика и шарм Коктебеля заключается в том, что все условия очень простые. Нет ничего вычурного, дорогого, пышного, помпезного, но есть удивительный дух этого городка, в котором можно ночью на набережной петь свои любимые песни с друзьями, по сути, за копейки есть вкусную еду и пить домашнее вино, любуясь закатом и морем, выйти на яхте в море со своей компании, прыгая с борта судна в воду, и совершенно бесплатно любоваться природой и слушать музыку, которой буквально пропитан воздух Коктебеля. Тут люди всех возрастов вернутся в состояние студенческой беспечности, и пара дней в Коктебеле, из-за очень небольшого пространства, будут казаться вам целой жизнью.

Памятник поэту и художнику Максимилиану Волошину в Коктебеле. Фото: Мария ВОРНАКОВА.

ПЛЯЖИ

В Коктебеле не очень чистое море, поэтому, если есть возможность не купаться в море у берега, советую этого не делать. Но, если решили, учтите, что пляжи все галечные, поэтому берите с собой резиновые тапочки для плаванья и хождения по камням, иначе будете страдать. Хорошим вариантом является аренда небольшой яхточки, на которой можно недалеко уйти в море и искупаться там.

ЕДА

Кроме того, по той же причине, не рекомендую есть морепродукты и рыбу в Коктебеле. Гораздо лучше тут готовят мясо, которое можно отведать в одном из кафе: Зодиак или Санта Фе. В последнем готовят великолепные и разноплановые завтраки почти за бесценок.

Кафе в Коктебеле не то, чтобы очень много, более того, есть и опасные для пищеварения места. Поэтому рекомендую остановиться на предыдущих двух названиях и не искать особых приключений. Однако, попробовать беляши и чебуреки в палатке у бассейна пансионата Голубой Залив стоит рискнуть. Это вкусно настолько, что представить себе отдых в Коктебеле без этого сложно.

СИМФЕРОПОЛЬ

Ворота и Столица Крыма, город без пляжей, но, от этого, не менее интересный для прогулок и изучения.

В окрестностях Севастополя - красивейшие виды.Фото: Анна САДОВНИКОВА

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ

1. Караимская кенасса с необычной историей, молитвенный дом караимов, построенный в самом конце 19 века. С началом советской власти был переоборудован в телерадиокомпанию и только к началу 90-ых вернул свое прежнее предназначение, а звезда на фасаде так и осталась пятиконечной.

2. Центральный Крымский Краеведческий Музей или Музей Тавриды.

Для тех, кто хочет докопаться до самой сути.

4. На территории всего Крыма , почти в каждом городе есть Поляна сказок это такая фишка Крыма, как мне кажется. Фигуры в виде персонажей известных сказок и рассказов для детей, которые расположены на детских площадках, в парках и скверах.

На эти фигуры мы в детстве всегда собирались, и это было лучше, чем стандартные детские площадки для нас. Вместо того, чтобы эти старые, порой развалившиеся, фигуры демонтировать, в Крыму их реставрируют, красят заново и превращают в целые сказочные городки.

Такая есть и в Симферополе в Центральном Парке. Там есть и много всего другого, под стать столичным паркам: мини-зоопарк, канатный парк, террариум и аквариум, а также самый старый и большой дуб, которому 600 лет.

Набережная Севастополя.Фото: Анна САДОВНИКОВА

5. Если хотите начать путешествия по пещерам и горам Крыма, самым правильным для начала будет путешествие в Мраморную Пещеру близ Симферополя на Чатыр-Даге (территориально с. Мраморное).

Щадящая экскурсия для детей и родителей с элементами экстрима (только визуально). Вы пройдете по дивной красоты пещере, посмотрите на диковинные фигуры, созданные самой природой. Тут же в пещере Эмине-Баир-Хосар когда-то находили останки древних животных, в том числе, мамонта.

Севастополь, вид на Балаклавскую бухту.Фото: Анна САДОВНИКОВА

ЕДА

1. Ресторанчик "Счастье" в категории недорогих и приятных для обеда или ужина мест.

2. Из самых недорогих, но сказочно вкусных Вареничная "Победа" (уже стала сетевой).

3. Для любителей крафтового пива - кельтский паб "Сила Кельта".

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

1. Зайти в Музей Телевидения.

2. Посмотреть на пятиствольный каштан на ул. Фрунзе.

3. Пофотографируйтесь в сквере 200-летия Симферополя в парке кованых Скульптур.

4. Прогуляйтесь по территории медицинского университета.

Набережная Севастополя.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Что везти в подарок и покупать себе?

1. Безусловно, вино. Как новые крымские виноделы, так и стандартные вкусы полуострова Новый Свет и Массандра работают не покладая рук: в любом винном размах и широта выбора поразят.

2. Новые творческие мастерские радуют глаз своими произведениями, как, например, проект Вести с морей крымских ребят, который объединил творчество крымских художников и тех, кто производит полезные в жизни и в быту lifestyle-артефакты: обложки на паспорт, терморкружки, сумки-шопперы.

3. Народные украшения: серьги, браслеты с кольцами на цепочках, золотые или позолоченные украшения в стиле скифов.

4. Травяные сборы, которым почти нет равных.

5. Картины местных художников, само собой, их нужно уметь критически оценивать, но, порой можно найти очень приятные небольшие полотна по очень невысокой цене.