Никогда не было и вот опять: Викторию Лопыреву высмеяли в сети за нелепый фотошоп

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-30T11:56:38+03:00

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Виктория Лопырева одна из самых известных моделей России. Ее рост – 177 см, параметры фигуры - 98-64-92 см. Казалось бы при таких внешних данных, длинноногая красавица не должна знать, что такое фотошоп. Пусть его активно осваивают ее завистницы. Однако же, поклонники все время ловят девушку на том, что она активно пользуется фотофильтрами. Причем делаем это не для того, чтобы сделать листву на фото зеленее, а для того, чтобы активно поправить свою внешность. Вот и на одном из последних снимков, который появился в инстаграме звезды фолловеры увидели фотокоррекцию. Виктория так сильно старалась сделать себя еще стройнее и выше, что явно «пересмотрела» параметры реальности.

«Куда же так вытянули?», «Добавьте еще фотошопа», «Такое чувство, что вас вырезали и наложили на фон», «Вика, зачем вы это делаете, вы же и так нереальная красавица», - тут же написали в откликах пользователи сети.

А был ли "фотошоп"?!Фото: instagram.com

Надо отметить, что если сравнить фото блондинки нынешние и те, что были сделаны еще год назад заметно, что «Мисс Россия- 2004» серьезно работает со своим лицом. Заметно, что Виктория так часто посещает косметолога, что ее лицо часто выглядит совершенно по-разному. К слову, сама Вика отрицает, что она пользовалась когда-либо услугами пластического хирурга, но ее юношеские фотографии говорят об обратном.