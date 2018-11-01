Вот это формы: Фигуристые сестрички Кардашьян оделись на Хэллоуин ангелами Victoria's secret

СЕГОДНЯ 02:10 2018-11-01T02:57:21+03:00

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Главное оружие сестричек Кардашьян – их формы: силиконовые красотки не устают обнажаться, демонстрируя поклонникам в соцсетях пышные бюсты и выдающиеся попы. Неудивительно, что ночь накануне Дня всех святых фигуристая семейка решила встретить в особенных костюмах: сестры Кардашьян нарядились на Хэллоуин ангелами Victoria’s secret. Зрелище получилось действительно впечатляющим: Ким, Кортни и Хлоя Кардашьян и их сестры Кайли и Кендалл Дженнер пришли на вечеринку в нижнем белье и с крыльями за спиной.

Фигуристая Ким привлекла к себе все внимание. Фото: Инстаграм.

Как рассказала в Инстаграме Ким Кардяшьян, костюмы для вечера им прислали непосредственно из Victoria’s secret. Известная марка нижнего белья каждый год устраивает грандиозное шоу-показ, во время которого по подиуму дефилируют известные супермодели в соблазнительных кружевных штучках и с крылышками за спиной. К слову, одна из сестер – Кендалл Дженнер – действительно является ангелом Victoria’s secret: модель принимала участие в гала-шоу бренда два года подряд.

- Спасибо Victoria’s Secret за то, что прислали нам настоящие наряды для подиума и одолжили на одну ночь крылья, - написала Ким Кардашьян в Инстаграме. – Моя мечта сбылась! Заодно и Кендалл попрактиковалась.

kendalljenner throwback VS vibe with my sisters thank you for letting us steal your wings for the night @victoriassecret

Снимками с вечеринки сестры Кардашьян поделились в Stories. Фигуристые ангелы выбрали нижнее белье светлых тонов – белое и телесное, подчеркивающее их смуглую кожу. Теперь поклонники гадают: позовет ли Victoria’s Secret сестер Кардашьян пройти по подиуму в своем гала-шоу, которое пройдет совсем скоро, в качестве приглашенных звезд?

Ким кардашьян и Кайли Дженнер. Фото: Инстаграм.

Слава звезд реалити-шоу и самых популярных персонажей Инстаграма приносит сестрам Кардашьян стабильный доход. Как выяснилось на днях, 37-летняя Ким — самая богатая из всей семьи. Издание The Richest оценило состояние звезды реалити в 150 миллионов долларов. За каждый эпизод сериала «Семейства Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians) Ким получает по 40 тысяч долларов. Остальные деньги она зарабатывает на своих бизнес-проектах, производстве косметики и парфюмов, рекламе и доходах от Инстаграма (только один коммерческий пост звезды на ее страничке стоит от 500 тысяч долларов).

Одна из сестер – Кендалл Дженнер – действительно является ангелом Victoria’s secret. Фото: Инстаграм.

Издание также приводит доходы других сестричек Кардашьян. Так, Кайли зарабатывает 50 миллионов долларов в год (тоже на косметике), Кендалл — 18 миллионов (она самая высокооплачиваемая супермодель планеты), Кортни - 35 миллионов и Хлое - 20 миллионов.

Глядя на снимки Ким в нижнем белье, нетрудно заметить, что она за последнее время радикально похудела. Кардашьян уверяет, что за 3,5 месяца постройнела на 20 килограммов — мол, сидела на диете Аткинса и не вылезала из спортзала. Профессиональные хирурги ей, конечно, не верят: совершенно очевидно, что сногсшибательная фигура Ким — результат пластики. Модели провели так называемое липомоделирование — когда излишки жира из одних мест перекачивают в другие. По словам профессионалов, Ким удалили жир с талии и бедер, переместив его в ягодицы. Этим и объясняется осиная талия звезды при довольно внушительных бедрах. Подобная процедура у лучших хирургов планеты (а Кардашьян, безусловно, пользуется услугами самых дорогих эскулапов) стоит около 150 тысяч долларов.

Ким Кардашьян. Фото: Инстаграм.

Впрочем, эти деньги оборотистая Кардашьян уже отбила: у модели в одном только Инстаграме 117 миллионов подписчиков, неустанно следящих за ее новыми снимками. Каждый рекламный пост на страничке модели стоит от 500 тысяч долларов. Модель использует Инстаграм и для продвижения собственного бизнеса: кроме линии косметики она выпускает еще и именные парфюмы.