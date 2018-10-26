Яндекс открыл свой офис в детском центре "Сириус"

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-26T17:47:22+03:00

Новый офис "Яндекса" в Сириусе открыли экс-министр образования Андрей Фурсенко, гендиректор фонда "Таланты и успех" Елена Шмелева, а также сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож. Фото: Ксения КОНЮХОВА

Талантливые школьники со всей страны смогут послушать лекции от разработчиков и попасть на стажировки

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Теперь попасть на работу в Яндекс можно будет прямо со школьной скамьи. Правда, сделать это смогут не все школьники, а только самые способные и талантливые – те, кто попал в образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в Сочи. Специально для работы с такими ребятами компания открыла офис на базе “Сириуса”. И теперь разработчики и программисты смогут поделиться своим опытом и пообщаться с подростками.

Яндекс отбирает себе лучшие кадры еще со школьной скамьи.Фото: Ксения КОНЮХОВА

- Обычно мы сами отбираем и выращиваем кадры – а тут все уже сделано за нас, - сказала на церемонии открытия офиса Елена Бунина, гендиректор Яндекса. – Приятно общаться с такими мотивированными детьми!

Специально для воспитанников "Сириуса" в сторону Сочи отправился и первый беспилотный автомобиль Яндекса. Правда, немного не успел в срок к открытию. Наверно, дело в том, что накануне на авто захотел прокатиться премьер-министр.

- А ведь беспилотное такси описано ещё 60 лет назад, в "Незнайке в Солнечном городе", - вспомнил Аркадий Волож, сооснователь Яндекса. – Вот только автор не придумал, что будет навигатор и голосовое управление, а все остальное описано довольно точно.

Задачи для Алисы

Детям предложили придумать, какие ещё функции могла бы выполнять Алиса, голосовой помощник от Яндекса. Тут уж школьники продемонстрировали свое неординарное мышление во всей красе:

- Алиса могла бы жить в лифтах. Она бы здоровалась и называла номера этажей, а еще успокаивала бы тех, кто застрял, и вызывала им диспетчерскую.

Гендиректор "Яндекса" Елена Бунина рассказала о практикумах и стажировках для школьников и студентов.Фото: Ксения КОНЮХОВА

- Алису можно встроить в ошейник для домашних питомцев! Представляете, говорите вы с хомячком – а он вам отвечает…

- Было бы здорово, если бы Алиса поработала психологом. Давала бы советы, как лучше общаться со взрослыми и другими ребятами…

- Если Алису законнектить с электронным журналом, она сможет родителям оценки и домашнее задание рассказывать. Хотя, нет, лучше не будем этого делать!

Нескучная математика

На открытии присутствовал лауреат филдсовской премии Станислав Смирнов - будущие математики посетовали ему на то, какой скучный предмет в школе и какой он интересный на олимпиадах.

- Мы понимаем, что даже самые обычные вещи можно сделать интересными, если правильно все рассказать и показать, - считает Елена Шмелева, гендиректор фонда "Таланты и успех", на базе которого работает "Сириус". – У нас есть и лаборатории, где можно изучать ДНК под микроскопом, а не на страницах учебника. К нам приезжают ученые и специалисты, которые могут показать, как работать с оборудованием и решать практические задачи. Поэтому сейчас вместе с Яндексом мы создаем собственные онлайн-курсы для ребят со всей страны, а не только для тех, кто смог приехать к нам.

Пообщаться с воспитанниками "Сириуса" приехали экс-министр образования Андрей Фурсенко, а также филдсовский лауреат Станислав Смирнов.Фото: Ксения КОНЮХОВА

“Получать от жизни удовольствие – это очень важная вещь”

Конечно, одними школьниками совместная работа не ограничивается. На днях стало известно, что “Сириус” планирует открывать свой собственный университет, и те студенты, кто интересуется разработками, смогут попасть на стажировки в Яндекс. А это значит – первыми узнают о вакантных местах, пройдут тренировочные собеседования, получат второй шанс при провале. Ну и смогут покачаться в гамаках на балконе офиса с видом на гоночную трассу "Формулы-1". Судя по тому, с какой радостью школьники высыпали на этот балкон на церемонии открытия, атмосфера им важна ничуть не меньше карьерных перспектив.

- Получать от жизни удовольствие – это очень важная вещь, - признал в конце концов экс-министр образования Андрей Фурсенко за куском праздничного торта. - И совместный проект Яндекса и “Сириуса” – как раз для талантливых ребят и молодых специалистов, которые понимают, каких успехов можно добиться, занимаясь любимым делом.