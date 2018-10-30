52-летняя Синди Кроуфорд отметила Хэллоуин в экстремально короткой юбке и рваных колготках

СЕГОДНЯ 02:10 2018-10-30T02:22:36+03:00

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Хотя День всех святых наступит только завтра, многие звезды уже начали заранее отмечать Хэллоуин. В их числе – Синди Кроуфорд и ее семья. Супермодель вместе с мужем, бизнесменом Рэнди Гербером, дочкой Кайей и сыном Пресли отправилась на одну из вечеринок в Лос-Анджелесе. Звездное семейство выбрало необычные костюмы: Синди и ее близкие перевоплотились в панк-рокеров. Модель пришла на вечеринку в образе солистки панк-рок-группы Blondie Дебби Харри, а ее муж - в образе Зигги Стардаста, персонажа, созданного Дэвидом Боуи.

Супермодель похвасталась своими знаменитыми длинными ногами, нарядившись в экстремально короткое мини-платье и высокие сапоги-ботфорты. Образ дополнили рваные колготки и светлый парик. С белокурыми локонами манекенщица выглядит практически неузнаваемой, тем более, что в обычной жизни Кроуфорд не носит такой яркий макияж. Тем не менее, наряд очень идет модели: в свои 52 года Синди остается в великолепной форме и может позволить себе носить по-девичьи короткие платья.

Модель пришла на вечеринку в образе солистки панк-рок-группы Blondie Дебби Харри.Фото: EAST NEWS

Дочь Синди примерила темный парик и скопировала стиль рок-певицы Джоан Джетт. 17-летняя Кайя Гербер очень похожа на свою звездную маму. Хотя Синди всегда надеялась, что наследница не пойдёт по ее стопам и выберет другую профессию, карьера модели была уготована Кайе с пелёнок. Девушка активно снимается для глянцевых журналов и рекламирует известные бренды - например, недавно стала лицом парфюма "Daisy" от Marc Jacobs . В интервью журналу People наследница громкой фамилии как-то раскрыла главный профессиональный совет, который ей дала мама. Синди уверяет, что главные качества для модели - вежливость и пунктуальность.

- Она посоветовала мне никогда не опаздывать и всегда быть милой. Она всегда заучивает на съемках имена всех, с кем работает - не только фотографа, но и всех ассистентов, - рассказала Кайя.

И, конечно, Синди даёт дочке много бьюти-советов, которые помогают сохранять молодость и красоту. Главный из них - не злоупотреблять косметикой. Модель за естественность, и настаивает, чтобы Кайя тоже не накладывала слишком много грима.

- Она дала мне главный совет: "Чем меньше, тем лучше", - говорит дочь модели. - Ей не нужно много времени, чтобы привести себя в порядок. Она очень быстро собирается. Я стараюсь делать так же. Чем меньше макияжа, тем лучше состояние кожи. Косметика ухудшает кожу.

В своё время в одном из интервью интервью Синди Кроуфорд рассказывала, что для того, чтобы накраситься, ей хватает сорока секунд. Ее минимальный макияж - тушь для ресниц и губная помада. А тщательный полноценный макияж она делает только перед съемками и перед светскими выходами.

kaiagerber runaways

Напомним, Синди уже много лет счастлива в браке с бизнесменом и ресторатором Рэнди Гербером. У пары двое детей - 17-летняя дочь Кайя и 19-летний сын Пресли. Сын Синди так же начал карьеру манекенщика, он снимается для глянцевых журналов и дефилирует по подиуму.

Муж Синди Кроуфорд Рэнди Гербер близко дружит с актером Джорджем Клуни. Не так давно друзья сказочно обогатились, заработав миллиард долларов. Джордж и Рэнди выгодно продали основанный ими алкогольный бренд Casamigos. Вместе со своим партнером Майком Мельдманом Гербер и Клуни несколько лет назад наладили выпуск текилы, причем весьма успешно. В июне прошлого года компания Diageo объявила о намерении купить марку Casamigos, заплатив за сделку почти миллиард долларов. Клуни признался тогда, что он не ожидал такого успеха.

- Если бы вы спросили нас четыре года назад, есть ли у нас миллиардная компания, я не думаю, что получили бы утвердительный ответ, - рассказал он журналистам после того, как было объявлено о сделке.