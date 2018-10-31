Была компьютерным гением, а стала дальнобойщицей

СЕГОДНЯ 01:11 2018-10-30T14:49:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже два года Евгения Маркова колесит по стране. 34-летняя Евгения не единственная в России, но, пожалуй, самая популярная дальнобойщица. Всего у нас около 50 женщин - водителей большегрузов. Bсе они скрывают свою профессию. И не потому что стыдятся, а из страха, что уволят. Минтруд не одобряет!

Женя считает закон, запрещающий женщинам работать дальнобоями, дискриминацией. Открыто выступает за его отмену. За ее страничками в соцсетях следят тысячи подписчиков. О том, как коренная москвичка с двумя высшими образованиями «докатилась» до жизни дорожной, Евгения Маркова рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Вот так поворот

- Из Лаборатории Касперского два года назад я уволилась по собственному желанию, а точнее, по зову дороги, - смеется Евгения. - Я ведь с детства мечтала быть дальнобойщицей. Но в нулевых, когда я окончила школу, в нашей стране даже водительское удостоверении категории С (право на управлении одиночным грузовиком) и Е (водитель фуры) получить было невозможно. Я честно пыталась! Пришла в ДОСААФ, тогда других вариантов не было, а мне говорят: предъявите военный билет, тогда научим грузовиком управлять.

Евгения поступила в институт. На курсе она была одной из лучших студенток, параллельно получила два образования - менеджмент и специалист по IT. В институте геодезии она познакомилась с будущим мужем.

Женя с детства мечтала рулить огромными машинами.Фото: Иван МАКЕЕВ

По профессии Евгения проработала 15 лет. Был и карьерный рост, и зарплата выше среднего, но детская мечта не отпускала.

- Я всегда понимала, что офис - это не мое. Хотелось ехать, чтобы города и страны за окном мелькали, - говорит Женя.

В 2012 году, когда в Москве появились частные автошколы, где на водителей грузовых автомобилей учат без военных билетов, Евгения получила удостоверение категории С, а спустя два года отучилась на водителя фуры.

Но получить права оказалось проще, чем найти работу.

- Женщин не берем, - отвечали ей в фирмах, занимающихся грузоперевозками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674032" frameborder="0"></iframe> Айтишница из Москвы бросила престижный офис и стала дальнобойщицей.Два года Евгения Маркова, колесит по стране и мечтает только об одном: изменить российское трудовое законодательство, которое запрещает женщинам управлять большегрузами.Иван МАКЕЕВ

Штраф за даму - 200 тысяч рублей

Почти два года айтишница ходила по собеседованиям. Наконец взяли в крупную компанию. А ведь штраф за прием на работу женщины - водителя большегрузного автомобиля немаленький - 200 тысяч рублей плюс немедленное увольнение. Так почему же фирмы рискуют?

- У нас за последние пять лет появились три женщины-водителя. В ответственном подходе к делу и даже выносливости они дают фору мужчинам. Что касается закона, на наш взгляд, он давно устарел. Меняем его пока на своем уровне, пусть и с финансовыми рисками, - пояснила «КП» Татьяна, руководитель отдела подбора персонала одной из компаний, где дали зеленый свет дальнобойщицам.

За два года Женя объехала всю страну и даже успела поработать в Европе. Там женщинам управлять грузовиками закон не запрещает.

- Там расстояния слишком маленькие, тысяча километров - это не дальнобой! Поэтому уволилась. Другое дело - рейсы Питер - Чита: 14 тысяч километров туда и обратно, две недели в пути. Для меня это настоящее счастье.

Женя пока идеальный водитель: ни одного ДТП и штрафа. О том, что сменила офис на пыль дорог, она еще ни разу не пожалела. Из рейсов дома Женю ждет муж, который давно уговаривает ее родить ребенка.

- Пока не знаю, как буду совмещать декретный отпуск с работой, но обязательно что-нибудь придумаю, - смеется Женя.

ЦИФРЫ

500 000 километров за два года проехала Евгения на большегрузах.

Побывала в 15 странах мира.

45 дней непрерывно провела в пути.

КСТАТИ

Трудовой кодекс в России запрещает для женщин 39 видов работ и более 400 должностей. В основном ограничения касаются вредных производств, подъема тяжестей, подземных работ и управления транспортными средствами.

Норма поднятия тяжестей:

10 кг до двух раз в отдельных случаях

7 кг - разрешенный постоянный подъем

Под запретом профессии:

Пожарный

Сварщик

Грузчик

Водитель большегрузного автомобиля

Шахтер

Машинист локомотива

Капитан теплохода

А КАК У НИХ?

Королева большегрузов живет в Австралии

В других странах женщинам официально разрешено быть дальнобойщицами. Самой сексуальной «водительницей» большегрузов в мире принято считать 27-летнюю Блейз Уильямс из Аделаиды (Австралия). Красотка с аппетитными формами уже семь лет водит грузовик, а в перерывах между рейсами подрабатывает моделью.