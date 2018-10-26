2018-10-26T01:45:07+03:00
Звезды

Беременная пятым ребенком Мария Порошина показала округлившийся живот

44-летняя актриса пока не спешит уходить в декрет [эксклюзивные фото]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Мария Порошина ждет пятого ребенка.Мария Порошина ждет пятого ребенка.Фото: Instagram.com
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В Москве завершились съёмки новогодней саги «Елки Последние».

Фильм, как всегда, украсит зимние каникулы. Тимур Бекмамбетов решил, что на 8 год съёмок пора поставить точку в производстве любимой многими картины.

Для этого Бекмамбетов собрал в финальный день съёмок «Ёлок» почти всех актеров, которые когда-либо отметились в этой новогодней эпопее.

За киношным новогодним столом (кстати, оливье был настоящим) расположились многие знаменитости: Иван Ургант, Константин Хабенский, Никита Пресняков, Александр Головин, Владимир Меньшов, Виктор Вержбицкий и многие другие.

Не пропустила съёмки и Мария Порошина. Хотя, судя по внушительному животику актрисы, уже совсем скоро она вновь станет мамой.

За столом актриса налегала на фрукты Фото: Мария РЕМИЗОВА

За столом актриса налегала на фруктыФото: Мария РЕМИЗОВА

Съёмочная группа отметила, что Порошина прекрасно выглядит: как всегда, с эффектным макияжем, причёской. И, конечно же, счастливые глаза, тёплая улыбка. Актриса налегала во время съёмок на фрукты. Особенно на виноград. В перерывах между дублями Мария беседовала со своей коллегой Еленой Яковлевой, мило общалась с Тимуром Бекмамбетовым.

Напомним: этот ребёнок станет для артистки пятым. Своего первенца, старшую дочь Полину Мария родила в браке с Гошей Куценко. Дочерей Серафиму, Агриппину и Глафиру Порошина родила от актера Ильи Древнова, с которым недавно развелась спустя 17 лет брака.

Сплетники утверждали, что отцом пятого ребенка Марии Порошиной является актер Ярослав Бойко.

Судя по уже внушительному животику актрисы, совсем скоро она вновь станет мамой Фото: Мария РЕМИЗОВА

Судя по уже внушительному животику актрисы, совсем скоро она вновь станет мамойФото: Мария РЕМИЗОВА

Но Мария недавно опровергла эти слухи.

- Мой партнёр по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны (он живёт за пределами России), ни малейшего отношения не имеет, - написала в своём Инстаграме Мария Порошина. - С семьёй Бойко нас со студенческих подмостков связывают тёплые и дружеские отношения. И вопреки злопыхательствам нам ещё предстоит вместе работать...

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