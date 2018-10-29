Страна простилась с Николаем Караченцовым: «Он просил не плакать на его похоронах»

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-29T17:16:04+03:00

В день прощания Караченцов снова на сцене «Ленкома». В зале звучат его лучшие песни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Очередь к «Ленкому» в день прощания с Николаем Караченцовым тянулась от метро. Поклонники с плакатами «Мы тебя никогда не забудем», студентки с гвоздиками, пожилые дамы с заплаканными глазами. Для кого-то из них Караченцов гениальный актёр, а для кого-то (особенно для 20-летних) - угасшая рок-звезда. Ведь более двадцати лет своей жизни Николай Петрович отдал роли графа Резанова, в первой советской рок-опере «Юнона и Авось». В день прощания Караченцов снова на сцене «Ленкома». В зале звучат его лучшие песни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675121" frameborder="0"></iframe> Умер Николай Караченцов."Для любви не названа цена"... От его голоса замирала душа у всех, от мала до велика. Народный артист Николай Караченцов умер, не дожив всего один день до своего 74-летия. Прощайте, граф Резанов!

Желающие проститься с актером.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рядом с гробом актера его семья: жена Людмила Поргина, сын Андрей, невестка Ирина и трое внуков.

Людмила Поргина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Коля просил не плакать на его похоронах, - успокаивает толпу Людмила Андреевна. - Да, с телом мы сегодня прощаемся, но в этом мире останется его любовь. Коля навсегда останется с нами: со своими зрителями, со мной, с нашим сыном, внуками. Лучше человека, чем Коля, я в жизни не видела. Мне даже предьявить мужу было нечего. 45 лет счастья. 45 лет любви. Аккумулятор погас, но осталось чувство благодарности, что Коля был в этом мире. Коля перед уходом сказал: «Я не боюсь смерти! Я буду жить в своём внуке!» Когда Коля попал в ту страшную аварию в 2005 году, нашему внуку Пете было три года. Внук вырос, я вижу, как он становится копией деда: такой же волевой подбородок, сильный характер.

Проститься с артистом пришли многие его коллеги и друзья: Дмитрий Певцов, Ирина Грибулина, Александр Ширвинд, Александр Калягин, Александра Захарова, Михаил Полицеймако, Виктор Раков, Борис Шербаков, Игорь Скляр, Андрей Соколов, Евгений Герасимов, Александр Збруев, Лариса Голубкина, братья Торсуевы, Клара Новикова, Максим Дунаевский, Эдгард Запашный, Елена Суржикова и многие другие.

Актер Александр Ширвинд.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В фойе «Ленкома» была замечена и Алла Пугачева. Примадонна приехала на панихиду вместе со своим директором Еленой Чупраковой. С Николаем Петровичем Алла познакомилась ещё в 76 году. Пугачева и Караченцов вместе пели в первом телевизионном мюзикле «Волшебный фонарь».

Алла Пугачева на церемонии прощания.Фото: Михаил ФРОЛОВ

У гроба Николая Петровича траурный венок от президента Владимира Путина и много людей в погонах. От политиков на прощание пришли: Александр Бастрыкин, Владимир Кожин, Владимир Мединский, Александр Кибовский.

К Людмиле Поргиной подошли и близкие ещё одной легенды «Ленкома», родные Александра Абдулова - жена Юлия и старшая дочь Ксения Алферова.

- Коля навсегда останется в моем сердце молодым, веселым - с этими озорными вытаращенными глазами и зубастой улыбкой, - говорит Олег Газманов.

Потом слово берет многолетняя партнёрша и подруга Караченцова Инна Чурикова.

- Коля и его Люся - самые близкие друзья моей семьи, - подчёркивает Чурикова. - Мы с Люсей наших мальчишек родили почти в одно время. И всю жизнь дружили.

Великая беда была для театра, когда Коля попал в аварию. Но рядом с ним была опора -любимая жена.

Люся внушала ему, что надо жить, водила его по спектаклям. Да, он был ранен, но сердце его оставалось таким же. Я это знаю. Колечка, Колясик мой, прощай. Может быть, кто-то думал, что для него последние годы были мукой...Это не так. Рядом с ним был сын Андрюша, жена и трое внуков. Эта семья, которой радовался Колясик наш любимый. Это то, что его держало на этом свете.

- Коля просил сегодня не грустить, он передал подарок к твоему юбилею, - с этими словами Людмила Поргина протянула Инне Чуриковой картину. - Это подарок от Коли, твой портрет в стиле модерн. Он тебя, Инночка, очень любил.

Все собравшиеся в один голос говорили, что Николай Петрович и без всяких званий был по-настоящему народным артистом.

- Его звания - любовь зрителей, - сказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Худрук «Ленкома» Марк ЗахаровФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы прощаемся с выдающейся личностью. Николай Петрович много сделал для нашего театра, - взял слово худрук «Ленкома» Марк Захаров. - Когда этот смуглый, подвижный мальчик пришёл в театр, я не думал, что он станет таким великим актёром. Его любили в коллективе. Его любили зрители. Он первый предложил нам назваться «Ленкомом», как окрестил нас городской фольклор. Вершина его творчества - «Юнона и Авось». Дорогой, Николай Петрович, вы благородный и великий человек.

Юнона и Авось - Я тебя никогда не забуду."Юнона и Авось" в ролях: Караченцов Николай, Большова Анна

На похоронах обычно не аплодируют, но тут раздались аплодисменты.

Министр культуры Владимир Мединский.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Всю свою жизнь отец был предан «Ленкому». И для нашей семьи это второй дом. Спасибо всем за взаимную любовь, - подытожил сын Николая Караченцова Андрей.

Под аплодисменты Николая Петровича вынесли из «Ленкома». Отпевание актера прошло в его любимой церкви в Брюсовом переулке.

Людмила Поргина на церемонии отпевания.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отпевание совершил патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл у гроба артиста.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675484" frameborder="0"></iframe> Патриарх Кирилл провел отпевание Николая Караченцова.

Похоронили Николая Петровича на Троекуровском кладбище.

Караченцова отпевали в его любимой церкви в Брюсовом переулке.Фото: Михаил ФРОЛОВ

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