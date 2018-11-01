2018-11-01T17:06:49+03:00
Общество

Психоаналитик о насильниках из башкирской полиции: Под действием алкоголя у них вылезла озлобленность, желание применить силу. И ощущение абсолютной безнаказанности

Людмила Полянова подчеркнула, что для человека ситуация насилия – физического, психологического, морального – это очень страшная травма, которая лечится много лет и до конца практически не излечивается
Алена Басавина
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Башкирские полицейские, которых подозревают в изнасиловании коллеги.Башкирские полицейские, которых подозревают в изнасиловании коллеги.
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Психоаналитик Людмила Полянова проанализировала на Радио «Комсомольская правда» громкое уголовное дело в Башкирии, где три начальника изнасиловали свою 23-летнюю подчиненную.

По словам психоаналитика, для любого человека ситуация насилия – физического, психологического, морального – это очень страшная травма, которая лечится много лет и до конца практически не излечивается.

- Я так понимаю, что девушке специалисты еще помощи не оказывают. Идет следствие. Она вот этим людям в форме должна про их же коллег еще и рассказывать. Это страшная ситуация, - пояснила специалист.

Полянова считает, что особенно ужасно в этой ситуации, что все произошло на работе:

- Это сделали люди, которые должны охранять и оберегать этого человека. Ведь она пришла работать в систему, как и они. Очень многие люди, которые работают в системе, в первую очередь хотят получить ощущение причастности, защиты и безопасности. Поэтому люди много лет, даже будучи недовольными зарплатами, режимом работы, тем не менее, остаются преданными этой системе. Ощущение безопасности - это одна из основных потребностей человека. И вот эта молодая женщина 23 лет, которая работала в организации, которая должна была в том числе ей обеспечивать ощущение защиты, попадает в руки этих мерзавцев, которые совершенно разбивают представление о мире и выборе, - сказала Людмила.

Жертва полицейских, следователь Гузель С.

Жертва полицейских, следователь Гузель С.

По предварительной информации, перед тем, как надругаться над девушкой, трое полицейских пили спиртное.

- Алкоголь – вещь очень интересная. Когда мы получаем определенную долю алкоголя, у нас ослабевает цензура. Выплывает истинная сущность человека. Мы все когда-то пробовали алкоголь. Вспомните своих друзей, окружение. Все себя ведут по-разному. Кто-то становится очень веселым. Кто-то, наоборот, впадает в уныние, появляются слезы. Мы возвращаемся на ту стадию нашего развития, когда произошла какая-то проблема. Что произошло с тремя офицерами? У них вылезла агрессия, озлобленность, желание применить силу. И ощущение абсолютной безнаказанности, - высказалась Людмила.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 1 ноября трех высокопоставленных сотрудников башкирской полиции обвинили в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавателя.

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