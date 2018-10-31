Гарик Харламов и другие звездные изменщики, ставшие примерными мужьями

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-30T22:41:35+03:00

Их разводы были громкими, обсуждение личной жизни публичным, а многие потеряли еще и деньги, но разве это цена за счастье?

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Примеры, когда известные артисты или спортсмены нашли семейное счастье с первой попытки, большая редкость. Да и похвастаться браком раз и навсегда могут скорее знаменитости старшего поколения.

Верность сегодня, увы, не обязательная добродетель. Но, к счастью, и из бывших ловеласов получаются хорошие мужья, если избранницу не испугает шлейф прежних отношений жениха. У наших героев измена закончилась не только громким разводом, но и последующим счастливым браком.

Максим Матвеев, 36 лет

maxim_matveev_ Максим Матвеев и Елизавета Боярская

Один из самых красивых и перспективных молодых артистов Москву приехал покорять из Саратова. В столице Максим Матвеев поступил в Школу-студию МХАТ и вот уже 12 лет успешно служит в МХТ им. Чехова. В 2007 году он познакомился с актрисой «Табакерки» Яной Сексте, они вместе основали благотворительное движение больничной клоунады. Через год поженились. И в этом же 2008 году звезда Матвеева взошла вместе с фильмом «Стиляги». Спустя год Максима позвали сниматься в кино вместе с уже известной молодой актрисой Лизой Боярской. Мало того, что за плечами девушки был нашумевший«Адмиралъ», она - дочь самого Д'Артаньяна! На съемках фильма «Не скажу» Матвеев закрутил служебный роман, съехал от жены, которая узнала о его похождениях из новостей. После скандала Матвеев и Сексте развелись. Сегодня 36-летний Матеев отлично вписался в актерскую семью Боярских. У них с Лизой растет 6-летний сын Андрей, на подходе еще один ребенок. 38-летняя Яна Сексте тоже замужем, растит дочь, а с Матвеевым они даже играют на одной сцене МХТ.

Владимир Вдовиченков, 47 лет

Владимир Вдовиченков и Елена ЛядоваФото: Михаил ФРОЛОВ

Звезда «Бригады» Владимир Вдовиченков умудрен в вопросах брака похлеще любого своего героя. 47-летний артист четырежды женат. И только один союз с актрисой Ольгой Филипповой официально не зарегистрировал - к тому моменту, по его словам, он разочаровался в институте брака, который ему не приносил счастья. О личной жизни артиста мало кто знал до его четвертого похода в загс. Впервые он женился в 18 лет, от второго брака у Вдовиченкова есть 25-летний сын Леонид, а в гражданском браке с Ольгой Филипповой у пары родилась дочь Вероника, сегодня ей 13 лет.

Судьбоносным для Владимира стало приглашение в фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». Его парнершей на съемочной площадке стала успешная 34-летняя актриса Елена Лядова. По сценарию, герои Вдовиченкова и Лядовой влюбляются друг в друга, изменяя своим супругам. С актерами случилось то же самое, но в отличие от Владимира Елена была в тот момент уже свободна - ее гражданский брак со звездой «Аритмии» Александром Яценко закончился. После окончания съемок «Левиафана» актеры стали встречаться в реальной жизни. Вдовиченков даже не пытался скрывать новый роман и ушел от гражданской жены, с которой прожил 10 лет. Вера в брак к актеру вернулась в 2015 году - они с Еленой Лядовой официально поженились.

Гарик Харламов, 37 лет

asmuskristina Гарик Харламов и Кристина Асмус

Обаятельный и очень успешный юморист Гарик Харламов долгое время был постоянным героем скандальных новостей. Роман с менеджером одного из ночных клубов Юлией Лещенко перерос в серьезные отношения, и в 2010 году пара отправилась в загс, но развод с женой едва его не разорил. На одном из телепроектов шоумен познакомился с очаровательной блондинкой Кристиной Асмус, чья популярность была на пике. Он увлекся звездой «Интернов», но старался скрыть их отношения от жены и знакомых. Но вскоре о них стало известно всем.

Законная супруга, которая после свадьбы ушла с работы и переквалифицировалась в домохозяйку, подала на шоумена в суд. Юлия требовала у Бульдога десятки миллионов, выставляя себя жертвой коварного изменщика. После долгих судебных разбирательств Харламов выплатил бывшей 5 миллионов рублей, за которые получил возможность второй раз построить счастливую семейную жизнь. С 30-летней Кристиной Асмус он живет душа в душу уже пять лет, в семье растет 4-летняя дочь Анастасия.

Дмитрий Тарасов, 31 год

tarasov23 Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Полузащитник «Локомотива» благодаря браку с Ольгой Бузовой стал известен не только футбольным фанатам, но и всем, кто следит за светской хроникой. Нет, он не ходит на светские мероприятия - 31-летнему Дмитрию Тарасову некогда. То он тренируется и играет, то женится или разводится. Уже в 22 года он стал отцом дочки Ангелины от своей первой жены Оксаны. Но в 2011 году спортсмен познакомился с Бузовой, отделавшись от предыдущих отношений алиментами в 200 тысяч рублей. А в июне 2012 года Дмитрий отправился в загс второй раз.

Ольга Бузова проходила в женах звезды «Локомотива» 4,5 года. Развод случился после... знакомства Тарасова с обладательницей третьего места на «Мисс Россия-2014» Анастасией Костенко. И в этот раз его жене ничего не досталось - дом, что они строили вместе с Бузовой, спортсмен предусмотрительно записал на маму, даже машина, которую Тарасов подарил Оле, была, как оказалось, его собственностью. В начале 2018 года 24-летняя модель стала его женой - пара не только зарегистрировала отношения в загсе, но и обвенчалась. Анастасия родила Тарасову дочь Милану. Спортсмен считает, что наконец-то нашел главную женщину своей жизни.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Сначала им всем не повезло: увы, люди могут совершить не одну ошибку, вновь выбирая невротичные отношения словно под копирку предыдущим, - считает клинический психолог Ирина Коржаева. - Тем более что творческие люди сами по себе сложные, наделенные подвижной психикой: где-то требовательные, где-то эгоцентричные, где-то истеричные. Но впоследствии, получив опыт, обретя житейскую мудрость, став самодостаточными, наконец-то находят тех, с кем счастливы. Начинают ценить спокойствие, комфорт, перестают ущемлять и давить своего партнера или требовать что-то для себя. Тогда появляется гармония.