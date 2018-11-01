В соцсетях публикуют похождения картонной Бузовой

СЕГОДНЯ 18:10 2018-11-01T19:27:27+03:00

По России пронесся флешмоб - молодые люди воруют картонную "Бузову" из магазинов популярной сети.

Изображение певицы и телеведущей Ольги Бузовой из сетевого магазина начало шествие по стране

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В социальных сетях появляется новый тренд — пользователи массово публикуют истории своих прогулок с картонной Ольгой Бузовой.

Накануне в одном из сетевых магазинов разрешили россиянам забирать изображения телеведущей. На такие меры ритейлеры пошли после многочисленных краж манекена.

Бузова появляется не только в домах, но и в офисах поклонников.

Поклонники Бузовой медлить не стали. Всего за сутки в социальных сетях появилось множество фото и видеоотчетов о приключениях селебрити.

Готичненькая Бузова из общежития.

Картонная девушка с чипсами в руках успела заглянуть в офис, общежитие и парк. Также она примерила необычные наряды и макияж, обрела новых друзей.

Молодые люди обретают счастье с любимой звездой.

Один джентльмен в нижнем белье пригласил в свою постель сразу двух картонных Бузовых. А другой решил не торопить события, и узнать, как к пассии отнесется мама.

В комментариях под постами с похождениями ведущей «Дома-2» пользователи стали вспоминать других картонных звезд и публиковать снимки с Егором Кридом, который также успел «погулять» по стране. Один юзер даже признался, что уже полгода живет с Юрием Дудем.

Картонный Крид.