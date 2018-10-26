Кто виноват в римской трагедии с фанатами футбольного ЦСКА

СЕГОДНЯ 08:15 2018-10-26T08:42:43+03:00

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Рим, Италия, Европа, цивилизация… Миллионы наших туристов приезжают сюда, чтобы насладиться древней архитектурой, выпить прекрасного вина, отдохнуть душой и телом. И мало кто предполагает, что поездка может закончиться в инвалидном кресле.

Полторы тысячи болельщиков ЦСКА, когда направлялись в Рим, надеялись на праздник. Тепло, играет любимая команда - чего еще желать. Но для десятков россиян Вечный город оказался совсем не гостеприимным. Отсюда они увезли массу негативных эмоций, а потом еще и стали «главными виноватыми».

Видео, как наши ребята с криками падали друг на друга просмотрели все. Много там «скачущих, танцующих пьяных варваров»? Я ни одного не увидел. А вот несущийся с бешеной скоростью эскалатор почему-то разглядел. В отличие от официальных властей Италии, которые все еще надеются выйти сухими из воды. Мол, не мы виноваты, а русские, которые не умеют себя вести в приличной европейской стране, не соблюдают правила пользования общественным транспортом, и, вообще, пиво пьют и дебоширят.

Знаете, какое официальное заявление сделала полиция Рима по итогам событий вокруг матча «Ромы» и ЦСКА? «Никаких крупных столкновений не было» - точка. Может быть, для итальянцев двое порезанных и несколько избитых русских ничего и не значат, да вот я сам был на этом матче. И шел до стадиона под эскортом стражей правопорядка, которые были очень сильно обеспокоены, постоянно орали в рацию, что «у нас тут русские и надо обеспечить их безопасность». Детей, которые были с нами, даже посадили в полицейскую машину.

Детей российских болельщиков полицейские посадили в машину.Фото: Иван СЫСОЕВ

Вот только работу свою «космонавты» со шлемами и дубинками выполнили наполовину. Уже совсем рядом со входом на трибуны эскорт куда-то испарился, и мы стали предоставлены сами себе. Чем не преминули воспользоваться четыре римских гопника, резко направившихся к нам с грозными криками. Правда, их остановили старшие товарищи, видимо, увидев, что у нас дети. Вокруг, при этом, ни одного полицейского. Кстати, за несколько минут на том же самом месте очень жестко, палками, были избиты два болельщика ЦСКА. Уже после матча мне удалось узнать, что на игру по просьбе итальянских коллег прибыло несколько московских стражей правопорядка. И они были просто в шоке от того, как неэффективно работают итальянцы. Никаких коридоров безопасности, разделения потоков, моментального реагирования на происшествия…

Кстати, в различных «хулиганствах», по мнению итальянцев, виноваты только русские. Пятеро армейцев отделались штрафами, а один фанат ЦСКА получил условный срок и был депортирован из страны. И в принципе россияне, уверены итальянцы, «не следовали указаниям полиции» (интересно, а они вообще о них слышали?). Стражи правопорядка жалуются, что никто из фанатов не пришел на заранее указанное (кому, когда?!) место сбора (пьяццале делле Канестре), чтобы в «безопасности» добраться до стадиона. Так что, «вы сами виноваты, что вас избили».

Также, как и в римском метро. «Они прыгали, танцевали», и вообще «синхронные прыжки привели к поломке механизма регулятора скорости». Последняя цитата от сотрудника (правда, бывшего) муниципальной компании «АТАК», обеспечивающей функционирование римского общественного транспорта. Ребята, вы серьезно!? На ваш эскалатор встали «по два человека на ступеньку» и он обрушился? Запас прочности, системы аварийной остановки? Нет, не слышали… Только почему в интернете полно записей с мобильных телефонов свидетелей трагедии, где никто не скачет, а вот с официальных камер что-то никакого видео нет? Оказывается, их моментально изъяла полиция, которая проводит свое расследование. И, судя по-всему, расследование это будет очень не быстрым. А куда спешить: скоро Хэллоуин, потом Рождество, затем Пасха, ну а там и до летного феррагосто недалеко.

Зато вот СМИ по-прежнему заявляют, что во всем виноваты фанаты ЦСКА. Кстати, на второй день после трагедии о происшествии почти забыли - лишь несколько материалов на самых последних полосах. Даже о самом футболе пишут больше. Ведь есть же новости поинтереснее, чем русские, рискующие стать инвалидами: тут иммигранты кого-то изнасиловали, а тут с Европой по поводу бюджета никак не договориться. Интересно было бы посмотреть, какой бы скандал произошел, и сколько бы отставок моментально было объявлено, если бы на эскалаторе пострадали простые итальянцы. А еще, я бы очень хотел видеть реакцию СМИ и политиков, если бы в подобной ситуации оказалась бы группа каких-нибудь пухлых американских туристов.

Впрочем, часть итальянских журналистов задается вполне логичными вопросами: почему не сработал аварийный тормоз, как проводилось обслуживанию эскалатора? И тут мы узнаем интересный факт: по официальному заявлению «АТАК», сломавшаяся «мобильная лестница» требовала «незначительного» ремонта. Это вообще как? что в понятии итальянцев «незначительный»? Уже известно, что за последний месяц техники чинили злополучный эскалатор уже четыре раза. Мой многолетний опыт пребывания в Италии подсказывает, как проводились эти починки: «Ээээ… Сейчас посмотрим… Ооо, ну тут нужно «intervento speciale» («специальное вмешательство»), а у меня нет «autorizzazione» («полномочий»)». Возможно, я утрирую, но жизнь в Риме уже приучила к таким фортелям любых служб.

Около года назад все топ-чарты итальянских радиостанций занимала песня, в которой итальянский репер задавался риторическим вопросом: «Почему в Италии ничего (тут более жесткое выражение) не работает?»

Да потому!

Для москвича жизнь в Риме ежедневно преподносит сюрпризы. Дома не работает интернет, служба поддержки говорит о «проблемах на центральной линии». Проходит месяц, интернета нет, а они там все что-то, якобы, исправляют. Обвалилось полдороги - не беда, перекроем всю улицу на полгода, и плевать на пробки. Плановая замена лампочек в туннеле? Не вопрос, закроем его на два месяца. Обвалилась стена, которой две тысячи лет? Ну, бывает, огородим все на год, ничего страшного. Из-за дождя закрылось на два дня все римское метро? Ну это же «особое событие»! Во всем городе не ходит ни один автобус? Ну так ведь забастовка, и никого не волнует, что люди не могут добраться до работы. Надо поменять газовый счетчик? Три раза вы будете отпрашиваться с работы и ждать техника, который, когда придет, скажет, что он с такими счетчиками не работал и не знает, как их менять.

«Ми диспьяче» - «мне жаль», слова, которыми итальянцы всегда пытаются отделаться от назойливого иностранца, который просто хочет, чтобы все работало, как должно. Нет, мы не в Европе, в нашем понимании этого слова, с цивилизацией, порядком и эффективностью. Даже сами некоторые итальянцы с иронией и горечью говорят - «мы северные арабы».

Самое поразительное, что в том же Риме, несмотря ни на что, еще стоит Колизей, да и развалины римских форумов не до конца еще разрушились. Прекрасно выглядят дороги, дворцы и монументы, возведенные в эпоху Муссолини. А вот построенный всего лишь тридцать лет назад мост уже проржавел насквозь, туннель в центре города постоянно протекает, а «самый большой в Европе» аквариум, строительство которого начато в 2011 году, а открытие запланировано через год, не работает до сих пор.

Сломавшийся эскалатор? ну, бывает, «ми диспьяче». Не итальянцы же пострадали, а «пьяные русские варвары». И только тогда, когда, как в случае с мостом в Генуе, жертвами станут не «дикие русские», а добропорядочные итальянские налогоплательщики, поднимется волна возмущения и протестов, а головы чиновников будут лететь направо и налево.

Знаете, что написал президент «АТАК» в письме послу России в Италии Сергею Разову? Он выразил сожаление (то самое «ми диспьяче»!) и готовность «в рамках наших возможностей уменьшить трудности пострадавших». Как? А в соответствии с правилами страховки пассажиров. То есть, ни Рим, ни Италия вообще не причем, пусть разбираются страховые компании. Только бизнес, ничего личного.

Вот только настораживает, что римская полиция в качестве одной из версий происшествия уже рассматривает «непреднамеренную катастрофу» и нанесение ранений «по неосторожности». Честно скажу, до сих пор не понимаю итальянских юридических терминов, поэтому не могу сказать, что имеют ввиду полицейские. Но знаю точно, при малейшей возможности, любой итальянец, а, тем более госорганы, не отдадут ни цента из собственного кармана. Очень надеюсь, что инициатива армейских болельщиков по подаче коллективного судебного иска против итальянских властей (ее, кстати, готовы поддержать и в российском посольстве) будет иметь успех. И наши ребята и девчонки, оказавшиеся на свое несчастье на бешеном римском эскалаторе, получат достойные компенсации.

МЕЖДУ ТЕМ

В настоящий момент в римских больницах находятся шесть россиян, пострадавших в инциденте на эскалаторе. Двоих должны выписать уже в ближайшее время, после чего они отправятся на родину.А вот другие четверо еще будет находится под присмотром итальянских медиков, которые пока не дают добро на их транспортировку на Родину. Нет ясности и с наиболее пострадавшим Евгением Т., которому до сих пор грозит ампутация ноги. Шесть часов длилась операция итальянских врачей и, по их словам, сейчас отмечается положительная динамика в состоянии пациента, и есть все шансы сохранить россиянину ногу.

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