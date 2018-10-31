Основатель фонда «Собаки, которые любят»: «Для меня самый радостный момент – это когда собака уезжает домой»

СЕГОДНЯ 19:43 2018-10-31T19:43:42+03:00

Юлия Лындина рассказала о том, как ее работа спасает не только бездомных животных

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В апреле 2017 года начал свою работу фонд «Собаки, которые любят». Он объединил неравнодушных людей, которые были готовы подарить свою любовь бездомным собакам. Директор фонда «Собаки, которые любят» Юлия Лындина рассказала, как за один день ее жизнь полностью изменилась благодаря любви к четвероногим друзьям и насколько важна работа фонда.

- Юлия, когда вы начали заниматься волонтерской деятельностью?

- До того, как стать волонтером, я вела обычную жизнь: занималась танцами, спортом и творчеством. Моя основная деятельность связана с продажами, а помогать животным я стала 8 лет назад. Однажды у меня был тяжелый период в жизни. И чтобы спасти себя, мне нужно было спасти кого-то. Очень хотелось иметь собаку и дарить ей свою любовь. В тот момент мне попалось на глаза объявление о муниципальном приюте в Щербинке для собак. Уже в следующие выходные я туда отправилась и поняла: дороги назад больше нет.

Апполон нашел свой дом. Теперь его зовут Малыш Фото предоставил благотворительный фонд "Собаки, которые любят".

- Как создавался фонд «Собаки, которые любят»?

- В приюте я и моя напарница делали очень многое, но также взаимодействовали и с другими волонтерами. Мы искали дом для собак, фотографировали их, помогали в социализации. В какой-то момент поняли, что вдвоем достигли очень многого и нужно дальше куда-то расти. Мы решили, что пора получать юридический статус. На тот момент мы были волонтерами, нас нигде не воспринимали всерьез. Естественно, никаких грандиозных проектов задумать не могли. В апреле 2017 года сели рисовать концепцию фонда и думать, каким образом его развивать. Мы подали все необходимые документы и юридически его закрепили. Так началась плодотворная работа.

- Чем занимается фонд?

У нас есть ряд программ, по которым мы работаем.

Самая важная – организация летних фестивалей #СобакиКоторыеЛюбят, чтобы пристроить животных. Мы развиваем ее, чтобы находить дом как можно большему количеству животных. Здесь мы используем все возможности пиара. Например, общаемся со звездами, чтобы людям было интересно перенять опыт кого-то известного с телеэкрана и прийти за животным из приюта. В наши дни это становиться частью жизни известных людей.

Вторая программа - «Лечение». Часто мы сталкиваемся с тем, что собаки физиологически не привыкли жить на улице. Они заболевают или попадают под машину. Но эта программа распространяется и на собак, которые живут в приюте. Очень часто им нужна помощь узконаправленных специалистов. Мы дружим с некоторыми клиниками, даже организуем какие-то совместные программы. Делаем все, чтобы люди не боялись брать животных.

Третья программа «Стерилизация». Мы понимаем, что 99% животных, с которыми работаем – беспородные. Только благодаря гуманному методу их сокращения можно получить эффект, который есть во всей Европе. Там вообще нет бездомных собак. Люди стоят в очереди в приютах, чтобы взять дворнягу к себе в дом. Буквально 15 лет назад там ввели обязательную стерилизацию животных, которые не идут в разведение. Это естественный процесс. Когда уходит поколение собак, которое выросло на улице, исчезает проблема бездомных животных.

Четвертая программа - уроки доброты от #Pets_академия. Совместно со школами, детскими садами и зоомагазинами проводим уроки доброты. Для детей в возрасте от 7 до 17 лет мы в игровой форме рассказываем важные вещи. Что такое собака? Как давно она появилась в жизни человека? Откуда берутся домашние бездомные собаки? Во время уроков дети даже могут самостоятельно сделать какую-то игрушку, которую можно подарить собаке из приюта.

Волонтеры ежедневно помогают 1700 собакам в приюте. Собака Хлоя тоже ищет дом Фото предоставил благотворительный фонд "Собаки, которые любят".

- Как часто ваш фонд проводит мероприятия?

- Как правило, мы проводим 3-4 фестиваля за лето. Еще приветствуем коллаборации с различными фондами, когда действительно идет усиление наших возможностей и ресурсов. Мы рассказываем, что собака из приюта – это не страшно. Это такие же животные, которые живут в наших квартирах и по неудачному стечению обстоятельств оказались бездомными.

В декабре мы участвуем в масштабном благотворительном мероприятии «Душевный Bazar». Это будет уже третий год и люди об этом знают. Обычно уже в середине ноября к нам поступают предложения помощи в проведении.

- Чем занимаются волонтеры в вашем фонде?

- В основном нам помогают волонтеры нашего приюта в Щербинке. У нас их около 20. Когда мы проводим крупные мероприятия, то делаем посты в интернете о том, что ждем любой помощи. Очень многие люди, которые никогда не были в приюте, все равно нас поддерживают. Для них это частичка души, которую они могут реализовать, помогая собакам.

В нашем фонде разносторонние задачи для волонтеров. Тут все зависит от того, какими навыками обладает человек и каким образом хотел бы их применить. Есть люди, которые хотят приходить, гулять с собаками и помогать в социализации. Другим психологически тяжело, но они готовы потратить час в день на что-то полезное. Например, можно сидеть за компьютером и делать макеты или помогать создавать уникальный контент для социальных сетей.

- Сколько собак в приюте и как часто они к вам попадают?

- В приюте в Щербинке около 1700 бездомных животных. В среднем около 40 собак в месяц попадают в приют. В год это порядка 500 животных. К сожалению, в год из приюта уезжает максимум 150-200 собак. Многие волонтеры помогают и животным на стороне, даже спасают котов. Иногда те сидят в клиниках- партнерах фонда, стационарах. Но это все стоит денег, мы платим за услуги, как и любой другой человек. Надеемся, что когда-нибудь наступит момент, что нам некого будет пристраивать.

- А вы брали себе собаку из приюта?

- У меня их две: Бася и Кристи. Басе было 4 года, когда я ее взяла, а Кристи два. Мы долго работали над тем, чтобы они верили человеку. Видимо, в прошлой жизни их обижали. Но любовь творит чудеса, и сейчас это самые милые существа во всем дворе.

- Взрослых собак довольно трудно пристроить. У людей есть предубеждение, что лучше брать щенков. Как вы решаете этот вопрос?

- Так думает человек до момента, пока он не взял щенка. Это очень сложная и долгая работа. На протяжении года им нужно заниматься как полугодовалым ребенком. Если человек первый раз взял щенка, то второй раз он этого не сделает. Щенков обычно подбрасывают к воротам приютов, поэтому мы не знаем, что из них вырастет. Собака может вырасти до середины колена, а может получиться размером с Алабая. Собака в возрасте двух лет уже сформировалась и с ней проще работать, договориться о чем-то. Если люди разговаривают с опытным волонтером, то они прислушиваются к этим доводам. У нас сейчас достаточно часто уезжают домой взрослые собаки. В большинстве случаев люди слышат и слушают.

Бьянка уже обрела свой дом Фото предоставил благотворительный фонд "Собаки, которые любят".

- В чем разница между домашней собакой и собакой с улицы, которые обе оказались в приюте?

- Домашним собакам тяжелее всего в приюте, потому что они знают, что можно жить по-другому. Очень много случаев, когда собака попадает домой и такое чувство, что она там всю жизнь жила. Нет проблем с воспитанием, никаких нюансов с дрессировкой. Такое ощущение, что собака все это знала и до этого. Мы не знаем судьбу 90% собак, которые находятся в приюте. Домашних стараемся пристраивать первыми. Они подвержены большому стрессу, смене обстановки, инфекциям, с которыми раньше не встречались. Это даже может привести к летальному исходу. Часто к нам поступают звонки от людей, которые хотят отдать свою собаку. Но в таком случае гуманнее усыпить. Домашняя собака в приюте – узник ситуации, в которой виноват человек.

Если собака начнет скучать по хозяину, то ни один волонтер ничего с этим сделать не сможет. Животное может не понимать, что сделало не так, почему от него отказались. Поэтому приют категорически не принимает домашних животных.

- Что вас больше всего радует в волонтерстве?

Для меня самый радостный момент – когда собака уезжает домой. Это большая радость.

- Ради чего стоит идти в фонд «Собаки, которые любят»?

- Если у человека действительно есть желание помочь животным. Здесь все зависит от того, что именно хочет человек.

ВАЖНО

Как стать волонтером фонда «Собаки, которые любят»?

Вся информация есть на сайте.Там же можно найти контакты волонтеров.

А если вы хотите стать волонтером, то пишите на почту info@fund4dogs.ru