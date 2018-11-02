46-летняя Гвинет Пэлтроу рассказала о менопаузе

СЕГОДНЯ 02:20 2018-11-02T02:28:44+03:00

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Гвинет Пэлтроу решилась на откровенное признание: 46-летняя голливудская звезда рассказала, что чувствует наступление менопаузы. Актриса, сыгравшая в прошлом месяце пышную свадьбу с продюсером Брэдом Фулчаком, призналась, что ее поведение сильно изменилось. О том, как менопауза повлияла на ее тело и характер, Гвинет рассказала в видеоролике, опубликованном на ее сайте Goop.

По словам Гвинет, в последнее время она чувствует вспышки беспричинной ярости. Актриса также призналась, что страдает от повышенного потоотделения.

- Когда у вас наступает менопауза, вы замечаете много изменений, - рассказала Пэлтроу в видеоролике. – Я чувствую, что в моем теле происходят гормональные сдвиги, когда вы внезапно злитесь без причины. Я помню, когда моя мама переживала менопаузу, это было очень тяжело, и я думаю, что для нее все эти эмоции были настоящим горем. Я не думаю, что у нас в обществе есть положительный пример женщины в период менопаузы.

В прошлом месяце актриса сыграла пышную свадьбу с продюсером Брэдом Фулчаком.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разумеется, Гвинет разоткровенничалась не просто так. В том же видеоролике актриса рассказала о чудо-пилюлях, которые помогут женщинам в этот сложный период. И, разумеется, этот препарат можно купить на принадлежащем Пэлтроу сайте.

Пока неизвестно, какая реакция последует на эту рекламу, ведь все предыдущие попытки актрисы продавать через свой сайт чудодейственные средства заканчивались провалом. Гвинет давно известна своей борьбой за здоровый образ жизни: она вегетарианка, носит одежду из натуральных тканей и бережет энергию. Вот только советы, которые она дает на своем сайте, частенько оказываются вредными. На портале появляются рецепты нетрадиционной медицины, шаманские методы и лечение чакр вместо похода к врачам. Год назад вместе с издательским домом Condé Nast Гвинет начала издавать собственный журнал о здоровом образе жизни. Однако вскоре издательство отказалось сотрудничать с актрисой, назвав ее журнал бесполезным и антинаучным. На своем сайте Пэлтроу постоянно рекламирует экзотические снадобья и дает сомнительные советы. Так, Гвинет советовала пить сырое козье молоко для очищения организма, отказаться от Wi-Fi и бюстгальтеров, пропаривать влагалище, покупать спрей от энергетических вампиров и вводить внутрь нефритовые яйца для «увеличения женской сексуальной энергии».

Месяц назад потребители подали на актрису в суд: в иске говорится, что нефритовые яйца бесполезны, и покупатели не почувствовали никакого эффекта.

По словам Гвинет, в последнее время она чувствует вспышки беспричинной ярости.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один скандал разразился буквально на днях. На своем портале звезда продавала витаминные добавки, которые медики посчитали опасными для здоровья. Британские исследователи заявили, что добавка для беременных «The Mother Load», реклама которой появилась на сайте Гвинет Пэлтроу, содержит слишком много витамина А. Исследования Всемирной организации здоровья показали, что добавки витамина А при беременности не приносят никакой пользы. Зато его передозировка может привести к внутриутробным порокам развития. Как сообщают западные СМИ, своей рекламой сайт Гвинет Пэлтроу нарушил 113 британских законов.