Авария «Союза МС-10»: датчик погнули на Байконуре

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-01T15:21:42+03:00

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Глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов, заместитель директора ЦНИИмаш (это головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") объяснил, что произошло в ракетой «Союз ФГ» 11 октября.

Как я и писал спустя пять дней после аварии, опять подвел человеческий фактор. При сборке пакета - это когда к центральному блоку ракеты присоединяют боковые блоки, на языке ракетчиков «морковки», - был поврежден датчик. Каким образом – смотрите схему. Понятно, что это повреждение рукотворное. Не заметить то, что шток был погнут и сместился относительно оси на 6 градусов, было нельзя. Сборщики, видимо, посчитали, что он погнут не критично.

А когда нижнее крепление бокового блока перестало держать «морковку», датчик вверху не выдал команду на открытие сопла и увод блока от ракеты. Боковой блок первой ступени ударил по центральному блоку второй ступени. Ракета потеряла стабилизацию. И практически сразу автоматика выдала сигнал на спасение корабля с космонавтами.

Боковой блок первой ступени ударил по центральному блоку второй ступениФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кто виноват?

Аварийная комиссия установила – повредить датчик могли только в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре. Кто конкретно это сделал и почему не сработала система контроля за всеми сборочными операциями – теперь разбираются правоохранительные органы. Как объяснил Скоробогатов, задачей аварийной комиссии было установить техническую причину аварии. Поиск конкретного виновного – не дело инженеров.

Что дальше?

Печально, что опять причина аварии - человеческий фактор. Так уже было в 2013 году, когда мы потеряли ракету «Протон-М» со спутниками Глонасс. Тогда сборщики установили датчики угловых скоростей вверх ногами.

А в 2016 году из-за аварии ракеты «Союз У» был потерян грузовик «Прогресс». После этого на изготовитель – Воронежский механический завод (ВМЗ) – были отозваны все двигатели второй и третьей ступеней ракет «Протон М» и третьей ступени «Союза». Выяснилось, что при их изготовлении использовались не те материалы, которые предполагались в конструкторской документации, - менее жаропрочные. По интернету после этого пошла байка: кладовщица ушла в отпуск, а новенькая не знала, с какой полки припой выдавать.

Понятно, что теперь и на заводе-изготовителе в Самаре, и на Байконуре будут введены дополнительные меры контроля за качеством сборки ракет. Проведена дополнительная аттестация сотрудников, допущенных к этим процессам.

Ракета потеряла стабилизацию. И практически сразу автоматика выдала сигнал на спасение корабля с космонавтамиФото: REUTERS

Что с дальнейшими пусками?

Старт следующего экипажа к МКС – нашего Олега Кононенко, американки Энн Макклейн и канадца Давида Сен-Жака – перенесен с конца декабря на его начало – точнее на 3 декабря. По первоначальному плану, сначала должен был вернуться экипаж, находящийся сейчас на орбите, – Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньён-Чэнселлор. И, если бы на МКС на «Союзе МС-10» долетели Алексей Овчинин и Ник Хейг, станция находилась бы под их присмотром до прилета «Союза МС-11». Но они, увы, не долетели.

Так что партнеры по МКС решили не рисковать и станцию не оставлять без присмотра. И сегодня космическим предприятиям приходится ускориться, чтобы успеть подготовить и ракету, и корабль к сроку.

Названа официальная версия случившегося с ракетой «Союз ФГ»Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Полету пилотируемого корабля будут предшествовать три испытательных полета ракеты «Союз» в непилотируемом варианте. Точнее, первый такой старт уже произошел. С космодрома Плесецк ракетой «Союз» успешно запущен военный спутник.

Еще один пуск «Союза» с Плесецка запланирован на 3 ноября.

16 ноября с Байконура полетит к МКС грузовой «Прогресс». И только затем полетит экипаж.

Что с дыркой на МКС?

После прилета на станцию Олегу Кононенко в паре с Сергеем Прокопьевым предстоит сложный выход в открытый космос. Они должны будут добраться до бытового отсека корабля «Союз МС-09», вскрыть теплоизоляционное покрытие и микрометеоритную защиту в том месте, где находится просверленное - пока неизвестно кем - отверстие. Эта операция (в прямом смысле - вскрывать будут специальными ножницами, похожими на хирургические) нужна, чтобы понять, с какой стороны было просверлено отверстие и таким образом понять, сделано оно на земле или все-таки в космосе.

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