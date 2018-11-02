Камни на Марсе демонстрируют чудо левитации

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-02T16:19:36+03:00

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Виртуальные археологи обнаруживают уже третий левитирующий камень. Он парит в кратере Гусева в нескольких сантиметрах от поверхности Марса.

Снимок с чудом марсианской природы передал на Землю ровер Spirit на 472 день своего пребывания на Красной планете. Сделал его своей левой панорамной камерой (Left Panoramic Camera). Соответствующее фото имеется в архиве миссии.

Снимок с тем же парящим камнем с сайта NASA.

Специалисты NASA никак не отреагировали на парящий камень — по крайней мере публично. Но зачем-то запечатлели его аж 13 раз в период с 14 часов 11 минут по 14 часов 16 минут местного марсианского времени (local solar time).

Spirit зачем-то сделал 13 снимков парящего камня - по команде с Земли, естественно.

О существовании на Марсе парящих камней стало известно в январе 2014 года, когда виртуальные археологи обнаружили первый такой объект. Его сфотографировал марсоход «Любопытство» (NASA's Curiosity Mars rover), прибывший на соседнюю планету позднее. Он тогда делал снимки двумя навигационными камерами - левой и правой (Navcam: Left B и Navcam: Right B). Соответствующие фото - одно и другое - выложены на официальном сайте НАСА. И позволяют взглянуть на зависший камень чуть под разными углами. Но как ни смотри, а все равно кажется, что он парит.

Парящий камень, снимок которого сделал ровер "Любопытство"

10 апреля 2015 года в объектив камеры все того же «Любопытства» попал еще более странный парящий объект — какой-то черный шарик. Снимок с ним — это часть панорамы из 33 фото, которые марсоход наснимал рядом с горой Mount Sharp. Они были сделаны так называемой камерой на штанге - Mast Camera (Mastcam).

Шарик: низколетящий марсианский объект (НМО).

До третьего летающего камня виртуальные археологи «добрались» лишь на днях, просматривая снимки, сделанные ровером Spirit примерно 12 лет назад, пока не увяз в песке и не разрядился.

По своей фактуре левитирующие камни похожи на железные метеориты. Но почему они парят? Ответов нет. Хотя левитация - явление реальное, которое можно устроить с помощью сильнейшего магнитного поля.

Вот только Марс не обладает даже природным магнетизмом, а предположение, что кто-то создал поле искусственно, выглядит откровенно фантастически. Почти как в фильме «Аватар», в котором левитировали целые скалы, насыщенные некой экзотической породой.

Конечно, легче всего признать, что иллюзию левитации создает игра света и тени. Камни на самом деле не летают, а торчат из грунта. И тени на поверхности, которую они вроде бы отбрасывает, это и не тени вовсе, а некая темная порода.

Или на Марсе все-таки творится нечто сверхъестественное? Виртуальные археологи в этом не сомневаются.