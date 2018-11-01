Новая имиджевая кампания «Радио Дача» – «Музыка нас связала»

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-01T16:02:19+03:00

«Радио Дача» запускает новую имиджевую рекламную кампанию. Новые образы, новые герои, в этом сезоне Радио Дача удивляет своих слушателей, и представляет серию ярких макетов, а так же заряженный позитивом видеоролик!

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Новый имидж визуализирует слоган «Радио Дача» – «Музыка нас связала». Какими бы разными мы ни были, есть верный способ стать ближе друг к другу – настроиться на волну «Радио Дача», где всегда звучат любимые песни в исполнении любимых артистов!

«Радио Дача»

Музыка «Радио Дача» объединяет, дарит хорошее настроение и приятные воспоминания, превращает будни в праздники и погружает в атмосферу отдыха, где бы вы ни находились.

«Радио Дача»

Новый имидж «Радио Дача» представлен в крупнейших федеральных изданиях, а также на популярных интернет-площадках. Трансляция рекламных видеороликов запланирована в эфире федеральных телеканалов.

«Радио Дача»

И, конечно же, масштабная поддержка предусмотрена на собственных ресурсах «Радио Дача». Настраивайтесь на волну Радио Дача! Музыка нас связала!

«Радио Дача»

Сайт «Радио Дача» - http://www.radiodacha.ru