2018-10-29T18:14:46+03:00
Общество

Наша трижды мама - призер журналистского конкурса

Анастасия Аксянова и ее тройня взяли приз на конкурсе «Семья и будущее России» - 2018 в номинации для интернет-СМИ
kp.ru
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Семейство АксяновыхСемейство Аксяновых
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В таких случаях аплодируют стоя. Ведь наша Настя Аксянова не только успевала писать остроумные и очень позитивные тексты о своей нелегкой жизни с тройняшками, но и этих самых тройняшек воспитывать. И вот результат - Аксяновы взяли приз на Всероссийском конкурсе для журналистов «Семья и будущее России» - 2018.

Почетный диплом Анастасии Аксяновой

Почетный диплом Анастасии Аксяновой

Поздравляем, обнимаем и ждём новых жизнеутверждающих текстов!

СПРАВКА “КП”

Всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России» уже пять лет организует Фонд Андрея Первозванного совместно с журфаком МГУ при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки». В нынешнем году на конкурс поступило 512 заявок из 77 регионов России.

Призовой фонд составляет 1 млн. рублей.

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