2018-10-29T11:53:37+03:00
Общество

Волонтеры помогли исполнить мечту 7-летнего Кирилла с редким заболеванием

В России запущен новый добровольческий проект. Неравнодушные люди становятся настоящими волшебниками - ради людей с тяжелыми болезнями
Ольга БОРСКАЯ
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Кирилл в свои 7 лет мечтает водить поезда. И под присмотром машиниста Александра Бологова его заветное желание сбылось! Фото: пресс-служба Дирекции Года добровольца(волонтера) в РоссииКирилл в свои 7 лет мечтает водить поезда. И под присмотром машиниста Александра Бологова его заветное желание сбылось! Фото: пресс-служба Дирекции Года добровольца(волонтера) в России
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Кириллу Степанову из Чебоксар семь лет и все семь лет он живет в полной темноте. У Кирилла мраморная болезнь - редкое заболевание, лишившее его зрения. В свои малые годы он уже перенёс трансплантацию костного мозга и химиотерапию.

– Врачи говорили, что наш ребёнок не будет жить долго. К двум годам, во время подготовки к пересадке костного мозга, наступил период, когда мы думали, что его не станет. Если бы мы не сделали трансплантацию, то Кирилла бы уже не было с нами, потому что дети с таким диагнозом живут максимум до 3 лет, - говорит Мария Степанова, мама Кирилла.

Но. несмотря на все трудности, Кирилл растет и мечтает. Мечтает о будущем. Мальчик просто обожает кататься на троллейбусах и трамваях. И очень хочет стать машинистом поезда: нажимать на кнопки и рулить.

Мальчик любит кататься на троллейбусах и трамваях Фото: пресс-служба Дирекции Года добровольца(волонтера) в России

Мальчик любит кататься на троллейбусах и трамваях Фото: пресс-служба Дирекции Года добровольца(волонтера) в России

На днях мечта Кирилла сбылась. Парень оказался в кабине управления и под присмотром машиниста Александра Бологова запустил в движение целый состав.

А помогли исполнить мечту Кирилла волонтёры проекта «Мечтай со мной». Проект был запущен в октябре: он объединяет добровольцев, готовых сделать все, чтобы исполнить заветные мечты. Подопечными проекта станут дети и пожилые люди с опасными для жизни заболеваниями. Волонтеры верят - им как никому нужно чудо!

- Для людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, большое значение имеет эмоциональное состояние. Мы проводим Дни мечт и помогаем детям и пожилым становиться счастливее, – рассказал руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин.

Сейчас добровольцы готовятся провести в начале декабря День мечты. В этот день они исполнят заветные желания 20 тяжелобольных детей и пожилых людей со всей страны.

ВАЖНО

Заявки на участие в проекте собирают волонтёры в медицинских заведениях и социальных учреждениях. Также их можно подать на сайте МечтайСоМной.РФ.

Проект «Мечтай со мной» входит в платформу «Россия – страна возможностей» и проводится в рамках Года добровольца в России.

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