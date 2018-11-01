2018-11-01T16:02:19+03:00
Общество

Новая имиджевая кампания «Радио Дача» – «Музыка нас связала»

«Радио Дача» запускает новую имиджевую рекламную кампанию. Новые образы, новые герои, в этом сезоне Радио Дача удивляет своих слушателей, и представляет серию ярких макетов, а так же заряженный позитивом видеоролик!
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Музыка «Радио Дача» объединяет, дарит хорошее настроение и приятные воспоминанияМузыка «Радио Дача» объединяет, дарит хорошее настроение и приятные воспоминания
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Новый имидж визуализирует слоган «Радио Дача» – «Музыка нас связала». Какими бы разными мы ни были, есть верный способ стать ближе друг к другу – настроиться на волну «Радио Дача», где всегда звучат любимые песни в исполнении любимых артистов!

«Радио Дача»

«Радио Дача»

Музыка «Радио Дача» объединяет, дарит хорошее настроение и приятные воспоминания, превращает будни в праздники и погружает в атмосферу отдыха, где бы вы ни находились.

«Радио Дача»

«Радио Дача»

Новый имидж «Радио Дача» представлен в крупнейших федеральных изданиях, а также на популярных интернет-площадках. Трансляция рекламных видеороликов запланирована в эфире федеральных телеканалов.

«Радио Дача»

«Радио Дача»

И, конечно же, масштабная поддержка предусмотрена на собственных ресурсах «Радио Дача». Настраивайтесь на волну Радио Дача! Музыка нас связала!

«Радио Дача»

«Радио Дача»

Сайт «Радио Дача» - http://www.radiodacha.ru

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