Новая имиджевая кампания «Радио Дача» – «Музыка нас связала»
Новый имидж визуализирует слоган «Радио Дача» – «Музыка нас связала». Какими бы разными мы ни были, есть верный способ стать ближе друг к другу – настроиться на волну «Радио Дача», где всегда звучат любимые песни в исполнении любимых артистов!
«Радио Дача»
Музыка «Радио Дача» объединяет, дарит хорошее настроение и приятные воспоминания, превращает будни в праздники и погружает в атмосферу отдыха, где бы вы ни находились.
«Радио Дача»
Новый имидж «Радио Дача» представлен в крупнейших федеральных изданиях, а также на популярных интернет-площадках. Трансляция рекламных видеороликов запланирована в эфире федеральных телеканалов.
«Радио Дача»
И, конечно же, масштабная поддержка предусмотрена на собственных ресурсах «Радио Дача». Настраивайтесь на волну Радио Дача! Музыка нас связала!
«Радио Дача»
Сайт «Радио Дача» - http://www.radiodacha.ru