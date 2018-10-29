Геофизики обнаружили «вход в загробный мир» на территории Мексики
Мексиканские ученые проанализировали результаты исследований, проведенных в июне 2017 года. И теперь уверяют: под площадью Луны расположен подземный ход диаметром около 8 метров, который ведет к знаменитой пирамиде Луны в Теотиуакане.
Ход обнаружили ученые Института геофизики Национального автономного университета Мексики (Institute of Geophysics at the National Autonomous University — UNAM), работавшие совместно с археологами Национального института антропологии и истории (National Institute of Anthropology and History — INAH). Об этом сообщает руководитель научной бригады Вероника Ортега (Veronica Ortega) — директор проекта сохранения площади Луны (Project of Integral Conservation of Plaza de la Luna) и британская газета The Daily Mail.
Ученые проводят электротомографию недр под центральной площадью Теотиуакана.
Исследователи полагают, что местные жители — представители так называемой доколумбовой эпохи — использовали ход в ритуальных целях. А именно — в обрядах погребения. Как они проходили, доподлинно не известно. Возможно, подземный ход имитировал путь в загробный мир. Или просто вел в погребальную камеру, которая вроде бы тоже там имеется. Ее диаметр предположительно 15 метров.
На скрытые полости, ведущие от центральной площади к пирамиде Луны, указало сканирование нерд — так называемая электротомография. Этот метод основан на измерении электрического сопротивления грунта. Его изменения свидетельствуют о том, что на глубине находится пустое пространство.
Сканы, на которых геофизики разглядели наличие подземных тоннелей.
Археологи готовятся к раскопкам. Ищут вход в подземелье. Предполагают, что скорее всего он расположен в южной части площади. Но может оказаться и на ее восточной стороне. Не исключено, что там вообще два входа.
Что внутри подземелья? Тоже не известно. Не исключено, что там найдутся некие останки. Археологи считают, что там могут находиться деформированные — зачем-то удлиненные - черепа и разнообразные артефакты вроде тех, которые уже находили в окрестностях пирамиды Луны. А именно черепа и предметы из зеленого камня.
Истинное назначение пирамиды Луны пока загадочно.
СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»
Древний город Теотиуакан расположен примерно в 50 километрах от Мехико. В нем 15 пирамид, большинство из которых были построены в втором веке нашей эры. В то время этот город так называемой Месоамерики был одним из самых крупных в мире. В нем жили более 125 тысяч человек. Но в седьмом веке местные жители покинули город. Как он назывался, кстати, тоже не известно. Название Теотиуакан дали ацтеки.
Высота пирамиды Луны 42 метра. Считается, что она была построена в честь Чальчиутликуэ - богини воды и Луны.
Пирамида с тоннелем под ней - тут.