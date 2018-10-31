2018-10-31T15:45:53+03:00
Звезды

Ирина Горбачева закрутила служебный роман сразу после развода

Говорят, что актриса влюбилась в известного режиссера
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
О том, что актриса подала на развод, поклонники узнали спустя несколько месяцев после того, как Ирина расторгла отношения с Григорием Калининым.О том, что актриса подала на развод, поклонники узнали спустя несколько месяцев после того, как Ирина расторгла отношения с Григорием Калининым.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что Ирина Горбачева стала популярной благодаря своего инстаграма и априори человек публичный, о своей личной жизни она всегда говорила неохотно. И о том, что актриса подала на развод, поклонники узнали спустя несколько месяцев после того, как Ирина расторгла отношения с Григорием Калининым.

Причины разрыва выдвигались разные: основная называлась такая – пара устала друг от друга. Но на днях журналисты «Экспресс-газеты» выяснили, что причиной развода мог стать и другой мужчина. По крайней мере, в киношной тусовке все активнее обсуждается роман Горбачевой с режиссером Эдуардом Оганесяном. Сейчас мужчина снимает новый фильм «Чики», главную роль в котором сыграет именно Горбачева. И видимо, служебный роман, который вспыхнул на съемочной площадке, перерос в серьезные отношения.

В киношной тусовке все активнее обсуждается роман Горбачевой с режиссером Эдуардом Оганесяном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В киношной тусовке все активнее обсуждается роман Горбачевой с режиссером Эдуардом Оганесяном.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ни Ирина, ни Эдуард пока никак не комментируют информацию о своем предполагаемом романе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ирина Горбачева развелась с мужем

Напомним, актеры познакомились восемь лет назад и уже через два дня после знакомства начали жить вместе, просто потому что порознь существовать не могли. В марте 2015 года пара сыграла оригинальную свадьбу. Для самого важного дня невеста выбрала не белое, а черное платье. Горбачева не скрывала, что в их браке были проблемы, однако информацию о разводе она пока не комментирует. Возможно, постарается не делать это в дальнейшем. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Дмитрий Рогозин отчитал своих подчиненных после аварии «Союза»
Председатель ЦИК ЛНР собиралась доказать в ООН легитимность выборов
Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ выполняют плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
В рейтинг «Лучшие неголливудские фильмы» попали шесть русских кинолент
Украинские священннослужители хотят провести "объединительный собор" в Киеве
В России ведется разработка подводных беспилотников
В Госдуму внесли поправки в федеральный бюджет на 2018 год
Минобороны сообщило о готовящихся боевиками провокациях с использованием хлора в Сирии
В подконтрольной США зоне Сирии погибли иностранные военные в результате терактов
Роухани: Иран не боится новых американских санкций
Лионель Месси приступил к тренировкам в составе "Барселоны" после травмы
Новинки Apple потянули вверх цены на старую технику компании
В Австралии предложили построить частную тюрьму для террористов
Австрия не станет подписывать договор ООН о миграции
Задержание автоблогера Эрика Давидыча признали незаконным
За 40 лет на Земле вымерло 60% популяций диких животных
Лавров: Путин и Трамп обсудят ДРСМД на встрече в Париже 11 ноября
Минтруд объявил о повышении заработной платы в России в 2019 году на 6,1%
Путин сообщил, что подписал новую Концепцию государственной миграционной политики
Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения при организации митингов
Российские эксперты проконсультируют Венесуэлу о путях выхода из кризиса
Россия и Украина обменяли задержанные экипажи судов, на очереди - капитаны
В Telegram обнаружили уязвимость, позволяющую читать переписки
«ВКонтакте» получила первый иск за сотрудничество с МВД
Со Сталлоне сняли обвинение в изнасиловании 30-летней давности
Песков заявил, что Россия защищает интересы своих компаний, в том числе в Иране
Елена Воробей госпитализирована с болью в сердце