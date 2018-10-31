Ирина Горбачева закрутила служебный роман сразу после развода

СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-31T15:45:53+03:00

О том, что актриса подала на развод, поклонники узнали спустя несколько месяцев после того, как Ирина расторгла отношения с Григорием Калининым. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Несмотря на то, что Ирина Горбачева стала популярной благодаря своего инстаграма и априори человек публичный, о своей личной жизни она всегда говорила неохотно. И о том, что актриса подала на развод, поклонники узнали спустя несколько месяцев после того, как Ирина расторгла отношения с Григорием Калининым.

Причины разрыва выдвигались разные: основная называлась такая – пара устала друг от друга. Но на днях журналисты «Экспресс-газеты» выяснили, что причиной развода мог стать и другой мужчина. По крайней мере, в киношной тусовке все активнее обсуждается роман Горбачевой с режиссером Эдуардом Оганесяном. Сейчас мужчина снимает новый фильм «Чики», главную роль в котором сыграет именно Горбачева. И видимо, служебный роман, который вспыхнул на съемочной площадке, перерос в серьезные отношения.

В киношной тусовке все активнее обсуждается роман Горбачевой с режиссером Эдуардом Оганесяном.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ни Ирина, ни Эдуард пока никак не комментируют информацию о своем предполагаемом романе.

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Напомним, актеры познакомились восемь лет назад и уже через два дня после знакомства начали жить вместе, просто потому что порознь существовать не могли. В марте 2015 года пара сыграла оригинальную свадьбу. Для самого важного дня невеста выбрала не белое, а черное платье. Горбачева не скрывала, что в их браке были проблемы, однако информацию о разводе она пока не комментирует. Возможно, постарается не делать это в дальнейшем. (подробности)