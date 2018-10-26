2018-10-26T19:04:50+03:00
Наука

Собаки умеют отличать тарабарщину от нормальной речи

Американские психологи провели исследование, в котором лучшие друзья человека проявили себя почти как люди
Анастасия ЖАДАЕВА
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Собаки не только запоминают звуки, но и различают речь.Собаки не только запоминают звуки, но и различают речь.
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Известный факт: собаки различают ультразвуковой свист. Пол Маккартни даже записал этот звук в конце песни A day in the life специально для своей шотландской овчарки. Домашние обученные животные понимают до 250 слов и жестов. Но, оказывается, собаки даже отличают реальные слова от так называемых псевдослов - бессмысленного набора звуков. То есть по сути у них есть способность к восприятию языка.

Психологи под руководством Эшли Причард (Ashley Prichard) из Университета Эмори провели исследование, в котором участвовали 12 собак. Их хозяева в течение нескольких месяцев до начала исследования учили животных распознавать две игрушки по названиям.

Все участники эксперимента

Все участники эксперимента

На этапе исследования собак помещали в сканер фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография). Хозяева стояли рядом и произносили поочередно уже известные собакам названия игрушек и псевдослова. Перед собаками теперь уже лежала одна известная игрушка и один ранее неизвестный предмет. Хозяин повторял слово пять раз, а затем разрешал собаке поиграть соответствующей игрушкой. Ранее неизвестный предмет человек называл псевдословами.

Во время эксперимента, выяснилось, что у животных при обработке псевдослов повышается активность височно-теменной доли. Интересно, что у людей во время такого же эксперимента, наоборот, эти доли активны при обработке варианта с известным словом и предметом, а не тарабарщиной. Вероятно, это связано с тем, что для человека псевдослова не имеют никакого значения, а мозг собаки сначала пытается их обработать и запомнить и только потом понимает, что псевдослова ничего не значат. Это означает, что у собак действительно есть способность к восприятию языка.

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