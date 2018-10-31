СЕГОДНЯ 13:13 2018-10-31T13:45:58+03:00

Книга называется «Сила – в правде! «Комсомольской» с подзаголовком «Собственные корреспонденты любимой газеты страны о профессии, о времени и о себе». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Не думалось, что мы стали реликтами. Но стали…

Собственные корреспонденты самого тиражного издания страны – можно сказать, что в лучшие времена на их материалах и держалась газета. За редким исключением, практически все «Золотые перья» проходили через собкоровскую школу, без которой диплом факультета журналистики сам по себе ничего не стоил.

Собкоров сейчас могут позволить себе держать немногие СМИ - во времена интернета, стрингеров и блогеров в этом нет никакого смысла – но школа-то осталась! Кроме универсальности (собственный корреспондент должен уметь выступать в разных жанрах: одно утро может начаться с криминального репортажа, другое – с морально-нравственного очерка, а третье – с аналитической статьи на экономическую тему) она включает главное: ответственность. «Залетный» корреспондент может прилететь в командировку, собрать факты и вольно их изложить, имея возможность никогда больше не встретиться с героями. А у собкора такого выбора нет: герои его публикации посмотрят ему в глаза и скажут, что о нем думают, в тот же день. Это серьезно. Потому каждое собкоровское слово было перепроверено десять раз и потому весило вдвое больше.

Об этом и о многом другом шла речь на презентации новой книги, которую в день столетнего юбилея ВЛКСМ и 15-летия международного клуба собкоров выпустил Издательский Дом «ПриПресс Интернэшнл» при самой активной поддержке «Комсомольской правды». Книга называется «Сила – в правде! «Комсомольской» с подзаголовком «Собственные корреспонденты любимой газеты страны о профессии, о времени и о себе».

-Это точно не ностальгия и не заумный учебник, - скорее фирменный рассказ о нашем ремесле. Матрица профессии, если хотите, - рассказывает генди ректор издательства, в прошлом – сам собкор «Комсомолки» Андрей Панкратов. - Это не скучные мемуары. 30 удивительных эссе о нашей мастерской, о настоящих секретах профессиональной «кухни»: поучительные истории, как готовились эти публикации, ставшие приметами авантажно-топовой эпохи 80-90 годов. Неправда, что газета живет только один день! Те газетные материалы остались настоящими. Честными и искренними. Задевающими за живое. Сегодня, в эпоху информационных и фейковых войн, этот опыт работы особенно актуален – ведь скоро читатель совсем разучится отличать черное от белого…

Получился и правда учебник: кроме рассказов о том, как делался тот или иной материал (лично я поделилась несколькими психологическими приемами, которые помогли в свое время провести расследование гибели парома «Эстония» - Г.С.) книга включает мастер-классы от общепризнанных мэтров нашей профессии: Геннадия Бочарова, Ярослава Голованова, Инны Руденко, Леонида Репина. Особый раздел – о мастерстве газетной фотографии от бессменного вот уже многие годы фотокора «КП» Владимира Веленгурина. А еще: знаменитые заголовки «КП», тексты, написанные прекрасным русском языком, литературные приемы, над которыми можно было позволить себе корпеть неделю и которые переводили журналистику из категории ремесла в разряд искусства.

…Я вовсе не о том, что в прошлом веке снег был белее. Скорость, с которой приходится строчить заметки нынешним журналистам, убивает качество, но без этой скорости на плаву не удержаться. Чтобы «конь» и «трепетная лань» смогли скакать в одной упряжке, надо до автоматизма освоить азы профессии, которые и собраны в этом уникальном издании.

«Эти десять страниц текста стоят десятка учебников и пособий по журналистике!» - сказал на презентации президент международного клуба собкоров Анатолий Строев.

«Высший пилотаж», - уважительно заключил, подержав книгу в руках, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Мы согласны. Потому что сила и правда в «Правде». В «Комсомольской».

Получился и правда учебник: кроме рассказов о том, как делался тот или иной материал.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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