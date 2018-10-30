«Меня хотели поставить на место, но на такие "игрушки" внимания не обращаю»: Патриарх Кирилл раскрыл подробности встречи с Варфоломеем в Стамбуле

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-30T19:00:41+03:00

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Патриарх Кирилл выступил во вторник в Подмосковье на фестивале православных СМИ «Вера и слово», где, в частности, впервые рассказал детали своей встречи с Константинопольским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле. 31 августа Святейший, напомним, специально прилетал на Фанар, чтобы отговорить от планов запустить процесс предоставления автокефалии Украинской церкви. Приводим наиболее интересные фрагменты из его речи:

«ПОЕЗДКУ В СТАМБУЛ НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЛИ УНИЗИТЕЛЬНОЙ»

- Я понял, что это такое желание (Патриарха Варфоломея провести встречу не на нейтральной территории, а в Стамбуле. - Ред.), что называется, поставить на место. Кто-то мне из коллег сказал: не надо ехать, это унизительно. А я подумал - нет, это не унизительно, я не обращаю внимания на эти «игрушки». Я готов пешком идти куда угодно - с тем, чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня. И я поехал в Константинополь, и по-братски разговаривал... Я пытался сделать все для того, чтобы смягчить. Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень - я его так за руку возьму, по-братски скажу: «Ну, давайте спокойнее, ну давайте поговорим…». И какая-то еще у меня надежда оставалась, потому что все-таки и доводы, которые мы приводили, были очень убедительными, на мой взгляд. Но с другой стороны, позиция по Украине уже тогда была выражена достаточно резко и радикально. Но все-таки, еще раз хочу сказать: надежда умирает последней...Нужно было сделать последний шаг, от сердца к сердцу обсудить эту проблему. Вот я свидетельствую: был сделан этот последний шаг, поговорили от сердца к сердцу, но этот шаг не привел к положительным результатам. Но за это уже не наша ответственность.

Патриарх Кирилл и патриарх Варфаломей пытались найти дипломатическое решение конфликта вокруг автокефалии украинским православным церквям. Фото: patriarchia.ru

«СТАВКИ ОЧЕНЬ ВЕЛИКИ»

- Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов верующих, это действительно так. Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей. В условиях глобального информационного воздействия на людей с совершенно конкретными определенными целями мы тоже остаемся свободными, и в этом причина того, что далеко за пределами Украины возникли мысли об ослаблении Русской православной церкви и ее разделении. Трагедия религиозных разделений на Украине выходит за границы политического поля, она имеет мистическое измерение, и мы так должны смотреть на это.

У ВАРФОЛОМЕЯ НЕТ ПРАВА НА ВТОРЖЕНИЕ

- Раскол перешел границы Украины. Константинопольский патриарх, грубо нарушая все каноны, которые существуют и регулируют такого рода отношения между церквями, вторгается на нашу землю, в нашу церковь, заявляет о своем некоем преимущественном праве вторгаться, не имея никакого основания в священных канонах. Это новация последних десятилетий, которая приписывает Константинополю полномочия, которых он не имел и не мог иметь по определению...Если мы промолчим, то создастся прецедент. Разделение Рима и Константинополя началось с таких прецедентов.

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