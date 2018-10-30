Реабилитация по-новым технологиям: изучить историю болезни еще до прибытия пациента

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-30T17:27:02+03:00

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ПОЛЕЗНО И КОМФОРТНО, НО ЭТО НЕ КУРОРТ

Новый проект стартует в Астраханской области, где находится один из 12-ти многопрофильных центров реабилитации Фонда социального страхования (ФСС РФ) — лечебно-оздоровительный комплекс «Тинаки». Напомним, большинство из нас — те, кто работает по трудовым договорам, автоматически застрахованы от несчастных случаев на работе (трудовых травм) и профессиональных заболеваний. Работодатели ежемесячно отчисляют страховые взносы в ФСС РФ, а в случае повреждения здоровья работника при исполнении трудовых обязанностей Фонд обеспечивает серьезную государственную поддержку пострадавшему: от денежных выплат до медицинской, социальной и трудовой реабилитации.

На восстановление здоровья с использованием современных технологий и оборудования как раз заточены центры реабилитации ФСС. «Пострадавшие от профессиональных травм работники поступают сюда или сразу после получения первичной медпомощи в стационарах (ранняя реабилитация), или уже спустя время, если реабилитационный курс требуется для коррекции состояния здоровья и рекомендован в Программе реабилитации пострадавшего (ПРП)», - поясняют специалисты Фонда. В первую очередь речь идет о пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве.

Безусловно, в центрах реабилитации стараются создать максимально комфортные условия для пациентов, но пребывание здесь — это не отдых в санатории или на курорте, а именно лечение, восстановление, главная задача которого — возвращение к полноценной жизни и к труду, подчеркивают эксперты. Причем, как смогла своими глазами увидеть наша группа журналистов в ходе поездки в «Тинаки», пациенты действительно много работают над поправкой своего здоровья: занимаются на тренажерах, восстанавливают бытовые и трудовые навыки в кабинете эрготерапии и т. д.

СТАРТОВАТЬ С ПОРОГА

«В «Тинаки» принимают около 3 тысяч пациентов в год, в том числе пострадавших на производстве работников, поступающих в порядке ранней реабилитации». Традиционно одновременно с прибытием пациента из стационара передается его история болезни, информация о диагнозе, уже проведенном лечении, прогнозах и другие медицинские данные, которые очень важны для определения дальнейшей тактики лечения и восстановления. Однако подготовку к приему больного и разработку индивидуальной реабилитационной программы для него лучше начинать заранее, чтобы стартовать с реабилитацией как можно быстрее, не теряя времени, говорят врачи. Ведь и зарубежная, и российская практика показывают: оперативное начало восстановления после травмы значительно повышает шансы на возврат человека к активной жизни и к работе.

Именно для такого своевременного обмена информацией и в конечном счете для повышения эффективности реабилитации должен послужить новый проект ФСС. «Мы запускаем пилотный проект по информационному взаимодействию между реабилитационным центром «Тинаки» и медицинскими организациями Астраханской области, - пояснил заместитель председателя ФСС РФ Сергей Алещенко. - В ходе этого проекта будет отлаживаться оперативный обмен информацией по современным каналам связи между двумя учреждениями (больницей/поликлиникой и центром реабилитации. - Ред.), что позволит получать своевременно и в полном объеме данные о медпомощи, оказанной пострадавшему на производстве, доставленному в медицинскую организацию и направляемому на реабилитацию в центр Фонда социального страхования. Это необходимо для всесторонней, объективной программы реабилитации данного пациента в рамках тех услуг, которые оказывает реабилитационный центр».

Далее также возможна передача информации об услугах, оказанных в центре, лечебному учреждению, где впоследствии будет наблюдаться пострадавший (например, в поликлинику по месту жительства), добавил Сергей Алещенко.

ВМЕСТО ХЛОПОТНЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ — ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ

Астраханская область не в первый раз становится регионом-пионером в запуске проектов нового поколения, которые разрабатывает ФСС совместно с другими ведомствами. Так, здесь наряду с еще несколькими регионами стартовала обкатка сервиса «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН). Напомним, цифровой больничный был узаконен в нашей стране с 1 июля 2017 г., а уже к началу октября количество выданных ЭЛН по всей России достигло более 3 млн (подробнее ответы на самые частые вопросы об электронном больничном читайте на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы»).

- В рамках нового пилотного проекта (об информационном взаимодействии. - Ред.) мы отрабатываем получение предварительной первичной информации по защищенному каналу связи из истории болезни пациента из стационара и поликлиники, - уточнила на «круглом столе», посвященном запуску проекта, директор Центра реабилитации ФСС РФ «Тинаки» Ирина Брынцева. - Таким образом врач еще до прибытия пациента имеет возможность предварительно посмотреть рентгеновские снимки, сориентироваться по характеру травмы, по назначениям, которые уже были сделаны, и быть готовым к тому, чтобы привлечь к лечению других профильных специалистов.

- Если говорить о конкретных предложениях, то, на наш взгляд, целесообразно было бы определить точный набор и формат представления информации о пациентах, которую медицинские организации должны направлять в центры реабилитации, - продолжает Брынцева. - В соответствии с утвержденным форматом любая медицинская организация сможет доработать свою информационную систему и обеспечит взаимодействие с системами Центров реабилитации. Или, например, еще один вариант - сразу рассмотреть возможность подключения центров реабилитации к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и ее региональным компонентам. Это обеспечило бы возможность электронного документооборота с медицинскими организациями, в том числе доступ к данным электронной медицинской карты пациентов, направленных на реабилитацию.

Восстанавливать пострадавших на производстве помогают и природные лечебные факторы - чистый воздух, минеральные воды, целебные грязи.Фото: Наталья ПОПОВА

НАГЛЯДНО

Чем лечат в «Тинаки»

Центр оборудован новейшими тренажерами для снятия болей, восстановления движения, координации и других способностей человека. В числе реабилитационных устройств — установка для стабилометрии, которая позволяет тренировать координацию, стабилизирует вестибулярный аппарат после травм и инсультов, помогает восстанавливать опорно-двигательную и мышечную систему. В «Тинаки» также есть лечебный бассейн с подъемными установками для маломобильных пациентов, устройства для вибромассажа, аппаратура для карбокситерапии (лечение углекислым газом, усиливающим кровообращение); большой зал для лечебной физкультуры, кабинеты для восстановления бытовых и трудовых навыков.

Большую роль играют также природные лечебные факторы, среди которых минеральная вода двух типов и уникальные тинакские грязи, идентичные по составу грязям Мертвого моря. Подробнее смотрите видео о визите журналистов «КП» в «Тинаки» на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы».