Ровер Opportunity, сфотографировавший бревно на Марсе, не пережил пыльную бурю

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-30T15:52:23+03:00

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Специалистам NASA не удается «разбудить» марсоход (Mars Exploration Rover) Opportunity, который сейчас, образного говоря, впал в спячку во время бушевавшей на Марсе пыльной бури.

Буря началась 30 мая 2018 года, охватила всю планету и продолжалась более 3 месяцев. Солнечные батареи марсохода по сути оказались в темноте, энергии почти не вырабатывали. При этом температура окружающей среды упала ниже минус 30 градусов, Opportunity замерз, его аккумуляторы разрядились, связь пропала — последний контакт с «землянином» состоялся 10 июня 2018 года.

В сентябре 2018 года, когда буря утихла и марсианские небеса очистились от пыли, ученые NASA нашли марсоход — разглядели его на снимках, которые передал на Землю орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Opportunity оказался там, где заснул — на гребне кратера Endeavour. С высоты более 200 километров он выглядит едва заметной точкой.

Opportunity сейчас здесь - внутри белого квадрата: это край кратера Endeavour.

Буря не унесла ровер. Но пыль, похоже, основательно запорошила панели его солнечных батарей. Нынешнего света вполне хватает для нормальной работы — то есть, батареи должны вырабатывать достаточно энергии, чтобы разбудить и взбодрить марсоход. Но не вырабатывают. Восстановить контакт с марсоходом не получается, хотя сигналы «Проснись» идут ему с Земли каждый день по несколько раз. Не просыпается Opportunity — ничего не отвечает. В NASA опасаются, не заснул ли он вечным сном. Но не сдаются. Попытки то ли разбудить его - спящего - то ли реанимировать впавшего в кому планируют продолжить до конца года в надежде на то, что ветер сдует пыль с панелей солнечных батарей. Такое уже бывало.

Путь - примерно 45 километров, которые проехал Opportunity.

О результатах в NASA обещают доложить в январе 2019 года. Будут либо праздновать пробуждение, либо поминки справлять.

Opportunity — брат-близнец другого ровера Spirit. Оба прибыли на Марс в 2004 году и оказались удивительно надежными. Предполагалось, что они проработают три-четыре месяца. Но Spirit застрял в песке и в попытках выбраться окончательно сломался лишь в 2010 году, а Opportunity, может быть, до сих пор жив и еще очухается к январю.

Spirit проехал по Марсу около 8 километров, Opportunity — более 40.

Этот пейзаж Opportunity видел перед тем, как заснуть.

Энтузиастов из числа так называемых виртуальных археологов - тех, которые ищут нечто странное на снимках с других планет, Opportunity порадовал почти сразу. Сфотографировал бревно, до которого доехал на 115 день своего пребывания на Красной планете.

Взгляните, объект темного цвета очень похож на иссушенный солнцем и ветром древесный ствол. Видна характерная слоистая структура. На Земле полно таких — выброшены на берег прибоем, валяются по песчаных пляжах.

Но это бревно — что на снимке — точно с Марса. Кстати, рядом с бревном — чуть ближе к нам — заметен какой-то прямоугольный брусок.

Бревно и брусок перед объективом камеры Opportunity.

Бревно и брусок крупнее.

Увидев еще в 2004 году столь удивительные предметы, многие тогда решили: миссия удалась. Жизнь на Марсе была - это, как минимум.

Через 10 лет торжествовали и виртуальные биологи, обнаружив на серии снимков, переданных ровером в 2014 году, гриб. Выросший прямо перед Opportunity гриб. Подробнее об этом читайте Марсоход Opportunity сфотографировал плодовое тело инопланетянина?!

По официальным данным, ничего сверхъестественного Opportunity не обнаружил. В NASA, правда, уверяли, что ровер нарыл глины, которая могла образоваться лишь в непосредственной близости от воды — пресной воды. Нашел и камень, долго пролежавший в потоке воды — то ли в ручье, то ли в быстрой речке. Что свидетельствовало: на Марсе когда-то существовали вполне сносные условия окружающей среды. Но об этом «открытии» со временем забыли. А внимание серьезных специалистов, виртуальных исследователей и энтузиастов поиска следов марсиан и пришельцев переключилось на ровер «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity). Он колесит по соседней планете с 2012 года. Чувствует себя хорошо, шлет карточки.