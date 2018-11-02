В Липецкой области завершился первый этап масштабного ремонта автодорог

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-02T10:54:15+03:00

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Извечные пожелания россиян по качественному улучшению автомобильных дорог стали воплощаться - и уж точно в Липецкой области. Заметное улучшение дорог региона началось с 2007 года, когда заработал дорожный фонд. Нынче он составляет 4,8 миллиарда рублей, в 2019-м его планируется удвоить.

В стартовавший год назад приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» вошла и Липецкая агломерация (в числе 38), протяженность дорожной сети которой составляет 809 км. За два года проделан огромный объем работ в Липецке, Ельце, Грязях, на региональных дорогах. Столь масштабного финансирования дорожных работ в области не было уже несколько десятков лет. Только в текущем году было выделено 730 млн рублей из федерального и 736 млн рублей из областного бюджетов. Программой предусмотрено к реализации в нынешнем году 59 объектов, в том числе на местных дорогах муниципалитетов Липецка, Ельца и Грязей – 48 объектов. Всего было запланировано отремонтировать почти 120 км автодорог федерального, регионального и местного значения.

- Первый этап работ завершен, ремонт дорог, который был предусмотрен на 2 года, выполнен. По приведению дорожной сети в нормативное состояние удалось подняться с 41% до 65%. Более чем в два раза уменьшилось число мест концентраций ДТП, снижена загруженность городских улиц - все это кропотливый труд и в целом большая победа, - отметил первый заместитель главы региона Юрий Божко.

Масштабный ремонт Петровского моста близится к финишу.Фото: Владимир КУЛИК

В реализации проекта местные власти изначально пошли по пути комплексного подхода, одновременно занимаясь и вопросами благоустройства прилегающей к дорогам территории. Работы в рамках проекта «БКД» и «Формирование комфортной городской среды» идут в унисон. Как рассказал вице-мэр Липецка Михаил Щербаков, менее чем за 3 месяца была благоустроена в современном стиле площадь Петра Великого, где заменено освещение, выложены пешеходные зоны и высажено свыше тысячи различных растений. Близится к финишу ремонт (стоимостью 680 млн рублей) Петровского моста, который за свои 60 лет ни разу так основательно не ремонтировался. Ремонтные работы, рассчитанные по нормативу на 21 месяц, фактически будут завершены за 12 – движение по мосту запустят в конце декабря. Показательным примером комплексного подхода к реконструкции дорог стал проспект Мира. На главной магистрали Левобережья появились островки безопасности, качественная разметка, парковочные карманы, бордюры из гранита, новые светофоры, велодорожки, вымощенные плиткой тротуары.

В ходе пресс-тура липецкие журналисты высоко оценили безопасность и «плавность хода» не только на магистралях Липецка, но и на пригородных дорогах. На участке усманской трассы в районе поселка Заречье рядом с обновленным шоссе теперь появился 2-х километровый тротуар. Свыше 3 км тротуарных дорожек, 2 новых павильона, 8 посадочных площадок построено и на отремонтированном участке автодороги Липецк-Борисовка (Сселки). Гарантийный срок обновленного дорожного покрытия составляет более 5 лет, разметка выполнена методом холодного нанесения спрей-пластиком. Работы на запланированных 18 объектах (28,1 км) городского округа Липецка уже завершены.

Приоритетный проект Минтранса «Безопасные и качественные дороги» продлится до 2025 года. На 2-м и 3-м этапах проекта будут проводиться капиталоемкие мероприятия по строительству и реконструкции дорог и улично-дорожной сети.