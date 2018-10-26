2018-10-26T09:55:46+03:00
Телевизор

Forbes: Стали известны самые богатые актеры и актрисы на американском ТВ в 2018 году

София Вергара за год заработала $42,5 млн, а Джим Парсонс — только $26,5 млн
Антонина ВЕТКИНА
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София Вергара в очередной раз заняла первую строчку рейтинга.София Вергара в очередной раз заняла первую строчку рейтинга.Фото: кадр из фильма.
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Американский журнал Forbes в очередной раз порылся в чужих карманах и составил рейтинг самых богатых актеров и актрис из тамошних сериалов и шоу. Оценивались доходы звезд с июня 2017-го по июнь 2018-го. Список в определенной степени говорит об успехе телепроектов, актеры которых так прекрасно себя чувствуют в финансовом плане.

Итак, вот вам десятка самых богатых актрис американского ТВ:

1. София Вергара, $42,5 млн. 46-летняя актриса занимает первую строчку в этом рейтинге уже в седьмой раз. И все благодаря сериалу Modern Family («Американская семейка» в устоявшемся русском переводе) на канале ABC, где она играет знойную эмигрантку из Латинской Америки и трепетную мать. Но бешеные миллионы - это не только зарплата - у Софии полно рекламных контрактов. В частности, она продвигает кофемашину и сеть мебельных магазинов.

2. Кейли Куоко, $24,5 млн. Да-да, это же Пенни из «Теории Большого Взрыва»! Сейчас идет последний сезон этого уморительного ситкома. Кейли всего 32, а зарабатывает неплохо, да? И она не нежадная: согласилась получать не $1 млн, а всего $900 000 за серию, чтобы на всех актеров хватило.

3. Эллен Помпео, $23,5 млн. Эллен здорово поднялась на сериале «Анатомия страсти». А сейчас появился спинофф этого проекта — сериал «Пожарная часть №19№», где она также играет Мередит Грей.

4. Маришка Харгитей, $13 млн. Деньги и славу обладательнице «Эмми» и «Золотого глобуса» принес сериал «Закон и порядок». С тех пор ее гонорар составляет без мало $0,4 млн за серию.

5. Джули Боуэн, $12,5 млн. И снова «Американская семейка». Джули присоединилась к проекту в 2009 году и уже отхватила две «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана (2011, 2012).

6. Маим Бялик, $12 млн. Эма Фара Фаулер из «Теории Большого взрыва» получает $500 000 за серию! И наверняка несколько завидует Кейли Куоко со второй строчки рейтинга (хоть та и согласилась на понижение гонорара).

7. Мелисса Рауш, $12 млн. Незабвенная Бернадетт из все той же «Теории Большого Взрыва».

8. Керри Вашингтон, $11 млн. Сериал ABC «Скандал» неплох во всех отношениях. Как минимум для Керри.

9. Клэр Дейнс, $9 млн. Четыре года в рейтинге не было, представляете? Слава Богу, теперь звезда Homeland не бедна.

10. Поли Перетт, $8,5 млн. До недавнего времени Поли снималась в сериале «Морская полиция: спецотдел». Но теперь ее героини там больше нет и надолго ли она в списке Forbes, непонятно.

Джим Парсонс - звезда "Теории большого взрыва". Фото: кадр из фильма.

Джим Парсонс - звезда "Теории большого взрыва".Фото: кадр из фильма.

А вот и самые богатые актеры американского ТВ:

1. Джим Парсонс, $26,5 млн. Вот кому платят больше всех в «Теории Большого взрыва»! У него четыре «Эмми» и один «Золотой глобус» за эту роль.

2. Джонни Галэки, $26 млн. Неплохо они там в «Теории...» устроились!

3. Кунал Найяр, $23,5 млн. Даже если после «Теории...» у звезд этого проекта никогда не будет новых ролей (что невероятно), на жизнь им хватит.

4. Саймон Хелберг, $23,5 млн. Хм… В два раза больше Маим Бялик, которая в «Теории...» играет его жену.

5. Марк Хэрмон, $19 млн. Марку 67, а он еще ого-го. В «Морской полиции» он неплох, да, девочки? А самым сексуальным актером его признали еще в 1986 году.

6. Эд О‘Нилл, $14 млн. Помимо съемок в «Американской семейке», деньги ему приносят рекламные контракты. В частности, Эд О‘Нилл рекламирует таблетки от аллергии и услуги коммуникационной компании.

7. Эрик Стоунстрит, $13,5 млн. Пухлый обаяшка-гей из «Американской семейки», конечно же. Но не только: Стоунстрит регулярно озвучивает мультики. Его голос звучит, например, в «Софии Прекрасной» и в продолжении «Тайной жизни домашних животных», которое скоро выйдет.

8. Джесси Тайлер Фергюссон, $13 млн. А вот и второй гей из «Американской семейки».

9. Тай Барелл, $12 млн. Фил Данфи из «Американской семейки». Десятый сезон уже.

10. Эндрю Линкольн, $11 млн. Рик Граймс в «Ходячих мертвецах». Это из-за него появился мем про Карла.

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