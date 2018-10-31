Давид Черкасский первым научил советских детей грамотному стебу

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-31T10:02:48+03:00

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30 октября в возрасте 87 лет скончался знаменитый Давид Черкасский. Революционер и первый авангардист советской мультипликации, безусловный гений. Хотя от слова «гений» Черкасский бесился и тут же поправлял: «гением был Гоголь, а я просто талантливый».

«Мы бандито, знаменито, мы стрелянто, убиванто, о йес».Фото: кадр из фильма

Кто не смотрел «Приключений капитана Врунгеля», кто не распевал безусловный хит: «Мы бандито, знаменито, мы стрелянто, убиванто, о йес».

Во времена, когда наши зрители слыхом не слыхивали про существование диснеевских мультфильмов, Черкасский создавал первые советские мультсериалы. Да такие, которые моментально растаскивали, как бы сейчас сказали на мемы и гэги.

- Он научил советских детей, что такое качественный стеб, когда такого понятия-то еще не было, - вспоминает художественный руководитель премии «Икар» Сергей Капков. - Его гомерически смешные фильмы ждали и любили. Дети не могли сформулировать что это такое, но чувствовали уникальность явления.

Безгранично обаятельный человек, денди в длинном шарфе, в неизменных белых штанах с пританцовывающей походкой, внешне напоминающий своего героя - капитана Врунгеля. Друзья называли его Додо и Янычем.

Давид Черкасский в молодости.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы ощущаете, что создали уникальный жанр? - спрашивали его журналисты.

- Вообще не ощущаю! - с притворной горечью отвечал он. - Вот идет впереди меня девушка, я говорю: девушка, а девушка, я тот самый режиссер, который снял «Остров сокровищ». А она - конечно, не смотрела. Но если бы я сказал, что я тот самый режиссер, который снял «Ну погоди»!- эффект был бы кардинально другим!

Конечно, по поводу того, что девушка могла его не знать, он лукавил. Даже в последние годы, когда он уже ничего не снимал, его в лицо знала вся Украина если не как режиссера, то как ведущего «Золотого гуся». Это была популярная телепередача, что-то типа нашего «Клуба белый попугай», который вел Юрий Никулин. Черкасский рассказывал анекдоты (на русском языке), приглашал гостей, вел непринужденные и уморительные беседы.

На Украине он родился и прожил всю жизнь. Стать мультипликатором решил еще в раннем детстве, когда шестилетним мальчишкой посмотрел картину «Приключения барона Мюнхгаузена», правда, рисовать не учился ни дня. Закончил технологический факультет Киевского инженерно-строительного института, работал инженером-строителем в киевской проектной организации «Проектстальконструкция» и вдруг услышал, что на киевском «Научфильме» создают студию анимационных фильмов. Пришел туда и был взят. Потому что, как говорил потом, «глава «Научфильма» ничего не понимал в анимации».

Черкасскому принадлежит огромное количество мультипликационных ноу-хау. Это он начал записывать звуки типа «бац-бац» и «тук-тук» словами, как в комиксах. Это он придумал пролеты камерой вокруг нарисованных персонажей. И, наконец, главный лайфхак Черкасского - это совмещать в кадре анимацию и игровые съемки. Так в «Острове сокровищ» сняты живые актеры и рисованные персонажи, а в «Капитане Врунгеле» море, по которому плавают герои - настоящее.

- И как вам удалось так здорово придумать? - восхищались поклонники.

В свойственной ему манере, Черкасский отвечал, что в этом не было ничего сложного. Просто из Москвы прислали кучу денег, которые надо было как-то освоить. Осваивали шумно и весело с широким застольем, а потом спохватились, что кино надо как-то сдавать, а ни времени, ни средств уже нет. Тогда и придумали сделать настоящее море. Рисовать-то его сложно и муторно…

Черкасскому принадлежит огромное количество мультипликационных ноу-хау.Фото: кадр из фильма

Как оно было на самом деле, он никогда не признавался. Специалисты, конечно, знают, что стоит за кажущейся легкостью и непринужденностью, но Черкасский по поводу легкости исполнения еще любил приврать. «Он был прекрасным евреем, идущим по жизни подарком», - говорили о нем друзья. Впоследствии этот «прекрасный еврейский подарок» преподнес немало подарков будущим поколениям аниматоров. Его придумки были активно использованы в технологии 3D-мультфильмов, а еще благодаря творческому методу Черкасского в мире анимации произошла «пластилиновая революция».

- - Дело в том, что учениками Черкасского были Татарский и Ковалев, впоследствии снявшие «Пластилиновую ворону» и «Следствие ведут Колобки», - вспоминает Сергей Капков. - Они стали работать с Черкасским еще будучи старшеклассниками. Буквально ходили за ним по пятам, смотрели с обожанием. Он давал им задания, наставлял их. Они работали аниматорами на его фильмах про капитана Врунгеля, а потом создали свою студию «Пилот». Не то чтобы подражали учителю, но переняли манеру и впоследствии усовершенствовали ее.

К сожалению, не все работы Черкасского были реализованы. С начала 1990-х годов режиссер работал над проектом, обещавшим стать чем-то потрясающим. Фильм «Макароны смерти» снимался как «Кто подставил кролика Роджера». В игровой части фильма снялись Джигарханян, Фарада, Мамука Кикалейшвили, но к тому моменту, когда можно было приступать к анимации - развалился Союз и деньги закончились. Работы остановили. С тех пор он больше ничего не снимал. Журналистам говорил, что работает над компьютерной игрой, изредка занимался рекламой, озвучивал планы по поводу продолжения своих знаменитых фильмов. Однако, как отмечали знающие люди, гений прекрасно понимает, на что у него не хватит сил. Он не мог позволить себе делать плохое кино и потому не брался за новые работы. Так Федор Хитрук перестал снимать, когда понял, что не справится. Так Назаров, сняв «Мартынко», завершил карьеру.

Кстати, с Назаровым (режиссером легендарного мультфильма "Жил-был пес") Черкасский очень дружил.

В свое время, когда Давид Янович снимал мультфильм «Колумб причаливает к берегу», ему нужно было имитировать звучание иностранных языков и для этого Федор Хитрук посоветовал Эдуарда Назарова. Тот умел здорово кривляться и мог сымитировать что угодно. Так началась их дружба, продлившаяся всю жизнь.

Вместе они работали «президентами» анимационного фестиваля «КРОК». Черкасский - с украинской стороны, Назаров - с русской.

Друзья вспоминают Черкасского как человека, изящно скрывающего свои недомогания. С возрастом у него обострились проблемы с ногами, но режиссер приезжал на все выступления, ни на секунду не показывая, что ему тяжело. Когда боли не позволяли подняться со стула, отшучивался в свойственной ему манере, что, мол, неохота подниматься. Он не хотел, чтобы его видели слабым и немощным. Так в силах и в полном здравии, в августе режиссер отметил свое 86-летие. Через неделю после празднования его разбил инсульт, после которого он уже не оправился.