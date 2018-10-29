Галкин показал, как его откормила Пугачева

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-29T18:03:55+03:00

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В свой популярный Инстаграм (у телеведущего уже там более 4 миллионов подписчиков) Максим Галкин редко выкладывает фото себя любимого. В основном Максим показывает поклонникам, как растут их с Аллой Пугачевой 5-летние двойняшки Гарри и Лиза.

Но на гастролях в Германии Галкин решил отступить от правил и разместил в своем блоге провокационный снимок.

- Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримёрке... С животиком пора что-то делать, - подписал под своим фото с обнаженным торсом Максим Галкин.

Галкин собрался "что-то делать" с животиком.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впрочем, подписчики не согласились с самокритикой артиста. Мол, всем бы в 42 года быть такими стройными и привлекательными.

К слову, Максим Галкин не скрывает, что сумел сохранить спортивную фигуру только благодаря генам. Дескать, дома тренажеры давно пылятся без дела, а в общественный спортзал он не ходит в силу занятости на съемках и гастролях.

Да и диеты Максим считает не всегда полезными.

— Так как с детства у меня были проблемы с желудком, я все время сидел на каких-то диетах. Как сейчас помню, пятая диета в наших советских санаториях — все вареное, пареное. Что касается диеты, я и сейчас, чтобы поздоровее быть, испытываю силу воли на прочность. Но не по книгам, а по внутренним ощущениям, — признался в интервью «КП» Максим Галкин. — Вот я чувствую, что сейчас организму хорошо, а что плохо. На мой взгляд, любые диеты, ограничивающие разные категории питания (белковые, безуглеводные, раздельное питание), все они от лукавого. То есть что-то лечит, что-то калечит. Я считаю, что самое главное для человека — придерживаться пищи, которой питались его предки на протяжении веков и которая естественна для данной широты и долготы. То есть не надо есть у нас так, как едят в Африке, в Океании. Есть морепродукты в Сибири или строганину на берегу Средиземного моря — это абсурд. Мне кажется, надо просто не переедать. Вот и все. Есть часто, но немного. Я против теории, что не надо есть на ночь. Мне кажется, это не сочетается ни с русскими традициями, ни с какими. Если я ложусь в час ночи, почему я должен после шести не есть? Почему мой бедный желудок должен семь часов взывать к разуму, чтобы в него что-то положили? Если человек ложится в девять, то он после шести может не есть. Но тогда вставай в 5 утра и ешь. Кстати, вчера я решил сесть на диету. Вместо обычных яиц съел 10 перепелиных. Это все равно, что 2 обычных. В них полезный холестерин, в отличие от куриных яиц. Еще салат руккола с креветками и кусок баранины. За весь день.

По словам Максима Галкина, ему нравится, когда готовит его жена Алла Пугачева.

-В нашей семье Алла кашеварит, а я - руковожу. Причем, Алла готовит что угодно. От мяса в вине или утки в яблоках до плова, - рассказал в одной из бесед с «Комсомолкой» Максим Галкин.-А я в принципе, как у Пушкина в «Графе Нулине»: «Выходит барин на крыльцо, все, подбочась, обозревает. Его довольное лицо приятной важностью сияет». Не знаю, сияет ли у меня важностью, но то, что барин обозревает – это точно.

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