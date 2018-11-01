Вызов Суэцкому каналу: Россия, Иран и Индия создадут новый коридор для доставки грузов

1 Нояб. 15:00 2018-11-02T01:20:30+03:00

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Москва, Тегеран и Нью-Дели планируют построить свой международный транспортный коридор, который может серьезно изменить логистику в Азии. Маршрут соединит Индийский океан с Россией и Европой. Товары из индийских портов отправятся морским путем в иранский порт Бендер-Аббас, затем на поездах их доставят до побережья Каспия, после чего вновь по морю они попадут в Астрахань, а оттуда - в Европу. Специалисты полагают, что несмотря на перевалку грузов их доставка по этому коридору обойдется на 20 дней быстрее и на 30-40% дешевле транспортировки через Суэцкий канал.

Транспортный коридор может серьезно изменить логистику в АзииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

РОССИЯ И ИРАН В ПЛЮСЕ

- Участие России в новом супер-проекте усилит не только ее позицию на мировой арене, но и придает импульс развитию национальной транспортной инфраструктуры и экономики, - рассказал «КП» иранист Кирилл Джавлах. - У нашей страны есть не до конца реализованный транзитный потенциал, который Россия вполне сможет задействовать благодаря развитой сети современных железных дорог. Кроме того через иранскую территорию проходят масштабный китайский логистический проект «Новый Шелковый путь». Это превращает Иран (нашего нынешнего союзника) в глобального игрока, с которым придется считаться всем, включая США и Израиль.

ДОХОДНЫЙ ПРОЕКТ

- Новый коридор пока не сможет стать полноценнным конкурентом Суэцкому каналу, так как объемы перебрасываемых грузов не сопоставимы: 20-30 млн. тонн в год на первом этапе против чуть более миллиарда тонн. Однако это нормальный спокойный бизнес, - уверен экономист Михаил Делягин. - Лиха беда начало. Об этом коридоре говорят уже много лет, пора бы, наконец, взяться за дело. Тем более, что строить по сути ничего не надо - все и так работает. Надо просто совместить зарубежные логистические маршруты с нашими. Через 5-10 лет все расходы окупятся, и проект начнет приносить весомые прибыли.