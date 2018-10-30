Где выгоднее отдыхать в России или за границей: Как Новый год встретишь, так за поездку и заплатишь

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-30T15:04:34+03:00

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«КП» прикинула, куда, что могут себе позволить туристы с одним и тем же бюджетом в России и за границей и где выгоднее отдыхать

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Готовить сани, в смысле авиабилеты, для новогодних путешествий действительно надо летом. Но не все же готовы планировать поездку за полгода вперед. Что можно найти сейчас, когда до каникул два месяца? «КП» решила сравнить, что могут себе позволить туристы с одним и тем же бюджетом в России и за границей. Итак, где же выгоднее отдыхать?

Что считаем?

Перелет из Москвы

Проживание в отеле, двухместный номер

Если речь идет о турах, то в их стоимость входят также трансфер из аэропорта в отель и медстраховка. Самостоятельные путешественники решают эти вопросы сами.

Разумеется, есть еще расходы на еду, транспорт на месте (общественный либо аренда авто). Но тут дело вкуса и каждого конкретного случая: если жить в отеле в центре Санкт-Петербурга или Праги, то транспорт может быть почти не нужен, все рядом. А в курортных отелях и санаториях питание полностью или частично входит в стоимость.

Также мы не учитывали стоимости новогоднего банкета там, где предполагается встреча Нового года на территории отеля, а на горнолыжных курортах - стоимость ски-пассов.

В указанные цены входит все вышеперечисленное на семь дней между 30 декабря и 8 января.

КРАСИВЫЙ ГОРОД:

В Питере - экономить

ХОТИМ: посмотреть красивый город - с историей, архитектурой, музеями.

Бюджет до 50 тысяч рублей на двоих

В России: уложитесь запросто. Самый простой вариант - Санкт-Петербург. В турфирмах - 18 - 20 тысяч рублей за отель 3 звезды с завтраками (без дороги). Если бронировать жилье через интернет, то на то и выйдет: «трешки» и апартаменты стоят от 16 тысяч за неделю. Добраться можно вполне бюджетно: билет на самолет стоит 6500 - 7000 рублей на человека, если брать безбагажный тариф. «Аэрофлот» с багажом - 8000 рублей. А есть еще поезда и даже автобусы.

Казань чуть подороже: неделя в трех звездах стоит от 23 тысяч рублей (с завтраками, но без дорог). Авиабилеты - от 9500 рублей на человека.

За границей: ваши маршруты - Тбилиси и Ереван. Тур с перелетом в отель 3 звезды (ну такой, если не придираться особо к дизайну и размерам номера и более-менее в центре, с завтраками) можно найти за 45 тысяч рублей. На грани - Будапешт. Там «трешка» недалеко от центра и без питания стоит от 50 тысяч (это с перелетом).

Итог: с минимальным бюджетом (особенно если он даже не 50 тысяч на пару, а меньше), то в России все же больше возможностей для культурно-музейных каникул.

Бюджет до 70 тысяч рублей на двоих

В России: в Санкт-Петербурге вам достанутся стильные большие апартаменты или хороший отель 3 или 4 звезды в самом-самом центре.

За границей: в Баку вас ждут даже в 5-звездочном отеле! В Стамбуле, Праге и Барселоне хватит на очень симпатичную «четверку».

Итог: за счет бакинских пяти звезд выигрывает пусть и ближнее, но зарубежье.

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ОТДЫХ В ХОРОШЕМ ОТЕЛЕ:

Турция дешевле Подмосковья

ХОТИМ: отдохнуть в хорошем отеле с бассейном.

Бюджет до 50 тысяч рублей на двоих

В России: рассматриваем отели не меньше 4 звезд - потому как если едем именно отдыхать в отеле, важен комфорт.

Тур на неделю в Крым, в 4-звездочный

отель в Евпатории. В стоимость входит посещение не только бассейна, но и спа-комплекса с сауной, джакузи и соляной комнатой.

Еще вариант - Кисловодск. Там за 50 тысяч можно отдохнуть вдвоем в 4-звездочном санатории с полным пансионом.

За границей: увы, с таким бюджетом надо или отели скромнее выбирать, или ехать на 3 - 4 дня. Незачет.

Итог: однозначно в пользу России.

Бюджет до 70 тысяч рублей на двоих

В России: в Крыму - 4-звездочный отель в Кореизе под Ялтой (с бассейном). В Сочи с таким бюджетом вас ждут в «четверке» с бассейном в центре города-курорта.

За границей: можно провести неделю на чешском курорте Карловы Вары, в отеле со спа-центром и даже с завтраками и ужинами. Или махнуть на Кипр - денег хватит на «четверку» в Айя-Напе с крытым бассейном.

Итог: за границей выгоднее, в первую очередь за счет питания.

Бюджет до 100 тысяч рублей на двоих

В России: можем позволить себе Подмосковье. Отели с 4 звездами и крытыми бассейнами за новогоднюю неделю просят 80 - 85 тысяч рублей за номер на двоих.

Есть тур в Севастополь (с авиабилетами) - те же 80 тысяч, спа-отель 5 звезд. Или «четверка» в Сочи, «все включено», за 85 - 90 тысяч.

За границей: неделя на Кипре в 5-звездочном отеле с завтраками и ужинамии. В Турции дешевле, «пятерка» в Сиде с «все включено» и огромным крытым бассейном (350 квадратных метров!) стоит 80 тысяч на двоих. Туры все с перелетом.

Итог: с таким бюджетом везде хорошо, хотя чтобы сразу и 5 звезд, и «все включено» - это только в Турции.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ:

С катанием не разгуляешься

ХОТИМ: покататься на горных лыжах.

Бюджет до 50 тысяч рублей на двоих

Только Приэльбрусье, Чегет, номер в «трешке» с удобствами на блок и завтраками.

За границей: нет ничего.

Бюджет до 70 тысяч рублей на двоих

В России: неделя на Домбае в «трешке» рядом с подъемниками - как раз около 70 тысяч. В цену входит трансфер (что важно - из аэропорта до курортов ехать неблизко). В Красной Поляне - лишь капсульный номер площадью 9 квадратных метров (двухместный! Для очень тесного общения, видимо) или комната в блоке с общим санузлом.

За границей: в Болгарии, на курорте Банско, неделя в 4 звездах - от 60 тысяч рублей. Но на этом и все, пожалуй.

Итог: зависит от того, что важнее - сами горы (тогда Домбай) или все же комфорт (тогда Болгария, потому как горы там невысокие, трассы несложные).

Бюджет до 100 тысяч рублей на двоих

В России: в Красной Поляне за 85 - 90 тысяч уже можно себе позволить нормальный номер в 2 и даже 3 звездах. Вот такой «эконом» за 90 тысяч.

За границей: есть возможность покататься в Андорре - тур на неделю в отель 3 - 4 звезды с завтраками. Или в Грузии - в Гудаури тот же вариант стоит от 85 тысяч рублей. И даже в Италии, но тютелька в тютельку. Неделя в «двушке» с завтраками на курорте в Валь-ди-Фасса обойдется ровно в сотнюна двоих, с перелетом.

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