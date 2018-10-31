2018-10-31T19:30:04+03:00
Дом. Семья

Итальянские гангстеры объявили награду €5 тысяч за поимку полицейского пса

Преступная организация «Каморра» хочет избавиться от собаки, которая умело находит спрятанные наркотики
Алена Басавина
Поделиться:
Полицейский пёс Почо серьезно портит бизнес наркоторговцам Неаполя, раз за разом обнаруживая партии кокаина.Полицейский пёс Почо серьезно портит бизнес наркоторговцам Неаполя, раз за разом обнаруживая партии кокаина.
Изменить размер текста:

Итальянские мафиози решили заплатить 5 тысяч евро за поимку ищейки, которая служит в неаполитанской полиции. Животное уже длительное время рушит все планы преступникам своим необыкновенным чутьем.

Пса из Неаполя породы Джек-рассел-терьер зовут Почо. Так называли известного игрока футбольного клуба «Наполи» Эсекьля Лавесси.

Собаку в 2013 году приобрел в подарок сыну местный врач. Однако из-за аллергии ребенка на собачью шерсть его пришлось отдать в полицию. Там шустрый пес и прославился на весь Неаполь.

Почо девять лет стоит на страже безопасности Фото: полиция Неаполя

Почо девять лет стоит на страже безопасности Фото: полиция Неаполя

По данным итальянского издания Ilmessaggero, за свою службу девятилетняя собака смогла найти в тайниках в общей сложности две тонны наркотиков.

Несколько недель назад в провинции Салермо Почо смог учуять 30-ти килограммовую партию кокаина. Ему даже удалось распознать наркотики в бутылочке с детской молочной смесью.

В общей сложности ищейка обнаружила наркотических веществ на десятки миллионов евро, что ожидаемо вызвало гнев у владельцев наркобизнеса.

Бороться с ищейкой они уже пытались, приманивая ее отравленными фрикадельками. Однако избавиться от своего врага номер один мафиози не смогли из-за сильной преданности пса к хозяину, который награждает его печеньем.

Известно, что пес находится на службе последний год. Позже он выйдет на пенсию и его, вероятно, заменит немецкая овчарка по имени Кира.

Пес Почо со старшими коллегами по службе Фото: полиция Неаполя

Пес Почо со старшими коллегами по службе Фото: полиция Неаполя

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ночь Гая Фокса британцы сожгут 11-метровое чучело Бориса Джонсона
Козак: Соглашение с нефтяниками по ценам на топливо должно быть достигнуто до 1 ноября
Sky: Лондон рассчитывает заключить с Брюсселем сделку по Brexit до 21 ноября
Саркози: санкции против России являются контрпродуктивными
Эрдоган: Турция испытает собственную систему ПВО дальнего радиуса действия в 2021 году
Появились первые кадры сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом
Яндекс, Mail.ru Group и Rambler пригласили подписать антипиратский меморандум
Звездопад Леониды 17 и 18 ноября 2018 года в Москве: где и когда смотреть на метеорный поток
Лукашенко: Минск и Москва ответят адекватно на вероятное размещение в Польше базы ВС США
Орешкин объяснил, почему Россия поднялась в рейтинге Doing Business
Прокуратура Стамбула раскрыла подробности убийства журналиста Хашукджи в саудовском консульстве
Приставы предложили списывать мелкие штрафы ГИБДД напрямую с банковских карт россиян
Ливни топят Италию: ущерб уже превысил миллиард евро
Депутаты предлагают ввести ответственность для лиц, выдающих разрешение на оружие