Все о пользе тыквы: самые лучший блюда для здоровья

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-29T22:33:13+03:00

Тыкву нельзя назвать популярным овощем (если угодно, ягодой), а жаль, ведь она очень полезна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать самую вкусную и полезную тыкву к вашему столу. А также о чем говорит горчинка и чем полезен плод. И какой сорт лучше украсит гостиную на Хэллоуин

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Самый осенний овощ — вкусная, веселая тыква. И главное — очень полезная: в ней много полезных сахаров, пектина и каротина, содержание которого у отдельных сортов может доходить до 30 мг на 100 грамм. Богата тыква и минеральными веществами, прежде всего калием, кальцием, фосфором.

Всего существует три группы тыкв: крупноплодная, твердокорая и мускатная. О каждом из них рассказал Сергей Масловский, эксперт в области овощеводства, доцент кафедры технологии хранения и переработки плодов и овощей РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Крупноплодная тыква

Именно этот сорт тыквы служит украшением к Хеллоуину.

+ Это крупные округлые плоды, масса которых может достигать нескольких сотен (!) килограммов.

+ Окрас может варьироваться от кремового до насыщенно-желтого или даже ярко-оранжевого цвета.

+ Отличительная особенность этого растения – округлая плодоножка и стебель (хвостик), без «бороздок».

+ Богата содержанием сахаров и каротина: хорошо подходит для запекания, овощного рагу. Она не теряет свойств при длительном хранении.

- Из-за слишком больших размеров, сразу всю приготовить не удается, а долго она не хранится. Зато ее можно заморозить, причем своих свойств после разморозки она тоже не потеряет.

Как выбрать самую вкусную тыкву.

Твердокорая тыква

+ Эта тыква тоже круглая, но не дает крупных плодов, зато быстро спеет и имеет самые вкусные семена.

+ Мякоть ее немного жестковата, поэтому такая тыква больше подойдет для приготовления супов, пюре. Кожура у нее толще и грубее, чем у крупноплодной, а мякоть – более волокнистая и рыхлая.

Мускатная тыква

+ Форма весьма разнообразная, самая популярная — грушевидная, сорт «Баттернат» (масляный орех), чаще всего именно ее и продают в магазинах.

+ Самая вкусная и сладкая из всех существующих тыкв.

+ Мякоть плотная, маслянистой консистенции, без излишних волокон.

+ Мякоть может содержать до 11,5% сахаров, что делает ее хорошим десертом. У нее нежный сладкий, легкий дынный привкус.

КСТАТИ

Почему тыква горчит

Некоторые плоды тыквы могут горчить – это связано с содержанием в них кукурбитацина – соединения, характерного для всех представителей семейства тыквенных. Причиной их накопления может быть чрезмерная жара и недостаточный полив при выращивании.

- Несмотря на горечь, кукурбитацины обладают комплексом положительных свойств, среди которых: противоопухолевые свойства, противовоспалительные, антимикробные, антигельминтные, - рассказал Сергей Масленников.

НА ЗАМЕТКУ

Топ самых полезных блюд из тыквы для здоровья

Осень — благодатное время для разгрузочных дней. Любой овощ, поспевший в родных широтах несет для организма максимальную пользу. И тыква — лидер по разнообразию люд, которые можно из нее приготовить. Ведь у тыквы не только нежный и сладкий вкус, у нее уникальный витаминный состав и низкая калорийность – от 22 ккал в сыром виде и до 24 – в тушеном. В ней много полезных углеводов, клетчатки – все, что нужно для выведения из организма лишней жидкости.

Тыкву рекомендуют гипертоникам, диабетикам, людям с воспалениями желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта. Самые полезные тыквенные блюда:

1. Сок из сырой тыквы с мякотью. Или в сочетании с яблоками, морковью и сельдереем.

2. Полезный фруктово-овощной сладкий салат из мускатной тыквы, яблока, банана. Сочетания могут быть самым разным. В качестве заправки можно использовать апельсиновый сок, несладкий йогурт.

3. Пшенная каша с тыквой — классика русской кухни и очень полезный завтрак для печени и желудочно-кишечного тракта.

4. Тыквенный крем-суп. Для большей пользы добавить морковку и корневой сельдерей — отличное средство для худеющих барышень, которые следят за здоровым цветом лица и блеском волос.

5. Цукаты из тыквы полезные и не очень калорийные. Нарезать кубиками, отварить в сахарном сиропе с палочкой корицы и несколькими соцветиями гвоздики, пока сироп не загустеет, а кусочки тыквы не станут прозрачными. Выложить на противень с пергаментной бумагой, подсушить в в духовке на 150 градусах 30-40 минут. Отличное средство для худеющих, а также диабетиков (вместо сахара в сироп можно добавить стевию).