Елизавета Боярская: «Мне нравятся сложные особы с противоречивым характером»

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-29T18:08:45+03:00

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На НТВ премьера детективного триллера «Ворона». Продюсер сериала Валерий Тодоровский, главную женскую роль следователя по особо важным делам Анну Воронцову по прозвищу Ворона играет Елизавета Боярская.

- Чем Ворона отличается от следователей из других сериалов? Чем вас зацепил сценарий этого детектива?

- Как раз сценарий-то меня и зацепил. В сериале интересно развивается запутанная детективная линия, но для меня, как для актрисы очень важна судьба героев. Сценаристы прописали, сочинили характеры Анны Петровны Воронцовой и Сергея Кабанова подробно и ярко. Это не параллельная мелодрама про личную жизнь. Просто непростая биография людей непростой профессии. Следователь Кабанов приехал из глубинки, он пытается закрепить за собой позиции в Следственном комитете, а параллельно его жизнь осложняют отношения в семье, бытовые трудности – съемная квартира… А Анна Воронцова - совершенно другой человек. Девочка из петербургской интеллигентной семьи должна была стать пианисткой - все к этому шло. Но из-за сложных и запутанных отношений с матерью пошла наперекор ей на юрфак и стала следователем. У Воронцовой комплекс отличницы – ей всегда и во всем нужно быть первой. Отсюда такая жесткость и непримиримость в отношениях с коллегами. С ней всем сложно. Причина кроется в ее внутреннем одиночестве, боли, неустроенности. И получается, что ее уверенность и профессионализм – маска, за которой она скрывает свою уязвимость. Мне ужасно понравилось, что следователь Воронцова - сложная особа с противоречивым характером.

Афиша телесериала "Ворона".

- 20 лет назад на «Улицах разбитых фонарей» была одна женщина-следователь, «кинооперов» играли мужчины. Теперь напротив много женщин-следователей. Как думаете почему?

- Возможно причина в дефиците сюжетов. Многое уже было. Мне кажется, что не настолько важно – мужчина или женщина главный герой. Для зрителя интереснее необычный, сложносочиненный, не похожий на других герой. Такой, как персонаж Константина Хабенского в «Методе», как Шерлок Холмс, как агент Купер в "Твин Пикс". Возможно, о жизни следователя можно попробовать снять более документальное кино. Готовясь к этой роли, я общалась со следователями, так вот они часто говорили, что в сериалах их работу слишком приукрашивают: в реальности у них много рутинной работы и писанины, а яркие дела как в сериалах случаются раз в 6 – 7 лет. Хотя если добавить рутины и писанины, то это уже будет не так зрелищно для зрителей.

Анатолий Белый и Елизавета Боярская на съемках сериала. ФОТО НТВ

- Как набирались «оперативного опыта» для «Вороны»?

- У нас был интересный подготовительный этап к съемкам. Так сложилось, что в Москве мы пришли на встречу со следователем в половине двенадцатого ночи, так как актеры были заняты в в спектаклях. Мы думали, что в Следственном Комитете нас уже не ждут, а оказалась, что в это время работа там кипела – для них это была просто середина рабочего дня. Следователи работают 24 часа в сутки – они едят, спят на работе. Периодически звонят домой, чтобы сказать: «Извини, я еще часа через два приеду…» А потом их вызывают на новое дело… Расследование требует колоссальной мозговой работы, усидчивости, ответственности. Удивило, как много следователям приходится делать «бумажной работы» - все время протоколы, запросы. Чтобы провести обыск нужно писать обращение к вышестоящему начальству, потом бесконечно ждать ответа… И только если кто-то сверху позвонит и скажет срочно, то тут же пришлют это разрешение на обыск. А в Петербурге я много общалась со следователем, которая, как и моя героиня, полковник и даже работает в том же районном следственном управлении. Узнавала нюансы службы, чтобы чувствовать себя уверенно на месте преступления. Интересовалась подробностями быта и работы: сколько часов длится дежурство, есть ли у нее в кабинете зубная щетка и сменная одежда, приносит она еду в контейнерах или ходит в кафе, что у нее лежит в сумке, надевает ли перчатки, когда приезжает на место преступления. Узнала, как заполнять протоколы – нужно подкладывать копирку, чтобы получалось два экземпляра: один отдают начальству, другой следователь оставляет себе. Еще я ходила в морг к судмедэксперту. Девушка оказалась примерно моего возраста, было очень любопытно за ней наблюдать и интересно слушать. Я рассказывала, какого рода преступления в нашем сериале, а она подробно объясняла, как это выглядит в натуре…

- Идеальный отдых для вас осенью после работы?

- Поездка на дачу всей семьей, поход в лес за грибами. Прогулки в тех местах, где очень мало народу, где можно послушать тишину. Это – самое ценное.

«ВОРОНА»

НТВ, будни 21.00.