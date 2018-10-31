Что у Трампа на уме, то у Кардашьян - сзади

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-30T14:48:32+03:00

Дональд Трамп в своем кабинете вместе со знаменитой моделью Ким Кардашьян - она приходила к нему на прием с правозащитными вопросами. Фото: Instagram.com

Какими предметами окружил себя 45-й президент США на рабочем месте, и что они говорят о своем хозяине

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Через неделю, 6 ноября, станет ясно, переломит ли Трамп сопротивление в американской элите. Именно тогда будут избраны новые конгрессмены. Если победят противники Трампа - демократы, возглавляемые Хиллари Клинтон, то они могут, как и обещали, устроить президенту импичмент (отстранение от власти). А если республиканская партия Трампа сохранит большинство в парламенте, тогда многое в нынешней политике США может измениться.

1. Сувенирные жетоны-символы. Их выпускают в честь каких-то знаменательных событий в США. На жетонах, которые находятся на столе за Трампом (на фото позади Кардашьян), отмечены различные памятные мероприятия, в которых участвовал сам Трамп - в качестве политика и мецената. Это могла быть поддержка пожарной службы, объединения ветеранов или сообществ разных видов войск армии США.

Сувенирные жетоны-символы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Портрет первого президента США Джорджа Вашингтона. Висит напротив стола и вдохновляет всех американских президентов.

Портрет первого президента США Джорджа Вашингтона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Стол «Резолют» (стол на фото вверху), сделанный из дерева одноименного корабля. Это такой намек бывшей повелительнице Америки и мира Британии - кто сейчас на самом деле главный? Британское судно в конце XIX века застряло в северных льдах. Корабль вызволило американское китобойное судно. Позже «Резолют» отремонтировали и вернули в Британию. А чтобы закрепить превосходство, на массивных досках стола вырезали герб США. Того самого орла с оливковыми ветвями, о которых недавно пошутил Путин во время встречи с советником Трампа. Мол, в одной лапе у птицы стрелы - знак воинственности, а в другой - ветвь с оливками, символ дружелюбия. Неужели США все оливки склевали и теперь только мыслят агрессией?

4. Статуя президента Джексона, одного из основателей партии противников Трампа - демократов. Прославился агрессивной политикой против индейцев. По сути, участвовал в их уничтожении.

Статуя президента Джексона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Папа и мама президента - Фред Трамп и Мэри Энн Маклауд.

Отец Дональда Трампа Фред Трамп.Фото: REUTERS

Мама Дональда Трампа Мэри Энн Маклауд. Фото: twitter.com/realdonaldtrump

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАЧ

«Ярмарка тщеславия»

- В интерьере преобладают так называемые ресурсные объекты - те, которые помогают человеку чувствовать себя увереннее, - награды, флаги, статуэтка со вздыбленным конем, - говорит Татьяна Огнева-Сальвони, практикующий психолог. - При этом цвета обстановки спокойные и нейтральные, способствующие созданию ощущения безопасности, приглушающие тревогу. Портреты предшественников тоже относятся к разряду поддерживающих ресурсных фигур, которые дают чувство уверенности и превосходства. Победная риторика прослеживается и в отдельных деталях интерьера - это кубки и даже торшеры в форме кубков. Стулья и кресла расположены так, чтобы собеседники имели достаточно обширное личное пространство, это способствует созданию ощущения безопасности и понижению уровня стресса. Огромный стол выступает как символ власти. Сидящий за этим столом воспринимает себя более важным. Местами это похоже на нарочитую демонстрацию своей власти, превосходства. В некоторой степени напоминает даже ярмарку тщеславия.

Человек, который работает в этом пространстве, должен чувствовать себя в безопасности, уверенно, под защитой. Он стремится соответствовать тем, кто был до него, - и к победе любой ценой.

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