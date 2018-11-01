Помочь бездомным животным, изучить йогу и превратить тыкву в искусство: Москвичей приглашают на семейный фестиваль «Тыквы и Коты»

СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-01T10:31:18+03:00

Кот Остин будет ждать своего человека на фестивале

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Любите ли вы котиков? А хотите научиться превращать тыкву... Нет, не в кареты, а в искусство? Тогда присмотритесь к осеннему семейному фестивалю «Тыквы и Коты». Он пройдет 4 ноября в центре «Благосфера».

Уже в третий раз фестиваль проводит фонд помощи бездомным животным «Рэй». «Тыквы и Коты» - это площадка, где можно посвятить выходной удовольствиям, творческому отношению к тыкве, а главное - найти верного друга.

На фестивале посетителей ждут:

Мастер-класс-марафон «Выжми из тыквы всё» по превращению тыквы в предмет искусства;

Интересные лекции о пушистых питомцах, пользе лени (наконец-то!) и практикум йоги на стуле;

Мастер-классы по изготовлению когтеточек и домиков для кошек своими руками;

Вегетарианское кафе, сладости и пряные напитки;

Сюрпризы, конкурсы, лотерея, детский котоквест, а первым 100 посетителям - бесплатный приветственный тыквенный сок;

Маркет с множеством полезных и уникальных товаров для людей и котиков;

Но главное - на фестивале вас будут ждать одинокие кошки и коты, которые мечтают встретить "своего человека". Любого из мурлык можно будет забрать домой, для этого при себе необходимо будет иметь паспорт.

Фестиваль проходит в столице уже в третий раз

А если вы пока по каким-то причинам не готовы завести нового члена семьи, можете принести подарки для приютов. Список необходимых вещей есть на сайте фестиваля. Все средства, пожертвованные гостями, будут направлены на поддержку приютов для бездомных животных.

Где: центр «Благосфера», Москва, 1-й Боткинский проезд, д.7, стр.1

Когда: 4 ноября, 11:00 до 19:00

Сайт фестиваля: cats.rayfund.ru