На зависть всем принцессам: Роскошная Ирина Шейк сходила на прием в Букингемский дворец

СЕГОДНЯ 02:50 2018-11-02T03:08:25+03:00

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Голливудскому актеру Брэдли Куперу определенно повезло: его девушка – одна из самых красивых женщин планеты, она хорошо зарабатывает, вращается в высшем обществе и даже вхожа в королевский дом. Супермодель Ирина Шейк оказалась в числе приглашенных на прием в Букингемский дворец, который королевский двор устроил по случаю 70-летнего юбилея принца Чарльза. Россиянка стала самой прекрасной гостьей светского бала и продемонстрировала стильный вечерний наряд.

На прием Ирина пришла в качестве «лица» испанского бренда Porcelanosa, с которым она сотрудничает уже не первый год. Компания участвует в нескольких благотворительных проектах, которые патронирует королевская семья. Ирина выбрала для королевского бала воздушный светлый наряд, расшитый блестящими бусинами. Обычно Ирина предпочитает очень открытые модели, демонстрирующие ее точеную фигуру – но не в этот раз. В Букингемском дворце Шейк соблюла все приличия и нарядилась в достаточно строгое платье. Образ дополнили блестящие босоножки.

- По дороге на незабываемое торжество в Букингемском дворце, - подписала Ирина один из кадров, который она опубликовала в своем Инстаграме.

irinashayk More moments from Buckingham Palace with @porcelanosa #Porcelanosa

Пока Ирина предается светской жизни, ее бойфренд Брэдли Купер заботится об их дочке Лее: на днях папарацци снова сняли актера во время прогулки с малышкой. Супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца. Малышке дали имя Леа де Сейн Шейк Купер. Папарацци часто фотографируют Ирину и Брэдли на улице во время прогулки с дочкой: актер без ума от малышки и готов возиться с ней часами.

Как стало известно недавно, звездные родители учат дочку русскому языку. Девочке уже полтора года и, как выяснилось, Ирина разучивает с дочкой детские песенки на русском. А вместе с Леей язык потихоньку осваивает и Купер. Знание творчества Владимира Шаинского и песенок из мультсериала «Фиксики» актер продемонстрировал во время французского ток-шоу, куда он был приглашен на интервью.

- У меня есть дочь, и она каждый день слушает это дома. Это музыка, которая постоянно крутится у меня в голове, - поведал Купер.

Ирина на приеме в Букингемском дворце. Фото: Инстаграм.

К слову, во время шоу Брэдли продемонстрировал отличное знание французского – он разговаривал с ведущим свободно на его родном языке. Так что не исключено, что вместе с английским и русским маленькая Лея Шейк Купер освоит еще и французский.

То, что 43-летний Купер во время шоу спел детские песенки и заговорил о дочке, можно считать настоящим прорывом. Ни 32-летняя Ирина, ни ее жених никогда не дают интервью о личной жизни и не упоминают о дочке. Более того, когда Лея только родилась, Брэдли вообще отрицал ее существование! Спустя месяц после появления девочки на свет популярная американская телеведущая Эллен Дедженерис во время ток-шоу решила расспросить актера о том, как он ощущает себя в роли отца новорожденного ребенка. Купер отреагировал совершенно неожиданным образом: «Какого ребенка?», - спросил он. На что Эллен колко ответила: «Когда вернешься к Ирине, поищи хорошенько. Он должен быть где-то у тебя в доме!».

Только месяц назад, рассказывая о своем режиссерском дебюте – картине «Звезда родилась», Брэдли неожиданно разговорился о семье:

- Быть отцом и иметь собственную семью — настоящее чудо, о котором я давно мечтал. Эти важные вещи, появившиеся в моей жизни, открыли меня с новой стороны, - рассказал актер во время интервью. - Помимо всего прочего, это научило меня быть все время «здесь и сейчас», научило ценить каждое мгновение.