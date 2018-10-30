Все о пользе тыквы: самые лучший блюда для здоровья
Самый осенний овощ — вкусная, веселая тыква. И главное — очень полезная: в ней много полезных сахаров, пектина и каротина, содержание которого у отдельных сортов может доходить до 30 мг на 100 грамм. Богата тыква и минеральными веществами, прежде всего калием, кальцием, фосфором.
Всего существует три группы тыкв: крупноплодная, твердокорая и мускатная. О каждом из них рассказал Сергей Масловский, эксперт в области овощеводства, доцент кафедры технологии хранения и переработки плодов и овощей РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Крупноплодная тыква
Именно этот сорт тыквы служит украшением к Хеллоуину.
+ Это крупные округлые плоды, масса которых может достигать нескольких сотен (!) килограммов.
+ Окрас может варьироваться от кремового до насыщенно-желтого или даже ярко-оранжевого цвета.
+ Отличительная особенность этого растения – округлая плодоножка и стебель (хвостик), без «бороздок».
+ Богата содержанием сахаров и каротина: хорошо подходит для запекания, овощного рагу. Она не теряет свойств при длительном хранении.
- Из-за слишком больших размеров, сразу всю приготовить не удается, а долго она не хранится. Зато ее можно заморозить, причем своих свойств после разморозки она тоже не потеряет.
Как выбрать самую вкусную тыкву.
Твердокорая тыква
+ Эта тыква тоже круглая, но не дает крупных плодов, зато быстро спеет и имеет самые вкусные семена.
+ Мякоть ее немного жестковата, поэтому такая тыква больше подойдет для приготовления супов, пюре. Кожура у нее толще и грубее, чем у крупноплодной, а мякоть – более волокнистая и рыхлая.
Мускатная тыква
+ Форма весьма разнообразная, самая популярная — грушевидная, сорт «Баттернат» (масляный орех), чаще всего именно ее и продают в магазинах.
+ Самая вкусная и сладкая из всех существующих тыкв.
+ Мякоть плотная, маслянистой консистенции, без излишних волокон.
+ Мякоть может содержать до 11,5% сахаров, что делает ее хорошим десертом. У нее нежный сладкий, легкий дынный привкус.
КСТАТИ
Почему тыква горчит
Некоторые плоды тыквы могут горчить – это связано с содержанием в них кукурбитацина – соединения, характерного для всех представителей семейства тыквенных. Причиной их накопления может быть чрезмерная жара и недостаточный полив при выращивании.
- Несмотря на горечь, кукурбитацины обладают комплексом положительных свойств, среди которых: противоопухолевые свойства, противовоспалительные, антимикробные, антигельминтные, - рассказал Сергей Масленников.
НА ЗАМЕТКУ
Топ самых полезных блюд из тыквы для здоровья
Осень — благодатное время для разгрузочных дней. Любой овощ, поспевший в родных широтах несет для организма максимальную пользу. И тыква — лидер по разнообразию люд, которые можно из нее приготовить. Ведь у тыквы не только нежный и сладкий вкус, у нее уникальный витаминный состав и низкая калорийность – от 22 ккал в сыром виде и до 24 – в тушеном. В ней много полезных углеводов, клетчатки – все, что нужно для выведения из организма лишней жидкости.
Тыкву рекомендуют гипертоникам, диабетикам, людям с воспалениями желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта. Самые полезные тыквенные блюда:
1. Сок из сырой тыквы с мякотью. Или в сочетании с яблоками, морковью и сельдереем.
2. Полезный фруктово-овощной сладкий салат из мускатной тыквы, яблока, банана. Сочетания могут быть самым разным. В качестве заправки можно использовать апельсиновый сок, несладкий йогурт.
3. Пшенная каша с тыквой — классика русской кухни и очень полезный завтрак для печени и желудочно-кишечного тракта.
4. Тыквенный крем-суп. Для большей пользы добавить морковку и корневой сельдерей — отличное средство для худеющих барышень, которые следят за здоровым цветом лица и блеском волос.
5. Цукаты из тыквы полезные и не очень калорийные. Нарезать кубиками, отварить в сахарном сиропе с палочкой корицы и несколькими соцветиями гвоздики, пока сироп не загустеет, а кусочки тыквы не станут прозрачными. Выложить на противень с пергаментной бумагой, подсушить в в духовке на 150 градусах 30-40 минут. Отличное средство для худеющих, а также диабетиков (вместо сахара в сироп можно добавить стевию).