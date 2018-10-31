20,7 триллионов рублей хранят российские богачи на зарубежных счетах

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-31T16:10:52+03:00

70% своих средств толстосумы хранят в банках за пределами нашей страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В исследовании «Private Banking в России 2018» эксперты учли всех россиян, у которых на счетах имеется больше 1 млн. долларов. Специалисты выяснили, что таких счастливчиков у нас 30 тыс. человек. Суммарно этим людям принадлежит 30 трлн. руб.

70% своих средств толстосумы хранят в банках за пределами нашей страны. Аналитики не учитывали стоимость недвижимости или оборотного капитала бизнеса, в исследовании речь идет только о деньгах и ценностях, хранящихся в банках.

По прогнозу Frank RG, к концу 2018 года суммарное состояние первых наших богачей вырастет на 22,3% (+6,7 трлн. руб.). К концу 2019 года олигархи увеличат свои капиталы еще на 16% (+5,8 трлн. руб.).

70% своих средств богачи хранят за пределами нашей страны.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Напомним, Центробанк повысил прогноз по оттоку капитала из России. Регулятор ждет, что в 2018 году за пределы страны переведут в 2018 году 4,3 трлн. руб. В 2019 будет получше — богачи выведут только 1,6 трлн. руб.

В 2017 году чистый отток капитала из России вырос на 60%.

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