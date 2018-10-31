Как на встрече директоров московских театров чья-то вспышка попала Стивену Сигалу в глаз

СЕГОДНЯ 19:45 2018-10-31T20:13:22+03:00

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Назвали новый формат общения с журналистами не без пафоса - Директорской ложей театров Москвы. По задумке организаторов (объединения «Столичный цех деятелей культуры») в неформальной обстановке театральные деятели будут обмениваться опытом и обсуждать самые наболевшие вопросы: от репертуарной политики до смены худруков. На встречу прибыли Генеральный директор Большого театра Владимир Урин, худрук «Ленкома» Марк Захаров и его директор Марк Варшавер, руководитель театра «Сатиры» Александр Ширвиндт, директор театра им.Вахтангова Кирилл Крок и многие другие театральные деятели. А так же крупные чиновники, даже экс-министр культуры. Журналисты, прогуливаясь по залам особняка архитектора Шехтеля, терпеливо ждали, когда начнется пусть неформальное, но все-таки общение по делу. Но вместо этого слышались хлопки пробок от шампанского. Тем не менее никто не расходился по домам: организаторы мероприятия запустили инригу. На роль почетного гостя пригласили 66-летнего американского актера Стивена Сигала, недавно получившего российское гражданство. Его-то все и ждали, чтобы прояснить: зачем мастеру боевых искусств знать о проблемах русского репертуарного театра? Хотя злые языки намекали: зарубежные артисты с удовольствием торгуют лицом на праздниках, причем за небольшие деньги.

Среди гостей вечера - Владимир Урин, Марк Варшавер, Александр Ширвиндт, Марк Захаров.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сигал пришел не один. Его сопровождала четвертая жена - монгольская танцовщица Батсухийн Эрдэнэтуяа и их сын Кунзана, мальчик лет десяти. С высоты своего двухметрового роста Стивен смотрел поверх голов не только журналистов, но и всей Директорской ложи. Его проводили в банкетный зал и усадили по центру. И тут все камеры, фотографы, да и просто гости начали Сигала снимать. Щелкть вспышками, как из автомата. Его главный фильм «В осаде» почти воплотился в жизнь: там Сигал ловко уворачивался от пуль террористов. Но случайно чья-то вспышка все-таки попала актеру в глаз. Лицо Сигала исказила гримаса боли и отчаяния. Он поднял из-за стола жену, оторвал сына от салата «Оливье», и демонстративно вышел из зала. «Слишком много фотографов», - заявила супруга актера. Как будто не знала, что пришла на светский раут, а не в буддийский храм.

Сигала сопровождала жена - монгольская танцовщица Батсухийн Эрдэнэтуяа и их сын Кунзана.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Чета Сигалов спряталась в предбаннике, где как раз держали журналистов, пока театральная общественность ужинала. Наконец-то официальную часть вечера открыл директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Он попросил присутствующих почтить память Николая Караченцова, прощание с которым прошло накануне. А следом группа «Заячий стон» в мажорном ключе исполнила «Ты меня никогда не забудешь», видимо, в память об актере. Ведущий обратился к присутствующим с просьбой «добавить хлопки и сексуальность» и запретил грустную музыку. И праздник начался… У журналистов было ощущение, что вместо пресс-конференции, они попали на цыганскую свадьбу с банкетом. О чем думал Стивен Сигал так и осталось загадкой.