Фанаты готовят восстание «Спартака»

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-26T15:54:03+03:00

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«Спартак» снова в огне, и пожар готовится перекинуться из команды на трибуны. Болельщики спрашивают зачем был уволен главный тренер, требуют убрать из команды капитана Дениса Глушакова и грозят бойкотом матчей.

Девиз сопротивления

В «Спартаке» есть традиция: после каждого матча игроки подходят к трибунам со своими болельщиками, чтобы аплодисментами поблагодарить за поддержку. То же самое произошло и после нулевой ничьи Лиги Европы с «Рейнджерс». Но в ответ фанаты грянули «зарядом»: «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!!!» (в переводе с итальянского - «Вместе! Вперед! Массимо Каррера!»). Это было впечатляюще и очень доходчиво: трибуны не готовы смирится с увольнением итальянского тренера. И скорее всего, одними лишь фанатскими «зарядами» дело не закончится.

Будет бойкот?

Сейчас в фанатских кругах «Спартака» обсуждаются акции протеста. В рядах болельщиков нет единого мнения, какими они могут быть. Но самый популярный вариант - на ближайшем домашнем матче (1 ноября с «Анжи») через 10 минут после его начала массово покинуть трибуны. Логика простая: акция должна быть направлена против боссов клуба, а главное, чем гордится президент «Спартака» Леонид Федун - построенный им стадион для команды. Фанаты хотят показать, что арена никому не нужна, если она останется пустой.

Обсуждаются и другие акции. Ближайший матч «Спартак» проведет в Казани против «Рубина» 29 октября. И там тоже стоит ждать что-то интересное. У «красно-белых» фанатов многое накопилось. А список выбранных ими внутренних врагов - слишком обширен.

Каррера считает что именно Глушаков виноват в его уходе из команды.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глушаков на выход?

Первым в этом перечне стоит экс-капитан команды Денис Глушаков. Еще в прошлом году «красно-белые» скандировали «Глушаков - это похороны!» - его точные удары действительно «хоронили» многих соперников. Теперь же полузащитника называют не иначе как предателем. Каррера, уходя в отставку, дал понять, что именно Глушаков сделал все, чтобы итальянца не было в команде. И капитан стал единственным из игроков «Спартака», кого тренер не пригласил на прощальный ужин.

Болельщики «Спартака» тут же ополчились на бывшего капитана. Самая влиятельная фанатская группировка «Фратрия» выпустила ультиматум руководству клуба, где требует убрать Глушакова из команды. И если он появится на поле, точно будет взрыв на трибунах. Плюс к тому скандальный развод - футболист расстается с женой, стороны обвиняют друг друга в изменах и делят имущество. Ситуация настолько накалилась, что Денис сейчас ищет встречи с лидерами фанатов, и разговор с ними должен состоятся со дня на день.

«И.О.» ненадолго

Второй враг болельщиков - и.о. главного тренера Рауль Рианчо. Испанца угораздило признаться, что когда он шел в помощники к Каррере, руководство «Спартака» спросило его: «Ты будешь готов, если что, возглавить команду?». Тот ответил «Да», и теперь болельщики «Спартака» и Карреры считают, что Рианчо подсидел итальянца. Теперь шансы у «и.о.» остаться у руля команды бьются около нулевой отметки.

Третий враг красно-белых трибун - Наиль Измайлов, вице-президент клуба, который сейчас и разруливает ситуацию. Четвертый - сам Леонид Федун, от которого то и дело требуют продать «Спартак». А дальше список уходит в даль, и в нем есть почти все от футболистов до журналистов. И он будет увеличиваться с каждым проигранным матчем.

КАДРЫ

Кто возглавит «Спартак»?

Станислав Черчесов занят в сборной России, иностранца не хотят боссы «Спартака», так что сейчас главным претендентом на освободившийся пост считается Олег Кононов - нынешний тренер тульского «Арсенала».

Он начинал серьезную карьеру как помощник Леонида Кучука в молдавском «Шерифе», делал себе имя в украинских «Карпатах» и «Севастополе», но известность приобрел во время работы в «Краснодаре». Есть у Кононова две особенности - он одевается с большим вкусом, и считается главным интеллигентом в российском футболе. Интересно, приживаются ли такие тренеры в «Спартаке»?