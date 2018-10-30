В Мурманске начал работу форум журналистов-экологов «ЭКО-Медиа-Барентс-2018»

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-30T11:33:50+03:00

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Более двух десятков журналистов из различных отечественных СМИ съехались в столицу российского севера для того, чтобы обсудить даже не проблемы экологии арктического региона, а проблемы, связанные с освещением этих проблем на медиапространстве нашей страны. Организовали масштабное мероприятие Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", АНО "ПОМОР" совместно с профильным комитетом Общественной палаты РФ, Союзом журналистов России, Министерством природных ресурсов РФ и администрацией Мурманской области.

Среди основных участников - руководитель центра экологического консалтинга и мониторинга "Помор" Тимофей Суровцев, председатель комитета по природопользованию и экологии Торгово-Промышленной Палаты России Ольга Штемберг, член Общественной палаты РФ Василий Ходяков, член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Владислав Жуков, шеф-редактор ассоциации «ЭКО-пресс» Сергей Шахиджанян, эксперт Русского Географического Общества Владимир Чуков и многие другие политики, журналисты и общественные деятели, кому небезразлична судьба Арктики в общем и её российского сегмента в частности.

Как рассказал на открытии форума Тимофей Суровцев, сегодня в России наблюдается странная ситуация. С одной стороны, число СМИ в стране увеличивается, за последние полгода их число выросло на 1000. Так же выросло и число желающих охватить зарубежных потребителей. Сегодня российские СМИ выходят на 163 языках, притом, что ещё два года назад эта цифра едва дотягивала до сотни. А вот в Баренцевом регионе ситуация диаметрально противоположная. Здесь только в Норвегии порядка десятка медиа вещают на русском языке. Среди них такие популярные у мурманчан издания, радиостанции и интернет-порталы, как Норджи-Ру, Норвежский информационный центр, Баренс Обсервер, Норвэй-Народ.Ру и так далее. Примерно так же обстоят дела с Финляндией. А вот в России нет ни одного хоть сколько-нибудь популярного у наших соседей источника. Результат очевиден: фины и норвежцы легко рассказывают россиянам о своём видении в том числе и экологических проблем и вещают, как они якобы решаются у них и якобы замалчиваются у нас. Они рассказывают, а мы им не отвечаем.

Тут можно вспомнить интересную историю, которая произошла в конце XIX века. В 1895 году французы Огюст и Луи Люмьер показали в Париже, в «Гранд-Кафе» на бульваре Капуцинок короткометражку «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Кинопремьера имела шумный успех, и с тех пор именно это событие считается началом кинематографа, а братья Люмьер - его отцами. И никто уже не помнит, что к тому времени российский инженер Иосиф Тимченко уже больше двух лет показывал снятые им на московском ипподроме фильмы «Всадник» и «Копьеметатель», а так же кинозарисовки из жизни собственной семьи. Так почему отцами кино были признаны французы? Ответ прост: Тимченко два года таскал своё творение перспективным инвесторам. Те восхищались, говорили, что за «живыми картинками», как их называл инженер-изобретатель, большое будущее, но денег давать не спешили. Братья Люмьер поступили проще: они пригласили на свою премьеру журналистов. И дело было сделано

Участники форума в перерывах делают радостные селфи.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Так же и здесь, во всех вопросах, будь то экология, политика, культура и так далее, победу скорее и легче одерживают те, кто владеет медиа-пространством. В результате Норвегия в мире находится по экологии на 2 месте, а Россия - на 150-м. И это несмотря на то, что мы «делим» общий регион, занимаемся схожей по технологиям промышленной добычей ископаемых и имеем общие экологические проблемы. Вывод напрашивается сам собой: мы просто не умеем себя грамотно пиарить. Не умеем даже просто рассказывать о том позитиве, какой удаётся достичь. А это значит, что нам сегодня крайне необходимы мощные пропагандистские ресурсы, которые агрегировали бы информацию от наших, и не только наших экологов (которые говорят что далеко не всё у нас так плохо) и выдавали её на международную аудиторию.

- Мы были в Норвегии, и общались с норвежским правозащитником Куртом Одекало, - поведал собравшимся Сергей Шахиджанян, - он сказал: «Знаете, в Норвегии и в России есть почти одинаковые рыбозаводы. Но норвежские заводы создают о себе очень хорошее общественное мнение, что на них всё хорошо. А проблемы у них и у вас одни и те же. Но у вас, в России, нет людей, которые говорят, что у вас не всё так плохо. Вы, почему-то, или молчите, или говорите, что именно всё плохо. А что хорошо - не говорите. И не пытаетесь сделать общественное мнение лучше». Поэтому мы здесь для того, чтобы вам было интересней. Может быть вместе нам удастся ситуацию изменить.

Последние слова шеф-редактора ассоциации «ЭКО-пресс» были большей частью обращены к главным гостям форума, студентам факультета журналистики Мурманского арктического государственного университета и слушателям Школы юного журналиста. Людям, которым предстоит в будущем формировать российское арктическое медиа-проостранство. То самое, которое, по словам аналитика «ЭКО-пресс» Алексея Горева, несмотря на то, что является общим с соседями, сегодня занято ими на 90%:

- У нас, в России, многие компании, занимающиеся добычей природных ископаемых, проводят замечательные экоиннициативы. Например - по защите биоразнообразия природы в Арктике, или по охране птиц. Но информация об этих мероприятиях проходит только в узкопрофильных источниках, как Нефтянка.Ру, сайты самих компаний и так далее.

Его поддержал представитель Общественной палаты Василий Худяков:

- Я участвовал во многих экопроектах и мне бросилась в глаза разница в их освещении на Западе и у нас. Не далее как в сентябре прошлого года мы проводили здесь, в Мурманске акцию по очистке побережья от пластикового мусора. Приезжал зам главы ЮНЕП, Программы ООН по окружающей среде Махир Алиев. По миру прошло около ста публикаций, а возможно и больше. В России знаете сколько? Восемь, и почти все - в региональной прессе.

Руководитель отдела Власть-Регионы департамента специальных проектов ИД «Комсомольская правда» Юлия Вербицкая рассказала о новом проекте «Комсомолки»:

- Мы запустили на нашем портале большую коммуникационную площадку, которая так и называется «Арктика». Вообще, в плане экологии наш медиахолдинг можно назвать образцово-показательным. Мы освещали экологию в трёх больших проектах. «Безопасная страна» длился год. В прошлом году мы широко освещали год экологии, тогда же у нас прошёл волонтёрский спецпроект «Доброволец». Мы используем все свои инструменты: газету, радио, Интернет. У нас посещаемость сайта - 46 млн уникальных пользователей в месяц, а недельная аудитория - 26 млн. С такими цифрами мы можем перевернуть всю планету.

Участники форума решили пока планету не переворачивать, но постараться повернуть российские СМИ в сторону верного освещения положения дел в отечественной экологии.

Форум продлится ещё два дня, причём завершится он 31-го октября уже не в России, а в норвежском Киркенесе, куда его участники прибудут с дружеским визитом. И где постараются поучиться тому, как хорошо рассказывать о хорошем.