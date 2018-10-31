Презентация Apple: компания представила iPad Pro с «бескрайним» дисплеем

СЕГОДНЯ 01:11 2018-10-31T01:38:19+03:00

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Итак, новые iPad Pro с диагоналями 11 дюймов и 12,9 дюйма, представленные на этот раз в Нью-Йорке, будут продавать в России по цене от 65 990 рублей (11 дюймов с памятью 64 Гб и без сим-карты) и от 93990 рублей (12,9 дюйма, 64 ГБ, Wi Fi и сим-карта).

Новый MacBook Air будут в самой скромной комплектации можно будет раздобыть, выложив не меньше 104 990 рублей.

- А-а-а-а! – слышится печальный голос любителей гаджетов. – Это что же за цены такие? Вон китайские планшеты и ноутбуки вполне приличных фирм столько не стоят!

Да, не стоят. А Apple задирал и будет задирать цены. Яблочники еще со времен Стива Джобса не ориентировались на рынок, а его формировали. Причем, в премиум-сегменте. Apple I в 1976 году продавали за 666 долларов 66 центов – без всяких на то маркетинговых исследований. Тогда это была очень-очень высокая цена. А почему такая? Просто повторение красивых цифр понравилось Джобсу. И первый персональный компьютер, который можно было сразу включить и начать на нем работу, покупали за эти бешеные деньги.

Mac mini

Apple точно так же относится к покупателям и сейчас. Хотите красивую, отлично работающую вещь, заточенную под выполнение современных задач – раскошеливайтесь. И раскошеливаются. iPhone 7, выпущенный два года назад, и сегодня в самой минимальной комплектации можно купить за 39 тысяч рублей. У какой еще компании модель двухлетней давности остается популярна и пользуется серьезным спросом?

В чем фишка нынешней продукции Apple (и цен на нее)? Яблочники делают устройства, идеально заточенные под определенные цели. Школьный iPad они представляли весной в колледже в Чикаго, подчеркивая область применения, для которой устройство предназначено. Этот планшет не был слишком навороченным – конфигурация была не из топовых, зато он стоил дешевле других моделей. Хотя и тут цена была не самой экономичной – в России от 25 тысяч рублей.

Планшеты

Новые iPad Pro на этот раз представляли в Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке, что должно объяснять для кого в первую очередь рассчитаны эти устройства. Напомню, что премьеры смартфонов и часов проходят совсем по другим канонам в штаб-квартире Apple в Купертино в театре имени Стива Джобса.

Новые iPad Pro

Это планшеты для профессионалов – музыкантов, дизайнеров. А профессиональная техника стоит дороже.

У iPad Pro новый дизайн: очень тонкая рамка вокруг дисплея Retina. Новый процессор A12X Bionic с системой Neural Engine (такой стоит в смартфонах Xs и Xr). Разъём USB C. А память - до 1 ТБ. Плюс размеры, о которых я уже упоминал – 11 и 12,9 дюйма. Эти машинки для серьезной работы с графикой, для обработки видео и записи, редактирования музыки практически в профессиональном качестве.

Плюс к ним идет Apple Pencil, который распознает силу нажатия. Это важно для художников.

Камеры, сенсоры и аудиосистема из четырёх динамиков позволяют свободно работать с дополненной реальностью. И это тоже важно – все больше создается приложений, для архитекторов, модельеров, где проектировать можно, используя виртуальные миры.

При этом новый iPad Pro очень тонкий - толщина обеих моделей всего 5,9 мм. И весит всего 700 г.

Новые модели в России уже доступны для предзаказа. Но продажи начнутся чуть позже, чем в США и европейских странах, где планшеты поступят в магазины 7 ноября.

Ноутбуки

В принципе, о том же можно говорить, оценивая новый MacBook Air. Это тоже премиум-устройство. С 13 дюймовым дисплеем Retina (количество отображаемых цветов увеличилось на 48%), датчиком Touch ID и чипом безопасности Apple T2. В чипе хранятся данные Touch ID. И он умеет проверять не было ли взломано программное обеспечение при загрузке компьютера.

MacBook Air

Ноутбук без подзарядки может работать до 12 часов при работе в интернете и до 13 часов при просмотре фильмов. Его можно брать с собой в межконтинентальный перелет.

При этом объём устройства уменьшился на 17%, а толщина — на 10%. Весит он 1,25 кг — на 113 г меньше, чем модель предыдущего поколения.

Продавать «крутую игрушку» будут в России начиная с 7 ноября.

Другие компании пытаются время от времени повторить фокус Apple, объявляя на свои флагманские изделия заоблачные цены. Но как-то очень быстро, в течение нескольких месяцев вынуждены съезжать, устраивая их уценку. Ну что ж, каждому свой сегмент рынка.