В соцсетях публикуют похождения картонной Бузовой
В социальных сетях появляется новый тренд — пользователи массово публикуют истории своих прогулок с картонной Ольгой Бузовой.
Накануне в одном из сетевых магазинов разрешили россиянам забирать изображения телеведущей. На такие меры ритейлеры пошли после многочисленных краж манекена.
Бузова появляется не только в домах, но и в офисах поклонников.
Поклонники Бузовой медлить не стали. Всего за сутки в социальных сетях появилось множество фото и видеоотчетов о приключениях селебрити.
Готичненькая Бузова из общежития.
Картонная девушка с чипсами в руках успела заглянуть в офис, общежитие и парк. Также она примерила необычные наряды и макияж, обрела новых друзей.
Молодые люди обретают счастье с любимой звездой.
Один джентльмен в нижнем белье пригласил в свою постель сразу двух картонных Бузовых. А другой решил не торопить события, и узнать, как к пассии отнесется мама.
В комментариях под постами с похождениями ведущей «Дома-2» пользователи стали вспоминать других картонных звезд и публиковать снимки с Егором Кридом, который также успел «погулять» по стране. Один юзер даже признался, что уже полгода живет с Юрием Дудем.
Картонный Крид.
Мотивирующий Дудь.