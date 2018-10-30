«С синяками и заспанным лицом»: Ева Лонгория показала будни молодой мамы

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-30T13:17:23+03:00

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Ева Лонгория очень долго откладывала рождение детей на потом, пока не довела этот вопрос до того, что у нее возникли проблемы с зачатием. Но продолжительное лечение и лучшие врачи Голливуда смогли сделать почти невозможное, 43-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» летом этого года впервые стала мамой. Сама актриса расценило само происходящее не иначе как чудо, и в отличие от других суеверных мам, не боялась появляться на фото во время беременности и после рождения с радостью постит фото маленького Сантьяго. И видимо, материнство так захватило Лонгория, что на себя красавицу она совсем махнула рукой. На днях, голливудская звезда опубликовала фото с малышом, на котором предстала без макияжа. Большие синяки под глазами, заспанное лицо, отсутствие прически – такой поклонники никогда не видели.

И если одни в комментариях осудили звезду, заявив, что декрет не повод махнуть на себя рукой, другие нашли Еву очень милой.

"Эта ножка на моем лице – лучшее чувство", – подписала фото актриса.

В комментариях к этому милому снимку развернулись жаркие дискуссии.Фото: Instagram.com

"Не верю, что это ты — вообще не похожа; прекрасно выглядишь даже без макияжа; материнство сделало тебя еще красивее; все мы люди и имеем право на отдых. Думаю, Ева просто устала от образа секс-символа: без макияжа ты выглядишь моложе; можно сделать вывод, что удачный мейк любую девушку сделает красавицей; как для своих лет она выглядит шикарно; какие нежные фото; Ева, никого не слушай, ты красотка; малыш похож на тебя", — написали Лонгории под снимком.

Напомним, 43-летняя Ева Лонгория и ее супруг 50-летний Хосе Бастон стали родителями 19 июня. Это первый ребенок для актрисы и четвертый для мексиканского бизнесмена, который уже является отцом Натальи, Хосе Антонио и Марианы от первого брака с Натальей Эсперон. Поженились Ева и Хосе в 2016 году.