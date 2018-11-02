2018-11-02T16:19:36+03:00
Наука

Камни на Марсе демонстрируют чудо левитации

Найден уже третий объект, воспаривший над поверхностью соседней планеты
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Марсианский камень: летает низко, но эффектно.Марсианский камень: летает низко, но эффектно.
Изменить размер текста:

Виртуальные археологи обнаруживают уже третий левитирующий камень. Он парит в кратере Гусева в нескольких сантиметрах от поверхности Марса.

Снимок с чудом марсианской природы передал на Землю ровер Spirit на 472 день своего пребывания на Красной планете. Сделал его своей левой панорамной камерой (Left Panoramic Camera). Соответствующее фото имеется в архиве миссии.

Снимок с тем же парящим камнем с сайта NASA.

Снимок с тем же парящим камнем с сайта NASA.

Специалисты NASA никак не отреагировали на парящий камень — по крайней мере публично. Но зачем-то запечатлели его аж 13 раз в период с 14 часов 11 минут по 14 часов 16 минут местного марсианского времени (local solar time).

Spirit зачем-то сделал 13 снимков парящего камня - по команде с Земли, естественно.

Spirit зачем-то сделал 13 снимков парящего камня - по команде с Земли, естественно.

О существовании на Марсе парящих камней стало известно в январе 2014 года, когда виртуальные археологи обнаружили первый такой объект. Его сфотографировал марсоход «Любопытство» (NASA's Curiosity Mars rover), прибывший на соседнюю планету позднее. Он тогда делал снимки двумя навигационными камерами - левой и правой (Navcam: Left B и Navcam: Right B). Соответствующие фото - одно и другое - выложены на официальном сайте НАСА. И позволяют взглянуть на зависший камень чуть под разными углами. Но как ни смотри, а все равно кажется, что он парит.

Парящий камень, снимок которого сделал ровер "Любопытство"

Парящий камень, снимок которого сделал ровер "Любопытство"

10 апреля 2015 года в объектив камеры все того же «Любопытства» попал еще более странный парящий объект — какой-то черный шарик. Снимок с ним — это часть панорамы из 33 фото, которые марсоход наснимал рядом с горой Mount Sharp. Они были сделаны так называемой камерой на штанге - Mast Camera (Mastcam).

Шарик: низколетящий марсианский объект (НМО).

Шарик: низколетящий марсианский объект (НМО).

До третьего летающего камня виртуальные археологи «добрались» лишь на днях, просматривая снимки, сделанные ровером Spirit примерно 12 лет назад, пока не увяз в песке и не разрядился.

По своей фактуре левитирующие камни похожи на железные метеориты. Но почему они парят? Ответов нет. Хотя левитация - явление реальное, которое можно устроить с помощью сильнейшего магнитного поля.

Вот только Марс не обладает даже природным магнетизмом, а предположение, что кто-то создал поле искусственно, выглядит откровенно фантастически. Почти как в фильме «Аватар», в котором левитировали целые скалы, насыщенные некой экзотической породой.

Конечно, легче всего признать, что иллюзию левитации создает игра света и тени. Камни на самом деле не летают, а торчат из грунта. И тени на поверхности, которую они вроде бы отбрасывает, это и не тени вовсе, а некая темная порода.

Или на Марсе все-таки творится нечто сверхъестественное? Виртуальные археологи в этом не сомневаются.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Украина рискует лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши
Лидер группы Ramsstein рассказал о своем отношении к творчеству Высоцкого и Булгакова
В Египте боевики обстреляли два автобуса с христианами-коптами
Госдума предлагает создать кибердружину, чтобы следить за порядком в интернете
Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет краткой
В Константинопольском патриархате подтвердили смену названия церкви на Украине
Стало известно, который издал «мяукающий» звук во время «Формулы -1»
В Росавиации объяснили возвращение самолета Air France в Париж
Путин: на Кубе разместят наземную станцию ГЛОНАСС
В Китае погибли 13 пассажиров автобуса из-за драки женщины с водителем
Университетский преподаватель и ее муж 4 года держали в рабстве выходца из Польши
Россия может подвинуть США и НАТО в Средиземном море
Глава ГИБДД России Михаил Черников: По вине водителей без прав в прошлом году погибли 4 тысячи человек
Компания Apple отнесла Россию к слабым рынкам
Центробанк начал борьбу со схемой обналички через малый бизнес
Президент Туркмении поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министров
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров сложил полномочия
В России может упасть спрос на новые машины
У берегов Японии исчез маленький остров
Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников штаб-квартиры Sony в Лондоне
Россиян предпенсионного возраста освободили от налога на дом и землю
Путин поздравит разведчиков с юбилеем ГРУ
Путин попросил кубинского лидера передать горячий привет Раулю Кастро
Диас-Канель пригласил Путина на Кубу в 2019 году
В чем причина последних резонансных аварий с участием автобусов?
Россию возглавила список самых "диких" стран в мире
Матвиенко призвала Евросоюз к более активному участию в судьбе Вышинского
Роскомнадзор сообщил Google о составлении протокола об административном нарушении
Роснано нарастило прибыль