Наша трижды мама - призер журналистского конкурса
В таких случаях аплодируют стоя. Ведь наша Настя Аксянова не только успевала писать остроумные и очень позитивные тексты о своей нелегкой жизни с тройняшками, но и этих самых тройняшек воспитывать. И вот результат - Аксяновы взяли приз на Всероссийском конкурсе для журналистов «Семья и будущее России» - 2018.
Почетный диплом Анастасии Аксяновой
Поздравляем, обнимаем и ждём новых жизнеутверждающих текстов!
СПРАВКА “КП”
Всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России» уже пять лет организует Фонд Андрея Первозванного совместно с журфаком МГУ при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки». В нынешнем году на конкурс поступило 512 заявок из 77 регионов России.
Призовой фонд составляет 1 млн. рублей.
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