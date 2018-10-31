Итальянские гангстеры объявили награду €5 тысяч за поимку полицейского пса

СЕГОДНЯ 18:55 2018-10-31T19:30:04+03:00

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Итальянские мафиози решили заплатить 5 тысяч евро за поимку ищейки, которая служит в неаполитанской полиции. Животное уже длительное время рушит все планы преступникам своим необыкновенным чутьем.

Пса из Неаполя породы Джек-рассел-терьер зовут Почо. Так называли известного игрока футбольного клуба «Наполи» Эсекьля Лавесси.

Собаку в 2013 году приобрел в подарок сыну местный врач. Однако из-за аллергии ребенка на собачью шерсть его пришлось отдать в полицию. Там шустрый пес и прославился на весь Неаполь.

Почо девять лет стоит на страже безопасности Фото: полиция Неаполя

По данным итальянского издания Ilmessaggero, за свою службу девятилетняя собака смогла найти в тайниках в общей сложности две тонны наркотиков.

Несколько недель назад в провинции Салермо Почо смог учуять 30-ти килограммовую партию кокаина. Ему даже удалось распознать наркотики в бутылочке с детской молочной смесью.

В общей сложности ищейка обнаружила наркотических веществ на десятки миллионов евро, что ожидаемо вызвало гнев у владельцев наркобизнеса.

Бороться с ищейкой они уже пытались, приманивая ее отравленными фрикадельками. Однако избавиться от своего врага номер один мафиози не смогли из-за сильной преданности пса к хозяину, который награждает его печеньем.

Известно, что пес находится на службе последний год. Позже он выйдет на пенсию и его, вероятно, заменит немецкая овчарка по имени Кира.