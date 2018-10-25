Обзор матча Лиги Европы Глазго Рейнджерс - Спартак 25 октября 2018: счет, голы, статистика игроков

25 Окт. 23:52 2018-10-25T23:56:14+03:00

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Футболисты московского "Спартака" приехали в Шотландию в обновленной формации. После поражения от тульского "Арсенала" 2:3 в воскресенье покинул клуб главный тренер команды Массимо Каррера. И наставником "красно-белых" на матч против "Глазго Рейнджерс" стал испанский специалист Рауль Рианчо. Он уже довольно давно работает в клубах Восточной Европы, но по большей части - на вторых ролях.

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо.Фото: REUTERS

В разное время он трудился в казанском "Рубине", киевском "Динамо" и даже был помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. И боевым крещением для испанца должен был стать выездной матч Лиги Европы против "Глазго Рейнджерс".

Главный тренер "Рейнджерс" - легендарный английский футболист Стивен Джеррард.Фото: REUTERS

"Рейнджерс" - один из самых именитых и титулованных клубов не только в Европе, но и мире. Несколько лет назад команда из-за проблем была сослана в 4 дивизион и только-только вернулась обратно. И у руля обновленной команды - легенда английского футбола и "Ливерпуля" Стивен Джеррард. Пока что у молодого тренера дела идут относительно неплохо. А со "Спартаком" Джеррард в ранге наставника уже встречался - прошлой осенью он привозил в Москву молодежный состав "Ливерпуля" и проиграл ту встречу.

"Спартак" в начале матча присматривался к соперникам, а после перерыва окончательно проснулся.Фото: REUTERS

В этом сезоне "Рейнджерс" уже общался с россиянами. На предварительном этапе Лиги Европы шотландцы по итогам двух матчей обошли ФК "Уфа" за счет победы на своем поле со счетом 1:0. В Башкирии же была ничья 1:1.

"Рейнджерс" много давил с первых минут поединка, но молодежь "Спартака" держалась.Фото: REUTERS

Каких-то особенных перемен в стартовом составе "Спартака" с новым тренером сделано не было. Глушаков и Ещенко, которые недавно оскандалились, остались дома. И в целом состав "красно-белых" был близок к тому, каким играл чаще всего Массимо Каррера.

Сектор фанатов "Спартака".Фото: REUTERS

С первых же минут поединка хозяева поля взялись за дело и очень мощно давили оборону "Спартака", играя на высоких скоростях и действуя преимущественно на флангах. Однако же москвичи крепко держались, а вратарь Александр Максименко четко реагировал на каждый удар "Глазго Рейнджерс".

Наставник "Спартака" Рауль Рианчо подбадривает свою команду по ходу матча.Фото: REUTERS

"Спартак" до конца первого тайма пару раз попытался провести ответные атаки. Но соотношение сил был явно в пользу хозяев - 61:39 по владению мячом к концу стартовых 45 минут встречи.

Вратарь "Спартака" Александр Максименко тянется к мячу.Фото: REUTERS

Ну а с выходом на поле после перерыва у "Спартака" полузащитника Романа Еременко игра оживилась и стала бодрее - у москвичей стало больше острых передач в атаку и как следствие больше классных ударов по воротам "Рейнджерс". Которые защищал человек по фамилии Макгрегор. Которого "поддушить" все никак не удавалось.

В итоге "Спартак" и "Рейнджерс" сыграли вничью 0:0. Через 2 недели - ответная игра двух клубов в рамках Лиги Европы уже в Москве.

СТАТИСТИКА МАТЧА ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС - СПАРТАК

Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Спартак (Россия) 0:0.

Рейнджерс: Макгрегор, Уоррелл, Фланаган, Тавернье, Голдсон, Кулибали, Джек (Грезда, 68), Кент, Эджариа, Кандеяш (Миддлтон, 86), Морелос.

Спартак: Максименко, Боккетти, Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий (Еременко, 46), Игнатов (Попов, 84), Ташаев (Ханни, 46), Зе Луиш.

Предупреждения: Джикия (33), Фернандо (45), Морелос (45), Кандеяш (59).