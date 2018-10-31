Дмитрий Солоников: Новый год и должен быть главным праздником - людям надоела политика

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-31T16:57:06+03:00

Директор Института современного государственного развития прокомментировал «КП» то, как россияне воспринимают современные праздники и их место в своей жизни — согласно свежему опросу ВЦИОМа...

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- Новый год в опросе ВЦИОМ обошел День победы, став лидером в предпочтениях россиян, а 8 марта вышло на третье место в числе главных праздников для наших сограждан...

- Политических разночтений тут нет — мы наблюдаем полное единство по восприятию исторического места данного события. То, что День победы передвинулся с первого места на второе — это показатель того, что политика уступает место семейной жизни.

- Так называемые «государственные праздники», за исключением Дня России — за пределами первой десятки...

- Основные государственные праздники — день России 12 июня, День народного единства 4 ноября — они как были непонятны населению по своему происхождению и по своему содержанию, так и остаются таковыми. Ну что про них сказать - выходные и выходные. Все равно то, что называют «ноябрьскими праздниками» для одних - это день поминовения жертв политических репрессий 29 и 30 октября. А для других это - День Великой Октябрьской социалистической революции. То есть, между 30 октября и 7 ноября как-то затесался День 4 ноября. И там исторический контекст неоднозначный, в том числе с точки зрения серьезных ученых. И не очень понятное содержание — а что надо делать то в этот день?

- А 12 июня?

- Это день, когда Ельцина впервые избрали президентом России. Борис Николаевич его сделал общенациональным праздником. Но многие помнят контекст «праздника» — принятие независимости России. От кого независимости? Россия стала независима от Молдавии? От Армении? Ну да, название праздника изменилось. Теперь это не называется «День независимости России». Сейчас это просто День России. Но исторически то… Основа праздника все равно есть. Большинство людей помнит, что это такое.

- В опросе упоминаются Хэллоуин, День Святого Патрика и прочие, скажем так, экзотические «даты»...

- С точки зрения нововведений в плане праздников, которые были популярны в 90-е годы — Хэллоуин, День Святого Патрика, Китайский Новый год — ну так это же был отказ от советского прошлого. Такой протестный драйв. Когда вокруг все говорили, что «мы хотим жить как на Западе». Где-то реку открасят в зеленый свет — ну, давайте мы будем жить как в Дублине….

Рейтинг любимых праздников у россиян.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Это не касалось впрямую большинства людей, но многие про такие праздники слышали, и их они интересовали именно как экзотика?

- Да это был карнавал, это была экзотика. Такое веселое развлечение. Для веселья в минувшие годы были поводы - и эти праздники оказались корректно интегрированы в контекст общероссийских праздников. Но сегодня веселиться просто так уже вроде как и несерьезно. Основа для этого не просматривается.

- Получается, в топе праздников, которые россияне отмечают в большинстве своем, два праздника из трех — чисто семейные?

- Да, Новый год сугубо семейный праздник давным-давно. А 8 марта стал таковым уже после развала СССР. Он утратил полностью свой политический смысл. Например, в 90-е годы Богородицу поздравляли с 8 марта и приносили цветы в храмы веселые «новые русские». А 9 мая — объединяющий праздник всех, живущих в России.

- А если речь о религиозных праздниках — Пасхи или Курбан-Байрама, которые попали в первую десятку предпочтений?

- Ну да, православных в стране больше, чем представителей любых других религий. Мусульманские праздники имеют серьезное влияние лишь в ряде республик, где серьезно заметен мусульманский элемент. То же касается буддийских праздников в Калмыкии, на Алтае или в Бурятии.

- То есть, Пасха и Рождество в первой пятерке только потому, что пока большинство населения России числят себя православными?

- Сейчас православие - фактически государственная религия. Один из элементов государственной жизни. Ну о чем тут можно рассуждать, когда лидер фракции КП РФ в Госдуме заказывает торжественный молебен к 100-летию комсомола? И к этому относятся с соответствующим пиететом? А в республиках, где ислам является образующим морально-культурным центром — там исламские праздник основные.

- Такие итоги опроса ВЦИОМ не вызывают удивления — тут нет ничего, что бы не отвечало общим тенденциям в умонастроениях граждан?

- Да, это коррелируется с итогами других соцопросов. И в общем, показывает разочарование в текущей политике у большинства россиян. Их деполитизацию и отход в сторону семейных ценностей. Люди закрываются в своих малых социальных группах.

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