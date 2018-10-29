Лучшие смартфоны 2018 года: Роскачество обновило международный список

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-26T20:02:33+03:00

Десятка лидеров теперь выглядит так: шесть моделей Samsung, три устройства от Apple и одно - от Huawei

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Роскачество опубликовало обновленный международный рейтинг смартфонов, вышедших в 2018 году. 296 смартфонов ведущих производителей были проверены по 229 параметрам качества и безопасности мобильных устройств.

В ходе исследования специалисты изучили важные характеристики смартфонов: эргономичность, звонки, набор текстовых сообщений, навигацию и интернет. Исследователи уделили внимание и специфическим параметрам: сканеру отпечатков пальцев, показателям водонепроницаемости, прочности и т.д.

Возглавляет рейтинг смартфон Samsung Galaxy Note 9. За ним расположились две новые модели Apple - iPhone XS Max и iPhone XS. Новинки “подвинули” лидеров предыдущего рейтинга на четыре позиции вниз: Samsung Galaxy S9, S9+, S8 и S8+ расположились с 4-го по 7-е место соответственно. iPhone 8 Plus занял восьмую строчку рейтинга, а замкнули десятку Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy Note 8.

Топ-10 лучших смартфонов 2018 года по версии Роскачества

Топ-10 лучших смартфонов 2018 года по версии Роскачества

Эксперты отметили, что новые модели Apple улучшили показатели по скорости работы процессора и времени работы батареи по сравнению с предыдущими поколениями. Что касается лидера рейтинга, Samsung Galaxy Note 9 по характеристикам схож с Note 8, но имеет более высокую емкость аккумулятора и, следовательно, держит заряд дольше.

В целом, модели Samsung отличаются от конкурентов высоким качеством звука, емкостью батареи, качеством звонков, а также стойкостью к воде. Но лидерство по качеству фото и видеосъемки остается за флагманами Apple - в новинках iPhone XS и iPhone XS Max камера стала еще лучше, чем у предшественников.

Вместе с тем, новые iPhone, как и их предшественники, провалили проверку на прочность (так называемый барабанный тест). Эксперты предупреждают, что смартфоны от Apple не стоит ронять: велика вероятность, что они разобьются.