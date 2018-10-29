Названы самые богатые женщины России

СЕГОДНЯ 19:25 2018-10-29T19:27:48+03:00

На первом месте - Елена Батурина. Уже шестой год подряд

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Состояние супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова оценивается в $1,2 млрд. - на 200 млн. больше, чем в прошлом году. Елена Батурина - президент компании Inteco Management, занимается гостиничным бизнесом и недвижимостью в России и за рубежом. Часть денег инвестирует в альтернативную энергетику. По данным «Форбс», ее коллекция фарфора не уступает в ценности некоторым музейным собраниям.

Впрочем, богатство - штука относительная. Например, когда обозреватель «Комсомолки» Александр Гамов позвонил своему давнему знакомому, экс-мэру столицы Юрию Лужкову, чтобы поздравить его с самой богатой женой, тот даже удивился.

- Мне кажется, это полная чушь, - сказал он. - Настолько мы скромно живем...

Следом за Батуриной идет основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Торгует магазин главным образом модной одеждой и обувью, ну и всем остальным, что приносит прибыль. Это крупнейшая торговая площадка русскоязычного интернета. С нынешнего года начали еще и торговать продуктами в сети. За год состояние Татьяны увеличилось на $180 млн.

Замыкает тройку лидеров выпускница Пермского мединститута Елена Рыболовлева. Свои $600 млн. она получила после развода с миллиардером Дмитрием Рыболовлевым - владельцем футбольного клуба «Монако» (номер 18 в списке богатейших людей России). Их развод начался в 2008 году после 21 года совместной жизни, длился 7 лет и завершился мировым соглашением. В прошлом году полученных денег хватало, чтобы занимать вторую строчку.

Следом идет Наталия Филева - член совета директоров «Группы компаний S7». Со своим супругом Владиславом они создали одну из крупнейших частных авиакомпаний. Пара намерена освоить и космос - не так давно Владислав Филев приобрел плавучий космодром «Морской старт».

Замыкает пятерку Ольга Белявцева, совладелец компании по производству детского питания «Прогресс». Ее путь на финансовый олимп - это путь Золушки. Начинала упаковщицей на консервном заводе в городе Лебедянь Липецкой области и доросла до главного экономиста этого же предприятия, позже известного как концерн «Лебедянский» - известный производитель соков.

Самая молодая из богатых и знаменитых - 40-летняя Лилия Ротенберг, дочь миллиардера Аркадия Ротенберга. По образованию она врач, у нее есть частная клиника в Берлине. В апреле этого года стала владелицей 33% пакета в российской девелоперской компании TPS Real Estate, которая занимается строительством и эксплуатацией торгово-развлекательных центров в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Киеве.

Всего в женском рейтинге 25 персон, и их совокупное состояние насчитывает $9 млрд.

Топ-10 состоятельных дам

А что касается российских миллиардеров-мужчин, то и у них все в порядке. Они в этом году стали мировыми лидерами по наращиванию состояния. По оценкам агентства Bloomberg, 10 самых богатых россиян увеличили свое благосостояние в среднем на 10,8%. Успех россиян связывают с ростом цен на нефть.

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