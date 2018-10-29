Финская журналистка: «Модный приговор» унижает женщин!

СЕГОДНЯ 20:37 2018-10-29T20:40:42+03:00

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Финляндия-то с нами рядышком. Российские телеканалы там отлично на обычную антенну ловятся. Желающих их смотреть тоже хватает. Редактор финской телерадиовещательной корпорации Yle Керстин Крунвалль, например, чуть не каждый день «Модный приговор» смотрит. О своих впечатлениях она рассказала в колонке. Начала с места в карьер: «Знаете, так иногда бывает с чем-то ужасным и гадким: все внутри вас сопротивляется ему, но вы не можете перестать смотреть» (здесь и далее перевод первоисточника цитируется по inosmi.ru).

Керстин возмущена образом женщины, который выстраивает в программе историк моды Александр Васильев: «Героини передачи всегда очень симпатичные, по всей видимости, их единственная вина заключается в том, что их мужья недовольны. Они всегда не правы - то есть они должны измениться». В то время как их спутники, по ее мнению, - это обычно мужики, которые «выглядят совершенно обычно, у них жидкие волосы или взлохмаченные вихры, они тощи или с пивным животом, могут быть одеты в потрепанный пиджак или спортивный костюм».

Ради таких, извините, чмошников красивые русские женщины зачем-то ходят в эту оскорбительную передачу, недоумевает журналистка. И сравнивает ситуацию с финским положением дел: «В Финляндии нам дают понять, что женщина становится красивее для себя самой. В России же женщина должна угождать мужчине».

В финале Керстин риторически вопрошает: «Сколько еще времени пройдет, прежде чем русские женщины начнут давать отпор? Может быть, следующее поколение станет более самостоятельным?»

Керстин Крунвалль, хоть и живет в Финляндии, регулярно смотрит наше телевидение. И, между прочим, не пользуется косметикой, что для господина Васильева - неслыханное дело.Фото: facebook.com

ОТВЕТОЧКА

«Любая красива, если ее накрасить»

Долго ли, коротко ли, про критику со стороны российско-финской границы прознал сам Александр Васильев. В комментарии телеканалу «Звезда» он предположил, что журналистка видела какую-то программу, где муж и правда фактически унижал свою жену. И подчеркнул, что его передача «не об унижении, а о переодевании». Про Керстин Крунвалль маэстро и слова худого не сказал, а вот финским женщинам вообще от него досталось:

- Женщины в Финляндии за модой не следят. А женщины в России следят очень сильно! Поэтому в глазах финки это все выглядит дико - зачем женщине краситься, зачем носить каблуки, зачем красить волосы и переодеваться. Любая женщина красива, если ее накрасить!

То есть если ее не красить, то… А так ли уж не права финская коллега?!

Позовет ли Васильев госпожу Крунвалль в свою передачу - преображаться, пока неизвестно.

Первый канал. «Модный приговор». По будням, 9.55.