Стать фермером можно даже после 60-ти

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-01T16:38:16+03:00

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Зимы на Урале — с морозами и ветрами. Весны — затяжные. Летом природа то засухи нагонит на поля, то промочит землю до нитки долгими дождями. По всем приметам Челябинская область — в зоне рискованного земледелия.

Да, Урал выпускает металл, добывает медь, производит сталь и трубы — это хребет нашей экономики. Но не менее важны успехи аграриев. Поэтому один из приоритетов для губернатора Бориса Дубровского — развитие агропромышленного комплекса. Во главу угла он ставит продовольственную независимость области. А еще — импортозамещение и завоевание новых рынков сбыта. Например, в Китай Челябинская область уже поставляет макароны, крупы, сухие завтраки и каши.

Аграрно-промышленный сектор региона динамично развивается. Второе место в России по производству мяса птицы. Четвертое — по производству мяса всех видов и куриных яиц, восьмое — по свинине. А еще более четверти российских макарон сделаны в Челябинской области.

НА МОЛОКО И МЯСО

Животноводство мясного и молочного направления — один из самых затратных видов агропроизводства. Инвестиции имеют большой срок окупаемости. Впервые за долгие годы положительная динамика в молочном производстве Челябинской области была отмечена в прошлом году.

Региональные власти поддерживают развитие сельского хозяйства. Рублем компенсируют, например, процентную ставку кредита на приобретенную технику. Начинающих фермеров поддерживают грантами. В этом году гранты получили 42 фермера. Размер гранта — три миллиона рублей. К концу года фермеры Челябинской области создадут сто новых рабочих мест. В прошлом году размер гранта, к слову, был 1,5 млн рублей.

В этом году фермеры и сельхозорганизации региона получат субсидию в 40 млн руб. на увеличение поголовья молочных и мясных коров. Так решил губернатор Борис Дубровский.

КУМЫС И ЖЕРЕБЕНОК

Посреди живописных холмов с видом на извилистую речку Кабанка живет в Увельском районе Челябинской области 62-летний фермер Амангильды Тлеугабилов. Вместе с сыном из кобыльего молока он производит на собственной конеферме полезнейший кумыс.

Журналисты «Комсомолки» отправилась к ним в гости. Поспели как раз к дневной дойке кобыл.

В загоне взмахивали рыжими, черными, белыми челками гладкие лошадки. У материнского бока — жеребята. Лошадь — не только умнейшее животное, но и заботливая мать. Если не видит жеребенка, ни капли молока не выдоишь. Потому в загончик для дойки заводят и тонконогого малыша.

Стадо фермера — тридцать восемь голов.

— Много молока кобыла не дает, вымя по объемам не то, что у коровы. Пол-литра молока в сутки одна даст, вторая — до трех литров. Специфика дойки конематки — до шести раз в день. Мы перерабатываем молоко в кумыс. Целебнейший напиток! Восстанавливает иммунитет, нормализует обмен веществ, повышает аппетит, помогает в лечении туберкулеза.

НИКАКОЙ БЮРОКРАТИИ

— Я по бумагам начинающий фермер, а на самом деле всю жизнь при лошадях. По образованию ветеринар, 40 лет отработал по профессии. И вырос в совхозе, где в советское время была успешная конеферма. Мы кумыс поставляли в детские санатории.

По выходе на пенсию наш герой решил, что сил у него еще много, опыта — с излишком. И два года назад оформил бумаги как фермер.

— Никакой бюрократии нет. Крестьянско-фермерское хозяйство зарегистрировал быстро. Год назад выиграл грант в 1,5 миллиона рублей. Купил грузовик корма возить, два переносных доильных аппарата. Провел водопровод на свою ферму и приобрел для обновления стада восемь конематок. Грант — для начинающих подмога существенная!

Сейчас подумывает Тлеугабилов оформить сына начинающим фермером. Чтобы выиграть новый грант, в три миллиона, и развивать бизнес дальше.

«РАБОТАЕМ В КУЛАКЕ»

Жители поселка Березовка Увельского района Владимир Рыбалов и Олег Шамин в фермеры пошли в начале 90-х, когда слово стало модным, а сути дела еще никто не понимал.

В добрые времена в Березовке процветал плодоовощеводческий совхоз. Рыбалов был главным агрономом, Шамин — ветврачом. Как совхоз разорился, стали они вести хозяйство сообща. Потом еще три фермера к ним подключились.

Фермеры Рыбдалов и Шамин купили новую технику с государственной поддержкойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В 1992 году я получил от страны 60 га земли, — говорит глава крестьянского хозяйства Владимир Рыбалов. — В 1993 году подключился ко мне Олег Шамин. Довели мы площадь угодий до тысячи га. Три года назад партнером стал молодой фермер Виктор Дудкин. На грант, выданный ему министерством, мы построили загоны, ферму и разводим быков.

Еще один коллега Рыбалова, Александр Гуляйкин, тоже получил грант, свиней разводит. Восстанавливают все вместе когда-то брошенные фермы.

— На своей земле разрухи не допустим! Друг другу помогаем. Работаем в кулаке. А в кулаке пальцы сцеплены, разбить труднее, — говорит Рыболов и сжимает крупную крестьянскую ладонь.

ЗАЧЕМ КРЕСТЬЯНИНУ ПНЕВМОСТОЛ

Сегодня угодья фермеров-партнеров — это почти 8,5 тыс. га. Каждый год они сеют 5,5 тыс. га зерновых, часть площадей отвели под паровые поля. Они потом обязательно дадут богатый урожай. За отборным элитным зерном к фермерам едут из многих регионов страны.

Специальное оборудование — пневмостол — разделяет зерна на четыре фракции, отбирая их по удельному весу. Всходы такой семенной материал дает изумительно ровные.

Еще одна фирменная продукция фермеров — семена многолетних трав: донника, люцерны, эспарцета.

— Государственная поддержка нам поступает: по компенсации за дизельное топливо документы сдали, по элитному семеноводству денег ждем и по минеральным удобрениям, — говорит Рыбалов.

Сейчас партнеры строят здание магазина — будут торговать мясом. Работников много: помимо соседей по поселку на общее дело работают дети фермеров, подрастают внуки, правнучка родилась. Четырехгодовалый внук Рыбалова уже разбирается в тракторах.

Значит, все не зря. И крепкое хозяйство, выросшее четверть века назад в чистом поле, перейдет в надежные руки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Наш регион давно перешагнул порог самообеспеченности по основным видам продовольствия. Мы рады успехам селян и будем впредь поддерживать сельхозтоваропроизводителей. Нужно делать сельское хозяйство прибыльным, повышать социальный статус села. И одновременно — обеспечивать горожан качественными, экологически чистыми и доступными продуктами питания. Это цели, на достижение которых направлены усилия власти в интересах людей.

Со своей стороны правительство Челябинской области оказывает поддержку сельхозпроизводителям, субсидирует значительную часть затрат на покупку техники, удобрений, семян. Все это делается в интересах людей — потребителей и производителей продуктов питания. Сельское хозяйство должно развиваться. Потому в проекте регионального бюджета на 2019 год уже заложены более двух миллиардов рублей, а, учитывая вклад федерального бюджета, АПК Челябинской области будет оказана поддержка государства на общую сумму 4,4 миллиарда рублей.

Важная задача — поднять статус села. Поэтому мы строим и ремонтируем в сельских территориях школы, детские сады, дома культуры, дороги, прокладываем сети газоснабжения и водоснабжения.